כיכר השבת
רגע של אהבת חינם

הרב החרדי חיבק את המילואימניק: "שלומי אח שלי, הייתי מוכן למות בשבילו" | צפו

הדיון הטעון בתוכנית "כיפות שחורות" בין הרב גיא אלאלוף לבין שלומי דמרי, ממפלגת 'המילואימניקים', לוחם שאיבד את אחיו בשביעי לאוקטובר - הסתיים כשהמגיש יוסי סרגובסקי ביקש להשכין שלום והרב אלאלוף נענה ברצון וריגש את האולפן | צפו (כיפות שחורות)

6תגובות
שלומי דמרי והרב גיא אלאלוף

במהלך תוכנית 'כיפות שחורות' נרשם דין ודברים מתוח בין המשתתפים בכל מה שקשור לסוגיית הגיוס והניסיון לשלול זכות הצבעה ממי שלא משרת, שבמהלכו תקף הרב אלאלוף את שלומי דימרי וטען: "אתה פרזיט, בא תצטרף ללומדי התורה בבית המדרש".

כך זה היה נראה בתחילת התוכנית כיפות שחורות | צפו
כך זה היה נראה בתחילת התוכנית כיפות שחורות | צפו| צילום: צילום: כיכר השבת

לקראת סיום התוכנית ביקש המגיש יוסי סרגובסקי להשכין שלום וביקש מהרב אלאלוף לומר מילה טובה על שלומי, הרב אלאלוף נעתר ברצון והסביר שהוויכוח הוא על הקצה שבקצה. לדבריו, "שלומי הוא אח שלי, הייתי מוכן למות בשבילו".

וכך זה נגמר באהבת חינם
וכך זה נגמר באהבת חינם| צילום: צילום: כיכר השבת | צפו

התוכנית "כיפות שחורות" בהגשת יוסי סרגובסקי היא הזירה המרכזית באתר 'כיכר השבת', וזו ההזדמנות שלכם להשלים את הפרק שעורר סערה ברשת.

לחצו לצפייה בתוכנית המלאה >>

גיוס חרדיםחוק הגיוסאולפן כיכריוסי סרגובסקיהרב גיא אלאלוףכיפות שחורותמפלגת המילואימניקיםשלומי דמרי

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0 תגובות

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5
אחלה תוכנית ורגע של אהבת חינם זה חשוב
משה
4
הנה לכם אהבת ישראל אמיתית שבאה מהקרביים, זה לא משחק. כשהנשמות מתחברות, שום ויכוח טכני לא יכול להפריד בינינו, אשריכם ישראל.
דניאל
אמת ויציב!
שרה
3
צריך לקרב את הלבבות, אהבת ישראל היא יסוד התורה כולה. גם אם חלוקים בדעות, אין שום היתר לזלזל באף יהודי, וחיבוק כזה מוכיח שאפשר לעשות שלום בדרכי נועם.
מנחם
2
כל הכבוד לרב אלאלוף על המילים החמות והאמת שיצאה מהלב. הגיע הזמן שנפסיק לשנוא אחד את השני, כולנו אחים באותה סירה וצריכים לשמור על אחדות כדי לנצח את אויבינו.
צורי
1
אריה, תראה את החיבוק הזה זה מה שהציבור צמא לו. הגיע הזמן לפתוח את השורות ולהחזיר את כל הרבנים שפרשו, השטח רותח וכולם רוצים לראות את כולם ביחד שוב
אבנר

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