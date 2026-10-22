בית המשפט ( צילום: שאטרסטוק )

השבוע במדור "פסק זמן": שלושה פסקי דין שעוסקים בפער שבין החוק לבין התוצאה בפועל. אלמנה סיעודית קיבלה הזדמנות לפתוח דף חדש, עובדת הוראה גילתה כיצד חופשת הקיץ הפחיתה את גמלת שמירת ההיריון שלה, ונהג זוכה מעבירה של נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית בגלל מסמכים שהעירייה לא הגישה.

האלמנה קיבלה מחיקת חובות, אך לא מכל החובות אלמנה בת 74, שמתקיימת מקצבאות ותלויה בעזרת אחרים ברוב פעולות היום־יום, קיבלה מבית משפט השלום בבאר שבע הפטר מיידי מחובותיה. במילים פשוטות, בית המשפט פטר אותה מרוב חובות העבר שנכללו בהליך חדלות הפירעון, בלי לחייב אותה בתוכנית תשלומים נוספת. ההחלטה התקבלה לאחר שהגורמים שהשתתפו בדיון הסכימו כי מצבה מצדיק זאת, ונושה שקיבל אפשרות להתנגד או להגיש תביעת חוב לא עשה זאת. היועמ"שית שוב מתערבת | הפעם על המוקד: נאום של נתניהו בשידור חי משה כהן | 21.10.26 עם זאת, ההפטר אינו מוחק כל חוב אפשרי ואינו מסיים את כל חובותיה במסגרת ההליך. האלמנה עדיין נדרשת לדווח על נכסים, לשתף פעולה עם הנאמן ולהעביר לקופת הנשייה נכסים שהחוק קובע כי הם שייכים לקופה. החובה עשויה לחול גם על נכסים שתקבל במשך שלוש שנים ממועד צו השיקום הכלכלי. בית המשפט הסיר את ההגבלות שהוטלו עליה במסגרת ההליך, ובהן הגבלות על שיקים, כרטיסי חיוב ויציאה מהארץ. גם תיקי ההוצאה לפועל הנוגעים לחובות שנמחקו ייסגרו. מה זה אומר עבורכם? הפטר יכול למחוק חלק גדול מחובות העבר ולהסיר הגבלות, אך הוא אינו פוטר את החייב מחובת דיווח ושיתוף פעולה. הסתרת נכסים או מסירת מידע חלקי עלולות להביא לביטול ההפטר.

אישה אלמנה ( צילום: נוצר על ידי כלי ai )

חודשי הקיץ הקטינו את גמלת שמירת ההיריון

עובדת הוראה הפסידה בתביעה להגדלת גמלת שמירת ההיריון שלה, אף שבית הדין לעבודה מתח ביקורת על התוצאה האפשרית של מנגנון החישוב.

המורה הפסיקה לעבוד בספטמבר 2023 בהתאם להמלצה רפואית. הביטוח הלאומי הכיר בזכאותה לגמלה, אך חישב את הסכום לפי הכנסתה בחודשים יוני, יולי ואוגוסט. בחלק מחודשי הקיץ היא לא עבדה ולא קיבלה שכר, מכיוון שחוזי ההעסקה שלה הסתיימו בתום שנת הלימודים.

המורה ביקשה לחשב את הגמלה לפי השכר שהייתה צפויה לקבל לאחר פתיחת שנת הלימודים, כולל הכנסות ממקומות עבודה חדשים. בית הדין דחה את הבקשה וקבע כי החוק מתייחס לשכר שהתקבל בפועל, ולא לשכר שהעובדת הייתה עשויה לקבל בעתיד.

למרות דחיית התביעה, בית הדין שאל אם המנגנון אינו מקפח נשים שמועסקות בחוזים קצובים שאינם כוללים את חופשת הקיץ. עם זאת, נקבע כי שינוי שיטת החישוב צריך להיעשות באמצעות חקיקה.

מה זה אומר עבורכם? גמלת שמירת היריון מחושבת לפי ההכנסה בתקופה שקדמה להפסקת העבודה. חודשים שבהם חוזה ההעסקה הסתיים ולא שולם שכר עלולים להקטין את הגמלה, גם אם העובדת הייתה צפויה לחזור לעבוד בתחילת שנת הלימודים.

מורה בהריון ( צילום: נוצר על ידי כלי ai )

המסמכים לא צורפו, הנהג זוכה מהקנס

נהג שהואשם בנסיעה בנתיב תחבורה ציבורית בתל אביב זוכה מקנס של 500 שקל, לאחר שהעירייה לא צירפה לסרטונים שהגישה את המסמכים הנדרשים בתקנות.

הנהג לא העיד ולא הציג ראיות מטעמו. הוא גם לא התנגד לסרטונים בזמן שהוגשו, אלא העלה את טענת הפסילה רק בשלב הסיכומים. בית המשפט קבע כי מדובר במהלך מכוון, אך החליט שהעיתוי המאוחר אינו הופך ראיה שאינה עומדת בתנאי החוק לראיה קבילה.

השופט משה סרוגוביץ קבע כי העירייה הייתה צריכה לצרף לסרטונים תעודת עובד ציבור, תצהיר או חוות דעת מתאימה. מאחר שלא עשתה זאת, הסרטונים נפסלו. גם תמונה שנלקחה מתוך אחד הסרטונים ועדות הפקחית לא הספיקו להוכחת העבירה.

מה זה אומר עבורכם? דוח מצולם אינו מוביל אוטומטית להרשעה. כאשר תיק מגיע לבית המשפט, הרשות נדרשת להגיש את הצילומים בדרך שקובע הדין. עם זאת, פסק הדין אינו מבטל דוחות מצלמה באופן גורף, והוא מתייחס לנסיבות ולהליך המסוימים שנדונו בו.

נתיב תחבורה ציבורית ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

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