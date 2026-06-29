כיכר השבת
מהומה בעין השלושה

סמוטריץ' הגיע לעוטף, אב שכול תקף: "הרבה אנשים חזרו בארונות בגללך, רד מהבמה!"

מהומה פרצה באירוע הנחת אבן פינה בחבל תקומה בהשתתפות השר סמוטריץ', כאשר אייל אשל, אביה של רוני אשל ז"ל שנפלה בחמ"ל נחל עוז ב-7 באוקטובר זעק לעבר השר: "אם היית אוהב אותי היית מגן על רוני רוני נשרפה בחמ״ל. אתה לא מגן עליי ואתה לא אוהב אותי בכלל" (בארץ)

סמוטריץ' בנאומו (צילום מסך)

מהומה פרצה היום (שני) באירוע הנחת אבן פינה בקיבוץ עין השלושה, לציון בניית 1,000 בתים חדשים בעוטף עזה שמתקיים בשעה זו במעמד שר האוצר, בצלאל סמוטריץ. מחוץ לאירוע תועדו עשרות מפגינים עם שלטים נגד הגעתו של סמוטריץ'.

אביה של התצפיתנית רוני אשל, איל אשל, קטע את דבריו של סמוטריץ' בטקס, והטיח בו האשמות קשות: "הרבה מאוד חטופים חזרו בארונות - כי אתה הצבעת נגד", אמר לו אשל. בנוסף, אמר כי "כל יהודי העולם צריכים להבין שהממשלה גורמת לאסון בלתי הפיך".

בתגובה, אמר סמוטריץ' כי "באתי להגיד תודה גם לאלה שכועסים עליי ובצדק. אנשים שבגבורה חוזרים לכאן, באתי להגיד תודה גם לכם, אני אוהב אותך אייל". אשל קטע אותו ואמר לו "רוני נשרפה בחמל - אתה לא מגן עליי אתה לא אוהב אותי בכלל".

מ"חזית הנגב" ו"בשם העוטף" נמסר: " מגיע היום לעשות סיבוב יח"צ על חשבון החורבן ומאמצי השיקום שלנו. אנחנו כאן כדי להזכיר לו שהוא לא יכול להשתמש בכספי משלמי המיסים כדי לקנות מחילה".

הפרויקט, שמטרתו להרחיב את היישובים בחבל התקומה, מובל על ידי הסוכנות היהודית בשיתוף משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, משרד האוצר, מנהלת תקומה ומשרד הבינוי והשיכון ובסיוע תרומות של יהדות התפוצות ובהן קרן היסוד, הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה וקרן ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל מקליבלנד.

בצלאל סמוטריץ'עוטף עזהעין השלושהרוני אשל

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