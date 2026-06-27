שלומי דמרי והרב גיא אלאלוף

במהלך תוכנית 'כיפות שחורות' נרשם דין ודברים מתוח בין המשתתפים בכל מה שקשור לסוגיית הגיוס והניסיון לשלול זכות הצבעה ממי שלא משרת, שבמהלכו תקף הרב אלאלוף את שלומי דימרי וטען: "אתה פרזיט, בא תצטרף ללומדי התורה בבית המדרש".

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לקראת סיום התוכנית ביקש המגיש יוסי סרגובסקי להשכין שלום וביקש מהרב אלאלוף לומר מילה טובה על שלומי, הרב אלאלוף נעתר ברצון והסביר שהוויכוח הוא על הקצה שבקצה. לדבריו, "שלומי הוא אח שלי, הייתי מוכן למות בשבילו".

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התוכנית "כיפות שחורות" בהגשת יוסי סרגובסקי היא הזירה המרכזית באתר 'כיכר השבת', וזו ההזדמנות שלכם להשלים את הפרק שעורר סערה ברשת.