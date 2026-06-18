בג"ץ מבקר המדינה ( צילום: יונתן זינדל )

הרכב של שלושה שופטים – המשנה לנשיא נעם סולברג, השופטת גילה כנפי-שטייניץ והשופטת רות רונן – דן הבוקר (חמישי) בעתירות הרבות שהוגשו נגד מינויו של מבקר המדינה הנבחר.

במרכז העתירות עומדת טענה חמורה הנוגעת להליך הבחירה עצמו: העותרים טוענים כי במהלך ההצבעה השנייה שנערכה במשכן הכנסת, חברי הקואליציה פגעו באופן מהותי בעקרון החשאיות של ההצבעה. לצד זאת, עולה לדיון גם סוגיית ניגוד העניינים של המבקר המיועד עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.שורת העותרים נגד המינוי ארוכה וכוללת גופים ציבוריים, תנועות מחאה ומפלגות מהאופוזיציה, ובהם התנועה לאיכות השלטון, סיעת כחול לבן, ח"כ קארין אלהרר וסיעת יש עתיד, תנועות "הישראלים" ו"אחים לנשק", לשכת עורכי הדין וחברת הכנסת נעמה לזימי (העבודה).

סולברג: "כולנו ביחסי ידידות עם אלרון – אך חייבים לדון" השופט סולברג למפכ"ל: מדוע היועמ"שית לא נחקרה בשדה תימן? משה כהן | 17.06.26 בג"ץ נגד התרגיל של קרעי: "חשד כבד לשיבוש וסיכול החלטות בית המשפט" משה כהן | 17.06.26 הדיון הרגיש נפתח בהתייחסות ישירה ומפתיעה של ראש ההרכב, השופט נעם סולברג, להצטרפותו הדרמטית של חברם לכס השיפוט לשעבר, שופט העליון בדימוס יוסף אלרון, כמשיב התומך בעמדת העותרים לאחר שהתמודד מול ראבילו ולא נבחר: "מטבע הדברים לכולנו יש יחסי ידידות עם השופט בדימוס אלרון, עבדנו איתו כתף אל כתף, איחלנו לו בהצלחה, אבל אנחנו חייבים לדון בהליך". אלרון עצמו, כמו גם עו"ד ראבילו, ביקשו וקיבלו פטור מהגעה ולא נכחו באולם. "כפסע מדחייה על הסף": השופטים נוזפים בעותרים הטונים באולם עלו במהירות כאשר יו"ר התנועה לאיכות השלטון, עו"ד אליעד שרגא, קם ומחה על כך ששונה סדר השמעת הטיעונים והוא אינו טוען ראשון, למרות שהגיש את העתירה ראשון. השופטים הדפו את הטענות בביקורת חריפה על איכות העתירות. השופט סולברג הטיח בשרגא כי עו"ד רסלר הגיש עתירה של עמוד אחד ללא כל נימוק משפטי, וכי בעתירה של התנועה עצמה לא היה כל מיצוי הליכים. השופטת כנפי-שטייניץ גיבתה את הדברים בצורה נחרצת וסנטה בשרגא: "שתי העתירות הראשונות היו כפסע להידחות על הסף. היו חסרים נימוקים". בהמשך, הפנתה השופטת כנפי-שטייניץ חצי ביקורת נוקבים גם לעבר נציג כחול לבן-המחנה הממלכתי ואמרה: "יש קושי שמצד אחד מגיעים להסכמה, ואחר כך עותרים נגד ההסכמה. אתם נתתם את אישורכם לעניין".

סולברג ( יונתן זינדל )

הפיצוץ באולם: ח"כ גוטליב נגד השופט סולברג

אל תוך הדיון המתוח נכנסה חברת הכנסת טלי גוטליב (הליכוד) והחלה להתפרץ שוב ושוב לדברי הנוכחים. כבר בפתח דבריה צעקה: "אני לא תיעדתי. אני מהליכוד ולא תיעדתי!", מה שגרר קריאה לסדר מצד השופט סולברג שביקש: "גבירתי בבקשה לא תפריע".

בג"ץ מבקר המדינה ( צילום: יונתן סינדל )

הרוחות לא נרגעו, וגוטליב המשיכה לקטוע את מהלך הדיון. בשלב זה פנה אליה השופט סולברג ישירות ובקור רוח: "חברת הכנסת גוטליב, אני פונה אלייך, הביטי אליי". גוטליב סירבה לקבל את מרות בית המשפט והשיבה בתיגר באולם: "אל תגיד לי 'הביטי אליי', אתה יכול להוציא אותי אם אתה רוצה – למרות החסינות שלי". סולברג הזהיר: "לצערנו נצטרך להגיע לזה. זו אזהרה אחרונה", וגוטליב הגיבה בציניות: "איזו הפתעה".

לאחר התפרצות נוספת מצדה, פקעה סבלנותו של המשנה לנשיא, והוא הורה למאבטחי משמר בתי המשפט להוציא אותה מהאולם באופן מיידי. בזמן שהמאבטחים ליוו אותה אל מחוץ לדלתות, צעקה גוטליב לעבר השופטים: "תודה רבה על חוסר הכבוד לחסינות!".

מנגד, נזכיר כי בתשובות שהוגשו לבג"ץ באמצעות עו"ד אילן בומבך, ביקשו הליכוד, ראש הממשלה בנימין נתניהו והייעוץ המשפטי של הכנסת לדחות את העתירות על הסף. ראבילו עצמו טען בכתובים כי אין כל עילה לפסול את המינוי והתחייב לשרת את כלל הציבור בצורה שווה. הדיון בעתירות נמשך.