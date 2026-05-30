תביעת לשון הרע חדשה ומסקרנת הוגשה לבית משפט השלום בהרצליה: הדס קליין, עדת התביעה המרכזית בתיק 1000, ואיל נוה, ממייסדי ארגון "אחים לנשק", תובעים במשותף סכום של חצי מיליון שקלים בגין דיבה. התביעה הוגשה באמצעות עורך הדין עמית מור.

הנתבעת בתיק היא עמליה עוזר, פעילת רשת ימנית ובלוגרית מוכרת, המרבה לקחת חלק בדיונים פוליטיים סוערים ברשתות החברתיות (דוגמת טוויטר/X) ובפלטפורמות תקשורת המזוהות עם הימין, שבהן היא מביעה תמיכה במדיניות הממשלה ובבנימין נתניהו, לצד ביקורת חריפה על מערכות האכיפה והאופוזיציה האזרחית.

במרכז התביעה הנוכחית נגד עוזר עומד סרטון AI (אינטליגנציה מלאכותית) שהופץ ברשתות, אשר שלדבריה של קליין ושותפה לתביעה, נועד להכפיש אותם באופן קשה ולהסית נגדם בצורה חמורה. השניים החליטו לא לעבור על כך לסדר היום ודורשים את הפיצוי הכספי הגבוה בעקבות הפגיעה בשמם הטוב ובפרטיותם.

עבור נוה וארגון "אחים לנשק", לא מדובר בעימות המשפטי הראשון מול עוזר. היא עלתה לכותרות באופן נרחב כבר באוגוסט 2024, אז הגישה נגדה העמותה תביעת ענק לצד פעילי ימין נוספים, בעקבות פרסומים והאשמות חריפות שיוחסו לארגון סביב אירועי ה-7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל.

באותם הליכים, שהתנהלו לאורך שנת 2025 ואל תוך שנת 2026 בבית משפט השלום בראשון לציון, קו ההגנה של עוזר התבסס על הטענה כי בפרסומיה כלל לא התכוונה לישות המשפטית של העמותה, ואף הוגשה מצידה תביעה שכנגד בטענה לפגיעה בשמה הטוב לאחר שסומנה כחלק מ"מכונת הרעל".