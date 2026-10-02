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אחרי הרמז מהעליון: אבו שחאדה פרש מהמירוץ לכנסת

בית המשפט העליון מחק את ההליך נגד מועמד הרשימה המשותפת, לאחר שאבו שחאדה הודיע על הסרת מועמדותו בעקבות הדיון שבו הסתמנה אפשרות שפסילתו תאושר (משפט)

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אבו שחאדה (צילום: מתוך שידורי הדיון )

סאמי אבו שחאדה הודיע היום (שישי) כי הוא מסיר את מועמדותו לכנסת ה־26 מטעם הרשימה המשותפת. בעקבות הודעתו, בית המשפט העליון מחק את ההליך שהובא בפניו לאישור פסילתו. ההחלטה התקבלה לאחר שבדיון שנערך אתמול הבהירו השופטים כי התוצאה המסתמנת היא אישור החלטת ועדת הבחירות המרכזית לפסול את אבו שחאדה.

לפי פסק הדין, לאחר הדיון בעניינו הבהיר ההרכב כי קיימת תמימות דעים בקרב השופטים שהדברים שאמר אבו שחאדה ״מכאיבים, מקוממים ומעוררי קבס״. לצד זאת, השופטים ציינו כי קיימות ביניהם עמדות שונות, אך התוצאה המסתמנת היא אישור החלטת ועדת הבחירות בעניינו.

במכתב שהגיש אבו שחאדה לוועדת הבחירות המרכזית כתב כי הוא מבקש להתפטר מרשימת המועמדים של הרשימה המשותפת, שבה שובץ במקום השלישי. לדבריו, ״התפטרות זו הינה מרצוני החופשי והיא בלתי חוזרת״. במסמך צוין כי הודעת הפרישה נמסרה בהתאם לסעיף 87 לחוק הבחירות לכנסת.

אבו שחאדה התייצב בפני עורכת הדין יפעת סימינובסקי, היועצת המשפטית לוועדת הבחירות המרכזית, ביום שישי בשעה 11:20, ולאחר שהזדהה בפניה חתם על מסמך הפרישה. במכתב נכתב כי הפרישה תיכנס לתוקף אם בית המשפט יקבל את הערעור שהוגש בעניין הרשימה המשותפת, מיד עם מתן ההחלטה.

בית המשפט קבע כי לאחר שאבו שחאדה הודיע על הסרת מועמדותו, התייתר הצורך במתן פסק דין בהליך שהוגש בעניינו, והורה על מחיקתו. ההחלטה אינה הכרעה בפסילת מועמדותו לגופה. במקביל, בפסק הדין שניתן היום נקבע כי הרשימה המשותפת ורע״ם יוכלו להשתתף בבחירות, וכי החלטת ועדת הבחירות לפסול את עופר כסיף לא תאושר.
בית המשפט העליוןהרשימה המשותפתועדת הבחירות המרכזיתסאמי אבו שחאדה

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