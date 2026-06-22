ההיערכות למחאת שיירות הרכבים נגד מעצר בני הישיבות עולה שלב: חברי הוועדה המארגנת התכנסו הערב לישיבת תיאום והיערכות אחרונה לקראת המפגן הארצי המתוכנן להתקיים ביום רביעי הקרוב בשעה 16:00.

במהלך הישיבה סוכמו פרטי המחאה, דרכי הפעולה וההתארגנות בשטח. נכון לעכשיו נקבעו 19 מוקדי יציאה ברחבי הארץ, מהם צפויות לצאת שיירות רכבים לעבר הכלא הצבאי.

רשימת הערים שנקבעו כמוקדי יציאה: אלעד, אשדוד, טבריה, ביתר עילית, בית שמש, בני ברק, גבעת זאב, חיפה, חצור הגלילית, ירושלים, מודיעין עילית, נוף הגליל, נתניה, עמנואל, עפולה, ערד, צפת, קריית גת ורחובות.

בישיבת ההיערכות השתתפו בין היתר סגן ראש עיריית ירושלים צחי ברים, יצחק ברטלר, נציג חסידות ויז’ניץ ויועצו של ח״כ יעקב טסלר, שימי בלוי, נציג שלומי אמונים וראש המטה של ח״כ מאיר פרוש, ישראל דרנגר, נציג חסידות גור והסיעה המרכזית, ואהרון פרישמן, נציג קהל מחזיקי הדת-חסידות בעלזא.

בשיחה עם ״כיכר השבת״ אומר שימי בלוי, ממארגני המחאה: ״אנחנו בישורת האחרונה. מאות אנשים כבר נרשמו, אבל אני לא רוצה לתת מספרים. במידה והמשטרה תערים קשיים ולא תאפשר לנו את חופש הביטוי בדיוק כפי שהיא מאפשרת לקהלים אחרים, יש לנו תוכניות מגירה. צריך לזכור גם את דברי היועמ״שית שאין מחאה אפקטיבית ללא הפרעה מסוימת לסדר הציבורי״.

בוועדה המארגנת מציינים כי רשימת מוקדי היציאה צפויה עוד להתעדכן בימים הקרובים, וקוראים לציבור להצטרף למחאה, אותה הם מגדירים כ״מפגן רכבים היסטורי נגד רדיפת לומדי התורה״.