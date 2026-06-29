מהומה פרצה היום (שני) באירוע הנחת אבן פינה בקיבוץ עין השלושה, לציון בניית 1,000 בתים חדשים בעוטף עזה שמתקיים בשעה זו במעמד שר האוצר, בצלאל סמוטריץ. מחוץ לאירוע תועדו עשרות מפגינים עם שלטים נגד הגעתו של סמוטריץ'.

אביה של התצפיתנית רוני אשל, איל אשל, קטע את דבריו של סמוטריץ' בטקס, והטיח בו האשמות קשות: "הרבה מאוד חטופים חזרו בארונות - כי אתה הצבעת נגד", אמר לו אשל. בנוסף, אמר כי "כל יהודי העולם צריכים להבין שהממשלה גורמת לאסון בלתי הפיך".

בתגובה, אמר סמוטריץ' כי "באתי להגיד תודה גם לאלה שכועסים עליי ובצדק. אנשים שבגבורה חוזרים לכאן, באתי להגיד תודה גם לכם, אני אוהב אותך אייל". אשל קטע אותו ואמר לו "רוני נשרפה בחמל - אתה לא מגן עליי אתה לא אוהב אותי בכלל".

מ"חזית הנגב" ו"בשם העוטף" נמסר: "השר סמוטריץ' מגיע היום לעשות סיבוב יח"צ על חשבון החורבן ומאמצי השיקום שלנו. אנחנו כאן כדי להזכיר לו שהוא לא יכול להשתמש בכספי משלמי המיסים כדי לקנות מחילה".

הפרויקט, שמטרתו להרחיב את היישובים בחבל התקומה, מובל על ידי הסוכנות היהודית בשיתוף משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, משרד האוצר, מנהלת תקומה ומשרד הבינוי והשיכון ובסיוע תרומות של יהדות התפוצות ובהן קרן היסוד, הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה וקרן ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל מקליבלנד.