תקרית חמורה ומדאיגה המעוררת סערה בקרב הקהילה היהודית בבריטניה התרחשה בבית מלון פופולרי בצפון לונדון.

שני אורחים בעלי חזות יהודית מובהקת, שהגיעו למלון במטרה לשהות בו, נדהמו לגלות כי המערכת הטכנולוגית של החדר נוצלה כדי להעביר להם מסר פוליטי פוגעני ומאיים.

מיד עם כניסתם לחדר, כאשר הדליקו את מכשיר הטלוויזיה המותקן בקיר, הופיעה על גבי המרקע הודעת ברוכים הבאים דיגיטלית רשמית של המלון תחת הכותרת "Welcome Guest" (ברוך הבא אורח), אלא שבמקום בו אמור להופיע שם האורח או ברכת שלום סטנדרטית, נכתב במפורש באנגלית: "Free Palestine" (שחררו את פלסטין).

האורחים ההמומים תיעדו את האירוע במצלמת הטלפון הנייד, כשהם מציגים את פתיחת מסך הטלוויזיה והופעת הכיתוב המקומם שנועד ככל הנראה לפגוע בהם באופן אישי על רקע זהותם.

מעבר למסר המאיים שהמתין להם בחדר, האורחים דיווחו על חוויה קשה עוד יותר במרחב הציבורי של המלון. לדבריהם, הם נתקלו ביחס עוין, תוקפני ומפלה מצד אחד מחברי צוות העובדים של המלון, דבר שחיזק אצלם את התחושה כי לא מדובר בטעות טכנית אקראית, אלא בפעולה מכוונת ומתוכננת היטב שמטרתה להצר את צעדיהם של אורחים יהודים ולגרום להם לתחושת חוסר ביטחון מובהקת.

יצוין כי רשתות מלונות רבות משתמשות במערכות ניהול מרכזיות המאפשרות לפקידי הקבלה או לאנשי השירות להזין טקסטים מותאמים אישית למסכי הטלוויזיה בחדרים עם הגעת האורחים, דבר המגביר את החשד כי עובד המלון ניצל את גישתו למערכת כדי לשתול את המסר הפוליטי במיוחד עבור אותם אורחים יהודים.

בעקבות המקרה הקשה, הוגשה תלונה רשמית למשטרת לונדון ולתחנת משטרת האקני, והאירוע נרשם תחת מספר סימוכין משטרתי לצורך המשך חקירה.

במקביל, ארגון השומרים של צפון ומזרח לונדון, העוסק בהגנה על ביטחון הקהילה היהודית באזור, נכנס בעובי הקורה ופרסם את התיעוד ברשתות החברתיות. בארגון השומרים פנו בדרישה דחופה ובלתי מתפשרת להנהלת רשת המלונות לפתוח בחקירה פנימית מיידית, להשעות את העובדים המעורבים ולנקוט בצעדים משמעתיים חריפים, תוך שהם מדגישים כי ההתנהלות בבית המלון נושאת את כל המאפיינים המובהקים של תקרית אנטישמית ממוקדת ומתוכננת נגד יהודים.