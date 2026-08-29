הרגל נתקעה במסילה: 311 אלף שקל על תאונת עבודה

רגע אחד של אובדן שיווי משקל על מדרגות הקרון הפך את שגרת יומו של עובד רכבת ותיק למערכה משפטית מתישה ומלאת תהפוכות. מה שהחל כתאונת עבודה שגרתית לכאורה עם סיום משמרת בתחנת נהריה, התגלגל לפתחם של בתי המשפט והוליד פסיקה תקדימית מטלטלת שטורפת את כל מה שהכרנו על הגדרת תאונות דרכים ומציבה רף חדש לחובות הפיצוי של ענקי התחבורה.

התביעה הוגשה בעקבות תאונה קשה לפני 6 שנים. התובע, ששימש כפקח בטיחות ברכבת ישראל, הגיע יחד עם הקרונות אל התחנה האחרונה בנהריה. לאחר שווידא במקצועיות כי לא נותרו נוסעים או חפצים מאחור, החל לרדת מהרכבת – אלא שאז רגלו נתפסה באכזריות בקצה המדרגה התחתונה. הוא מעד בעוצמה רבה ונפל אל הרציף, כשרגלו נותרת לוכודה וכלואה בין הקרון לבין הרציף.

מאבק משפטי על הגדרת התאונה

במסגרת ההליך המשפטי בבית משפט השלום בראשון לציון, טענו פרקליטיו של התובע כי מדובר בתאונת דרכים לכל דבר ועניין, היות שהפגיעה התרחשה במהלך פעולת הירידה המוגדרת בחוק כשימוש תחבורתי ברכב. מנגד, רכבת ישראל ניסתה לנתק את הקשר המשפטי וטענה כי עם הגעת הרכבת לתחנה הסתיימה הנסיעה, וכי סריקת הקרונות היוותה פעולה נפרדת המנתקת את הרצף.

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סגן הנשיא, השופט דב גוטליב, דחה מכל וכל את עמדת הנתבעת בפסק דין מנומק וחד-משמעי. השופט הצביע על רצף זמנים הדוק וברור: הרכבת הגיעה לתחנה בשעה 20:58, הדלתות נסגרו בשעה 21:00, וחמש דקות לאחר מכן, בשעה 21:05, התרחשה הנפילה. השופט הדגיש כי מדובר בשרשרת פעולות רציפה שמתמזגות זו עם זו, ודחה את הניסיון ליצור הפרדה מלאכותית בין סיום הנסיעה לירידה, תוך קביעה כי מדובר בסיכון תחבורתי מובהק.

נזקים גופניים קשים ותקופת שיקום ארוכה

במישור הרפואי, הפגיעה הותירה נזקים גופניים קשים. בדיקת MRI חשפה קרע בלברום בכתף שמאל, שהוביל בינואר 2021 לניתוח ארתרוסקופי מורכב ולתקופת שיקום ארוכה שכללה טיפולי פיזיותרפיה והידרותרפיה. המוסד לביטוח הלאומי קבע לו נכות אורתופדית יציבה בשיעור 10%, ובית המשפט אימץ קביעה זו גם לגבי הפגיעה התפקודית.

בסופו של הליך, בית המשפט העריך את נזקי התובע ב־504,097 שקל. לאחר ניכוי תגמולים בסך 192,511 שקל ששולמו דרך הביטוח הלאומי, חויבה רכבת ישראל לשלם לו פיצוי סופי של 311,586 שקל, בתוספת שכר טרחת עורך דין בסך כ־40,500 שקל, מע"מ והוצאות משפט.

פסק הדין מהווה תקדים משמעותי בהגדרת תאונות דרכים במסגרת התחבורה הציבורית, ומבהיר כי חברות התחבורה אינן יכולות להתנער מאחריות על פגיעות שמתרחשות במהלך רצף פעולות הנסיעה, גם אם הן מתרחשות לאחר שהרכב הגיע ליעדו.