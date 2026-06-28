קשה להאמין שהעיר הרועשת והצפופה תל אביב נולדה בערב קיץ שקט במועדון קטן ביפו - ובכלל כשכונה של יפו, ובוניה כלל לא חלמו על הקמת "תל אביב" כעיר נפרדת.

כך מאה ועשרים איש ישבו על כיסאות עץ היום, י"ב בתמוז - לפני 120 שנים (תרס"ו) והכריזו על הקמת אגודת "אחוזת בית". הם לא ידעו ולא חלמו שהם מניחים את אבן הפינה לעיר הגדולה ביותר שקמה בארץ ישראל מאז חורבן בית שני[1].

האיש שהוביל היה האדריכל עקיבא אריה ויס. הוא ידע בדיוק מה הוא רוצה וגם איך למכור את זה. באותן שנים העיר הגדולה בעולם היוקרתית והנוצצת ביותר הייתה "ניו יורק" החלום האמריקני.

ויס טען לרוכשים: "וכמו שהעיר ניו יורק היא מסמנת את השער הראשי לכניסה לאמריקה, כך עלינו לשכלל את עירנו, והיא תהיה בזמן מן הזמנים לניו יורק הארץ ישראלית". ניו יורק של פלשתינה.

מה שהניע את אותן משפחות לצאת מיפו היה גם סיוט. הצפיפות, הלכלוך, וגזרה עות'מאנית שחייבה יהודים לעבור דירה מדי שנה.

גולת הכותרת הייתה ב"ניו יורק" שלא הוזקקו לבורות מים. באותם שנים בכל בית או חצר היה בורות מים לשימוש התושבים. העיר הראשונה בה בנו צינורות מים בקירות, היה בתל אביב – אחוזת בית.

השלטון העות'מאני אסר על יהודים לקנות אדמות, ולכן נכנס לתמונה בנקאי הולנדי אציל בשם יעקובוס קאן - ממשפחת הבנקאים הפרטית של בית המלוכה ההולנדי, ציוני נלהב - שרכש על שמו את החלקות עבור המשפחות היהודיות.

שלוש שנות עבודה רצופות, מכשולים, ויכוחים עברו כולל טענות של עיתון "הצבי" של אליעזר בן-יהודה שפרסם שאישים שונים ניצלו את האגודה לגרוף לכיסם רווחים, עברו, והשכונה קמה לעיר עברית.