כיכר השבת
מפגן ארצי ענק

הפרטים נחשפים: אלו הערים מהם ייצאו שיירות רכבים במחאה נגד המעצרים 

היערכות שיא למחאת שיירות הרכבים נגד מעצר בני ישיבות: לפחות 19 מוקדי יציאה ברחבי הארץ | שימי בלוי, ממארגני המחאה: ״אנחנו בישורת האחרונה. מאות אנשים כבר נרשמו" | כל הפרטים על האירוע המתוכנן (בארץ)

17תגובות
ישיבת ההיערכות למחאה (צילום: באדיבות)

ההיערכות למחאת שיירות הרכבים נגד מעצר בני הישיבות עולה שלב: חברי הוועדה המארגנת התכנסו הערב לישיבת תיאום והיערכות אחרונה לקראת המפגן הארצי המתוכנן להתקיים ביום רביעי הקרוב בשעה 16:00.

במהלך הישיבה סוכמו פרטי המחאה, דרכי הפעולה וההתארגנות בשטח. נכון לעכשיו נקבעו 19 מוקדי יציאה ברחבי הארץ, מהם צפויות לצאת שיירות רכבים לעבר הכלא הצבאי.

רשימת הערים שנקבעו כמוקדי יציאה: אלעד, אשדוד, טבריה, ביתר עילית, בית שמש, בני ברק, גבעת זאב, חיפה, חצור הגלילית, ירושלים, מודיעין עילית, נוף הגליל, נתניה, עמנואל, עפולה, ערד, צפת, קריית גת ורחובות.

בישיבת ההיערכות השתתפו בין היתר סגן ראש עיריית ירושלים צחי ברים, יצחק ברטלר, נציג חסידות ויז’ניץ ויועצו של ח״כ יעקב טסלר, שימי בלוי, נציג שלומי אמונים וראש המטה של ח״כ מאיר פרוש, ישראל דרנגר, נציג חסידות גור והסיעה המרכזית, ואהרון פרישמן, נציג קהל מחזיקי הדת-חסידות בעלזא.

בשיחה עם ״כיכר השבת״ אומר שימי בלוי, ממארגני המחאה: ״אנחנו בישורת האחרונה. מאות אנשים כבר נרשמו, אבל אני לא רוצה לתת מספרים. במידה והמשטרה תערים קשיים ולא תאפשר לנו את חופש הביטוי בדיוק כפי שהיא מאפשרת לקהלים אחרים, יש לנו תוכניות מגירה. צריך לזכור גם את דברי היועמ״שית שאין מחאה אפקטיבית ללא הפרעה מסוימת לסדר הציבורי״.

בוועדה המארגנת מציינים כי רשימת מוקדי היציאה צפויה עוד להתעדכן בימים הקרובים, וקוראים לציבור להצטרף למחאה, אותה הם מגדירים כ״מפגן רכבים היסטורי נגד רדיפת לומדי התורה״.

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13
אחים יקרים שלי! הבחורים האלה הם השמירה של עם ישראל בכל החזיתות, הם השכפ"ץ שלנו! איך אפשר לשבת בבית? כולנו, כל מי שיכול, להתייצב ביום רביעי בשעה ארבע במוקדים ולחזק את עולם התורה באהבה ענקית ובגאווה.
פנחס
וזו הדרך היחידה רק כוח כולנו נהיה שם
ספרדי
12
כזה עליהום על הדת עוד לא ראיתי בחיים שלי, ממש ירדו מהפסים עם המעצרים האלה. ביום רביעי נצא כולם עם המכוניות בנקודות שקבעו, נהיה שם חזקים ולא נזוז עד שישחררו את הבחורים.
שבתי
11
אין מחאה אפקטיבית ללא הפרעה לסדר הציבורי
גלי
10
אני כבר זקן ולא נוהג בלילה, אבל הבן שלי ייקח את האוטו שלי וייסע בשיירה הזאת בשביל הנכדים שלי שלומדים בישיבה. בדור שלנו נלחמנו להקים את עולם התורה מכלום אחרי השואה, ולא נתן להם להחריב אותו עכשיו.
אפרים זאב
כל מילה בסלע
זאב
9
למה רק חסידים וצלמרס ירושלמים בתמונה?
חסיד
כי רק הם יודעים לעבוד
חסידישער
8
סעו לבית של יצחק עמית! מה קשור ומה יעזור לנסוע לכיוון הכלא הצבאי? לא יזיז לרשעים והאשמים האמיתיים!
סעו ליועמשית!
מה קשור עמית והיועמשית, ביבי הדרעק הזה לא רוצה להעביר חוק כדי לא לשלם על זה בבחירות, והכי קל תמיד זה לגלגל את זה על היועמשית, אבל אנחנו כבר לא מטומטמים...
ויינגרטן
7
חבל על כל הדיבורים וההסברים באינטרנט. השלטון פה מחפש להשמיד את רוח התורה וזו האמת פשוטה. חובה על כל מי שיש לו דרך להגיע, להצטרף לשיירות האלו ביום רביעי ולמחות על ביזוי כבוד התורה ולומדיה.
ליטאי
6
בסוף כולם מתווכחים פה מי צודק ואיזו מפלגה עשתה מה, אבל הילדים שלנו הם אלה שיושבים בפנים. כואב הלב לראות לאן הגענו. ביום רביעי בארבע צריך להניח את כל הפוליטיקה והאגו בצד, פשוט לעזוב הכל, להניע את הרכב ולנסוע בשיירה בשביל הבחורים האלה. אם אנחנו לא נהיה שם בשבילם כאיש אחד, אף אחד לא יהיה.
חזקי
5
כל הכבוד אנחנו מצטרפים צריך לצאת לחרמות חחיבים
שמעון שחר
4
צריכים מאות אלפי רכבים לחסום את כל הצמתים במדינה כולל את נתבג.ומומלץ על הבוקר לשתק גם את המשק אין זכות קיום למדינה שכולאת בחורים על עון לימוד תורה.
איפה כולם???

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