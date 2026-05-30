כיכר השבת
 עימות משפטי חדש:

 בגין לשון הרע: הדס קליין ואיל נוה הגישו תביעה נגד פעילת רשת ימנית

עדת המפתח בתיק 1000 וממייסדי ארגון "אחים לנשק" פתחו בהליך משפטי בבית משפט השלום בהרצליה. התביעה, בסך 500 אלף שקלים הוגשה נגד פעילת רשת ימנית בולטת המנהלת במקביל מאבק משפטי ממושך מול ארגון המחאה (משפט)

2תגובות
אייל נווה (צילום:יונתן סינדל)

תביעת לשון הרע חדשה ומסקרנת הוגשה לבית משפט השלום בהרצליה: הדס קליין, עדת התביעה המרכזית בתיק 1000, ואיל נוה, ממייסדי ארגון "אחים לנשק", תובעים במשותף סכום של חצי מיליון שקלים בגין דיבה. התביעה הוגשה באמצעות עורך הדין עמית מור.

הנתבעת בתיק היא עמליה עוזר, פעילת רשת ימנית ובלוגרית מוכרת, המרבה לקחת חלק בדיונים פוליטיים סוערים ברשתות החברתיות (דוגמת טוויטר/X) ובפלטפורמות תקשורת המזוהות עם הימין, שבהן היא מביעה תמיכה במדיניות הממשלה ובבנימין נתניהו, לצד ביקורת חריפה על מערכות האכיפה והאופוזיציה האזרחית.

במרכז התביעה הנוכחית נגד עוזר עומד סרטון AI (אינטליגנציה מלאכותית) שהופץ ברשתות, אשר שלדבריה של קליין ושותפה לתביעה, נועד להכפיש אותם באופן קשה ולהסית נגדם בצורה חמורה. השניים החליטו לא לעבור על כך לסדר היום ודורשים את הפיצוי הכספי הגבוה בעקבות הפגיעה בשמם הטוב ובפרטיותם.

עבור נוה וארגון "אחים לנשק", לא מדובר בעימות המשפטי הראשון מול עוזר. היא עלתה לכותרות באופן נרחב כבר באוגוסט 2024, אז הגישה נגדה העמותה תביעת ענק לצד פעילי ימין נוספים, בעקבות פרסומים והאשמות חריפות שיוחסו לארגון סביב אירועי ה-7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל.

באותם הליכים, שהתנהלו לאורך שנת 2025 ואל תוך שנת 2026 בבית משפט השלום בראשון לציון, קו ההגנה של עוזר התבסס על הטענה כי בפרסומיה כלל לא התכוונה לישות המשפטית של העמותה, ואף הוגשה מצידה תביעה שכנגד בטענה לפגיעה בשמה הטוב לאחר שסומנה כחלק מ"מכונת הרעל".

תביעת דיבההדס קלייןתביעת לשון הרעאייל נווה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (79%)

לא (21%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
אוכלי המוות מהשמאל לא אוהבים לשמוע את האמת על עצמם
אוכלי מוות מהשמאל
1
סתימת פיות תרגיל של קפלן
כובשי החרמון

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחוק ומשפט :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר