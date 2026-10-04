המהלך יוצא לדרך: זה המחיר החדש שתשלמו החל מהלילה על ליטר דלק

( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

הלילה (בין ראשון לשני) בחצות יכנס לתוקף הצו להורדת מס הבלו עליו חתם בשעת צהרים שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳. הצו מוזיל את מחירו של ליטר דלק בנזין מ-8.27 ש״ח, ל-7.77 ש״ח.

מזעזע: התמונות שנתלו בקירות בית הספר והתשובה הבזויה של המנהלת קובי אטינגר | 15:42

מדובר בירידה של חצי שקל לליטר לעומת עדכון קודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 26 אגורות לליטר (כולל מע"מ), ללא שינוי מעדכון קודם. משרד האנרגיה עדכן בנוסף כי המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי באילת (ללא מע"מ) לא יעלה על 6.58 ש"ח לליטר, ירידה של 43 אג' לעומת עדכון קודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 22 אגורות (ללא מע"מ), ללא שינוי מעדכון קודם. עוד נמסר כי "משרד האנרגיה והתשתיות ממליץ להשוות מחירים ולבחור בתחנה הכדאית ביותר לצרכן".

סמוטריץ' אחרי חתימת הצו סמוטריץ' אחרי חתימת הצו 10 10 0:00 / 0:33

"בשעה שמחיר הדלק מזנק בכל העולם, אנחנו דואגים שהוא לא יזנק בישראל", נמסר מלשכת ראש הממשלה. "כך גם במחיר החשמל בישראל, שהוא מהנמוכים ביותר במערב כתוצאה מההתעקשות שלנו לפתח את מאגרי הגז ולפתוח תחרות בייצור חשמל. כלכלת ישראל שוברת שיאים. נמשיך לנווט אותה באחריות".