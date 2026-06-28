"בושה של בן אדם": שורד השבי בפוסט חריף נגד דברי השר סמוטריץ'

שורד השבי אור לוי הגיב הערב (ראשון) לדבריו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ בריאיון מוקדם יותר היום, בו טען כי ״בזכותו כל החטופים כאן״ וכתב כי אם זה היה תלוי בסמוטריץ' החטופים לא היו חוזרים עד היום.

בפוסט נוקב במיוחד כתב לוי לסמוטריץ': ״אם כשאתה אומר בזכותך אתה מתכוון שחטופים נרצחו בזמן שאתה טירפדת עסקאות אז כן. ככה נקראת תעמולת הגזלייטינג. אם זה היה תלוי בך גם לא היינו חוזרים עד היום - בשבילך אנחנו נזק אגבי לטרלול שלך. אמרתי והפעם גם אצעק את זה. בצלאל סמוטריץ אתה בושה של שר בושה של אזרח ובושה של בן אדם״.

דבריו של לוי באו בעקבות דבריו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בריאיון שהעניק לעיתונאי נדב פרי בפודקאסט של רשת All in, ובו טען כי "בזכות המדיניות וההתעקשות שלו חזרו כל החטופים ששוחררו עד כה מהשבי".

לפני כחודשיים תקף לוי את האמירה של סמוטריץ', שלפיה "הקמת ממשלה עם מנסור עבאס היא חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר", ואמר כי האמירה הזו "הדבר הכי זול והכי שפל שאפשר לעשות".

לוי טען כי טבח 7 באוקטובר היה "אולי האסון הכי גדול שקרה לנו בתור מדינה. לא רק בגלל שזה קרה לי, אלא באמת בצורה אפילו אובייקטיבית. ולראות שלא עברו שלוש שנים מאז, ומתחילים לבטל את זה? ומי מבטל את זה? זאת אומרת, אלה לא האסונות שלנו? לא, זה בצלאל סמוטריץ'".

שורד השבי הוסיף כי "זה שר בממשלה שאמורה לשמור עלינו, שאמורה להגן עלינו, ושעוד 170 יום רוצה לרוץ עוד פעם. אז כשהדברים האלה קורים מתוך הבית שלנו, אז מה יגידו מבחוץ? מה האירופאים יגידו? הם יגידו שזה לא קרה. וזה מה שאנחנו צריכים? הכחשה של 7 באוקטובר? כי שרים מהממשלה שלנו קודם כול אומרים שזה לא טבח. אז איך אנחנו יכולים לצפות מהעולם שיתמוך בנו? וזה גם לא אסון, זו טעות. אז ברור שאני זועם".