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הסערה נמשכת

"אין לו לב, ערל במוח": אביו של שורד השבי במתקפה חריפה על השר סמוטריץ'

הסערה הציבורית נמשכת: דני מירן, אביו של שורד השבי עמרי מירן, תקף היום בחריפות התבטאויותיו של שר האוצר, וטען כי סמוטריץ' הערים קשיים בכל ניסיון להביא לשחרור חטופים | מירן אמר על סמוטריץ': "אין לו לב. הוא ערל במוח" (בארץ)

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דני מירן עם תמונת בנו במהלך המאבק להשבת החטופים (צילום: יוסי אלוני/פלאש 90)

דני מירן, אביו של שורד השבי עמרי מירן, תקף היום (שני) בחריפות את התבטאויותיו של שר האוצר , לאחר שכזכור אמר אמש בראיון כי "כל החטופים כאן בזכותו".

בריאיון לרדיו 103 מירן הבהיר את עמדתו ואמר: "הוא מתהדר בנוצות לא לו. אם באמת היינו תלויים בו - החטופים לא היו פה". מירן הוסיף כי לסמוטריץ' "אין לב ערל, כי הוא בלי לב, וכל הדברים שהוא אומר הם מחוסר מחשבה. אני לא יודע איזה סם הוא ינק מאימו כשהיה תינוק". מירן הוסיף ותקף: "הוא מדבר? 'אני לא ערל לב?' הוא האבא של הערלים, פשוט אין לו לב. הוא ערל במוח".

כאמור, אתמול בפודקאסט של נדב פרי סמוטריץ' טען כי כל החטופים ששבו לישראל עשו זאת בזכותו. לדברי סמוטריץ', אלמלא התעקש מול ראש הממשלה בנימין נתניהו המגעים מול חמאס היו נמשכים עד היום. 

בהמשך הראיון מירן שיתף במצב בנו עמרי לאחר השבי. "עמרי יהיה בסדר. אתמול הייתי אצלם בערב, וראיתי אותו משחק עם הילדות, וזה גרם לי נחת בצורה בלתי רגילה", שיתף מירן. "הוא שמח שגם הבת הגדולה כבר קופצת עליו ומשחקת איתו. יש שם שמחת חיים, אבל הם עוד צריכים לשקם את הבית ולבנות את הבית, קודם כל את התא המשפחתי שלהם", אמר.

בצלאל סמוטריץ'שחרור חטופיםעמרי מירןדני מירן

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לא חסר אתונות במדינה!!!
מאיר

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