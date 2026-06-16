אחרי שנה שלמה של עדות מתישה ומורכבת, הסתיימה היום (שלישי) החקירה הנגדית של ראש הממשלה בנימין נתניהו במשפטו.

התובע מטעם הפרקליטות, עו"ד יוני תדמור, הצהירה בפני השופטים כי אין לה יותר שאלות לראש הממשלה, וכך הסתיימה אחת התקופות הדרמטיות ביותר בהיסטוריה המשפטית הישראלית.

היום האחרון של החקירה הנגדית התאפיין בטונים גבוהים במיוחד, כאשר נתניהו איבד את שלוותו ופתח במתקפה חזיתית חריפה נגד נציגי הפרקליטות. למרות שסנגוריו של ראש הממשלה ביקשו אתמול לקצר את הדיון בשל המתח הרב, השופטים דחו את הבקשה והדיון נמשך עד לסיומו המתוכנן.

"המצאתם עבירה רטרואקטיבית"

הרוחות סערו סביב תיק 2000, המתרכז במגעים בין נתניהו למוציא לאור של עיתון "ידיעות אחרונות", ארנון (נוני) מוזס. נתניהו הדגיש בתחילת דבריו כי מדובר ברדיפה משפטית וביצירת תקדים מסוכן. "רז נזרי, המשנה ליועמ"ש, אמר בזמנו שחשב שלא הייתה פה עבירה, אז אני צריך לדעת שיש פה עבירה?" תקף נתניהו את התביעה.

ראש הממשלה הוסיף והטיח: "אפילו רובי ריבלין הזדעזע מהטענה הזו. מי חשב אי פעם שיחסי גומלין בין פוליטיקאי לתקשורת זו עבירה פלילית? זה דבר שהמצאתם! אתם מנסים לייצר פה עבירה רטרואקטיבית". דבריו של נתניהו משקפים את עמדתו העקרונית לאורך כל המשפט, לפיה התביעה מנסה להפליל התנהגות שמקובלת בקרב פוליטיקאים ואנשי תקשורת.

"זו הפרקטיקה של כל העיתונאים"

כשנשאל על ידי השופטים לפשר ה"איומים" או ה"סחיטה" שחש מצד מוזס, השיב נתניהו כי מדובר בפרקטיקה עיתונאית מוכרת: "נותנים לך כתבות שער או מאיימים עליך, זו הפרקטיקה של כל העיתונאים. רציתי להקליט את העובדה שהוא בוחש בדבר הזה".

שינוי גרסה או הבהרה?

המתח באולם הגיע לשיאו כאשר התובע, עו"ד יוני תדמור, הציג בפני נתניהו את מה שנתפס בעיני התביעה כשינוי גרסה מהותי. בעוד שבעדותו בבית המשפט טען נתניהו כי ניהל את המגעים עם מוזס במטרה למשוך זמן כדי להביא למכירת "ידיעות אחרונות" או כדי להגיע לחוק "ישראל היום" מרוכך, התובע הטיח בו כי בחקירותיו במשטרה הציג תמונה שונה לחלוטין.

על פי הציטוטים שהציג תדמור מחקירות המשטרה, נתניהו אמר לחוקרים: "באופן מעשי אני זוכר דבר אחד, אני מכיוון שאני בתוך המלחמה אני קונה זמן... לקח לי כבר את הכנסת, עכשיו אני צריך לחשוב איך אני נלחם בו. מה אני עושה במערכת הבחירות שתבוא".

התובע תדמור: "הסיקור של אדוני בידיעות אחרונות לא העסיק את אדוני?"נתניהו: "לא". תדמור: "בכלל? למרות שאנחנו בתקופת בחירות?"נתניהו: "לא התייחסתי לסיקור בכלל. מה שעניין אותי זה איך אני מציל את העיתון (ישראל היום), איך אני מגיע לחוק מרוכך".

"השמצות, לא סיקור"

כשתדמור שאל לפשר המונח "לקנות זמן", השיב נתניהו בבית המשפט כי הכוונה הייתה לניסיון לבלום את "ההשמצות על המשפחה". תדמור השיב מיד: "כלומר סיקור", ונתניהו הגיב בתרעומת: "זה לא סיקור, זה השמצות! כמו שאמר רביב דרוקר – ועוד רביב דרוקר! – זה beyond the pale (מעבר לכל גבול), דברים שהם מעבר למה שעושה התקשורת הישראלית המגויסת".

התביעה המשיכה להקריא מתוך חקירות המשטרה, שם הודה נתניהו בקולו כי ניהל את השיחות כדי "להוריד את הלהבות" ולצמצם את הזמן עד הבחירות, תוך שהוא משתמש בביטוי: "You keep your friends close and your enemy closer" (שמור על חבריך קרובים, ועל אויביך קרובים יותר), ותיאר את המצב כ"מלחמה קרה להבדיל ממלחמה חמה".