בדיון שנערך היום (שני) בבית המשפט המחוזי בירושלים, בנוכחות ראש הממשלה בנימין נתניהו, שעסק בדרישה להאיץ את קצב המשפט ולהעביר אותו למתכונת של חמישה ימי דיונים בשבוע, השמיע סנגורו, עו"ד עמית חדד, מילים קשות במיוחד נגד התנהלות בית המשפט ולוח הזמנים המסתמן.

חדד תקף את העובדה שצוות ההגנה נאלץ להתמודד עם לו"ז דורסני מכוח צווים שיפוטיים, והשתמש בדימויים מעולם המאסר כדי לתאר את מצבם של עורכי הדין בתיק. "הודענו כשהחליטו על ארבעה ימים בשבוע שלא נוכל לייצג אותו", אמר חדד, "אבל בית המשפט נתן החלטה ומאז אנחנו קבועים בתוך תפקיד שאנחנו לא יכולים לקיימו מכורח צו שיפוטי. כשמישהו מבקש להתפטר, הנעילה הינה נעילה עד עולם, אין אופק לשחרור".

"יהיה פה עיוות דין אדיר, נצטרך לעבוד בשבתות"

בהמשך דבריו התייחס חדד להחלטה שהתקבלה ביום חמישי האחרון, לפיה המשפט יתפרס על פני חמישה ימים בשבוע, והסביר כי מדובר בגזירה שההגנה לא תוכל לעמוד בה פיזית ומקצועית.

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"בחמישי האחרון התקבלה החלטה לחמישה ימים", אמר עו"ד חדד, "זה יחייב אותנו לעבוד בשבת, וגם אם נעבוד בשבת לא נספיק. נהיה חייבים לעבוד בכל חג ובכל מועד, לעבוד לעבוד ולעבוד. יהיה פה עיוות דין אדיר יוצא דופן, לא נוכל להכין אף עד. נבקש להשתחרר שוב, ובית המשפט מקווה שהפעם יאשר – כי יש גבול. אנחנו אחרי שנת שמיטה. אנחנו מנסים לעשות מלאכתנו נאמנה, אבל אנחנו לא יכולים להשתתף בהצגה של משפט".

"אין סיכוי שהמשפט יסתיים לפני מרץ 2028"

הסנגור הבהיר לשופטים כי הניסיון לדחוק בצוות ההגנה לא באמת יקצר את התיק בצורה משמעותית, כיוון שמדובר בחומרים בהיקף עצום: "אין סיכוי שהמשפט יסתיים עד מרץ 2028, ולא ספטמבר (כפי שהוערך). זה תיק ענק רחב יריעה, חרף הניסיון שלנו ושל כבודכם לצמצם. אנחנו מכלים את ימינו ושנותינו לדבר על פריטים. ברור מהאישום שאין טענה כלפינו".

חדד הדגיש את הפגיעה הקשה בניהול המשרד השוטף ובחייהם האישיים של עורכי הדין, לצד הפגיעה המהותית ביכולת להתכונן כראוי לפרשת ההגנה ולחקור עדים מרכזיים, דוגמת ח"כ זאב אלקין ואיתן כבל שבכוונתם להזמין: "נניח אנחנו חוקרים את אלי לוי - יש לנו חיים אישיים, משרדים, לקוחות, עורכי דין, אנשים תלויים בי. יש עבודה רצינית, עבודה מהותית. בשנה האחרונה זה לא שיכולנו בנגדית לשבת עם ראש הממשלה ולהתכונן איתו מה יהיה בפרשת ההגנה. נצטרך להביא עדים רלוונטיים. אם בית המשפט רוצה לקצר, הדרך היא לא לבוא להרוג אותנו".

ראש הממשלה בנימין נתניהו פנה אף הוא לשופטים ואמר כי "עורך הדין חדד התקשר אלי ואמר לי על קטסטרופה, 'לי ולצוות הקטן שלי אין שום אפשרות לתת לך הגנה שמגיעה לך'. הוא רצה להתפטר. משפחות פשע היו פעם בשבוע, תיק הצוללות פעמיים בשבוע. יש פה עיוות דין ענק".

נתניהו הוסיף ואמר כי "מה שעשו כאן הוא סחיטה באיומים על עדים, הריסת משפחות והעלמת חומרים.

בתוך כך, התובעת מטעם הפרקליטות, עו"ד יהודית תירוש, הסכימה לטענות ואמר כי "חמישה ימים זה דבר מאוד קשה, עד בלתי אפשרי, לצוות תביעה או הגנה. אני חושבת שארבעה ימים עדיין לא נוסה באופן מלא - משום שהנאשם כמעט אף פעם לא הגיע לארבעה ימים בשבוע".