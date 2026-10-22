העיר בני ברק, אילוסטרציה ( צילום: מרים אלסטר\פלאש90 )

רגעי אימה בבני ברק: תושב העיר כבן 30 נאשם שהגיע לבניין מגורים בן שלוש קומות ברחוב הרב משולם ראט, שפך חומר דליק בחצר והצית את המקום, בזמן שדיירים שהו בבניין. בתוך זמן קצר התפשטה האש לקומות העליונות, והדיירים נאלצו להימלט מבתיהם בבהלה.

על פי הפרסום של טוביה יגלניק, כתב האישום מתאר אירוע חמור שבמהלכו נגרם נזק כבד למספר דירות, לאחר שהנאשם הצית את האש ונמלט מהמקום בריצה. שפך חומר דליק, הצית ונמלט לפי כתב האישום, הנאשם הגיע לחצר הבניין ברחוב הרב משולם ראט, ניגש לאזור הסמוך למחסן ושפך במקום חומר דליק. זעם בבני ברק: נהרס בית הוראה שפעל 35 שנה; הרב הותקף קובי ישראל | 20.10.26 "מצב הניקיון הוא חילול השם": המשבר בבני ברק יוצא משליטה | זו הדרישה החדשה קובי ישראל | 20.10.26 לאחר מכן הצית את החומר ונמלט בריצה, כשהוא מותיר מאחוריו אש שהחלה להתפשט לאורך בניין המגורים. בתוך זמן קצר הגיעו הלהבות עד למרפסות הדירות בקומות העליונות. הדיירים, שנקלעו לאירוע המסוכן, נאלצו לעזוב את בתיהם בבהלה. השריפה הותירה אחריה הרס כבד: שלוש דירות ניזוקו קשות, מרפסות נשרפו וקורות גגון קרסו בעקבות האש. החשד החמור: ביקש לפגוע בדיירים בפרקליטות טוענים כי הנאשם לא פעל באופן מקרי, אלא תכנן את ההצתה מראש במטרה לפגוע בביטחונם של דיירי הבניין.

עוד באותו נושא "אדוני, זה לא אפשרי": טראמפ חשף שיחה משעשעת עם 'גוגל מפות' כיכר השבת | 13:44

לפי האישום, הנאשם הגיע למקום בכוונה להצית את הבניין, וביצע את המעשה באמצעות חומר דליק שהביא או השיג לצורך ההצתה.

העובדה שהאש התפשטה ממוקד ההצתה בחצר ועד לקומות העליונות ממחישה את הסכנה שאליה נקלעו הדיירים, שנאלצו להימלט בעוד האש מכלה חלקים מבתיהם.

בשלב זה לא פורסם מה עמד מאחורי המעשה המיוחס לנאשם, ואם הייתה היכרות מוקדמת בינו לבין מי מדיירי הבניין.

כתב האישום מייחס לו הצתה מכוונת ומתוכננת, אך מדובר בטענות הפרקליטות שטרם הוכרעו בבית המשפט.