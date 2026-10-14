ראש השב"כ לשעבר, רונן בר, הגיש היום (רביעי) לבית המשפט המחוזי מרכז תביעת לשון הרע נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, בעקבות התבטאויותיו בנוגע לאחריות למחדל שבעה באוקטובר. אלא שמאחורי התביעה מסתתרת סוגיה משפטית משמעותית: האם ראש ממשלה יכול להיתבע על דברים שאמר במסגרת תפקידו, והאם בית המשפט יידרש בכלל לבחון אם טענותיו היו נכונות?

בכתב התביעה טוען בר כי נתניהו ניהל נגדו מסע הכפשה באמצעות פרסומים שקריים על תפקוד שירות הביטחון הכללי לפני מתקפת חמאס ובמהלכה. לטענתו, הדברים נועדו להסיט את האחריות למחדל מראש הממשלה ולהטילה על גורמי הביטחון.

אולם לצד המחלוקת העובדתית על אירועי שבעה באוקטובר, עשויה להתעורר שאלה מקדמית שתשפיע על גורל התביעה כולה: האם ההתבטאויות שעליהן מבוססת התביעה נהנות מחסינות משפטית?

האם ראש ממשלה יכול להיתבע על דבריו?

סעיף 1 לחוק חסינות חברי הכנסת מעניק לחבר כנסת חסינות מהותית מפני אחריות אזרחית ופלילית על דברים שנאמרו במילוי תפקידו או למען מילויו. מדובר בחסינות שאינה מוגבלת לדברים שנאמרים במליאת הכנסת, והיא עשויה לחול גם על פרסומים בתקשורת וברשתות החברתיות.

עם זאת, לא כל התבטאות של חבר כנסת מוגנת באופן אוטומטי. המבחן המרכזי נוגע לקשר שבין ההתבטאות לבין התפקיד הציבורי.

במקרה של נתניהו קיימת אפשרות להגנה נוספת. סעיף 13(3) לחוק איסור לשון הרע עוסק בפרסומים של הממשלה או חבר ממשלה בתוקף תפקידו. מאחר שנתניהו מכהן גם כחבר כנסת וגם כראש הממשלה, עשויה להתעורר שאלת תחולתן של שתי ההוראות.

לכן, אם נתניהו יטען כי התבטאויותיו על רונן בר נאמרו במסגרת תפקידו, בית המשפט עשוי להידרש לבחון תחילה את טענת החסינות, עוד לפני בירור אמיתות הדברים.

התקדים של גלית דיסטל: תביעת חצי מיליון שקל נדחתה

מקרה שעשוי להיות רלוונטי לדיון התרחש בינואר 2026, כאשר בית משפט השלום בתל אביב דחה על הסף תביעת לשון הרע בסך 500 אלף שקלים שהגיש עמרי רונן נגד חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן.

התביעה עסקה בהתבטאויות שפרסמה דיסטל ברשת החברתית X במסגרת חילופי דברים פוליטיים בעקבות פרסום הנוגע למתקפת שבעה באוקטובר.

דיסטל טענה כי הפרסומים נעשו כחלק מפעילותה הציבורית והפרלמנטרית, ולכן הם מוגנים בחסינות המהותית המוענקת לחברי הכנסת.

השופט אבנר יפרח קיבל את טענתה וקבע כי גם התבטאויות פוליטיות חריפות ברשתות החברתיות עשויות להיות חלק מתפקידו של חבר כנסת.

במרכז ההחלטה עמד המבחן המשפטי שלפיו יש לבחון אם ההתבטאות נמצאת בתחום הסיכון הטבעי של הפעילות הפרלמנטרית.

כלומר, העובדה שפרסום מסוים פוגע לכאורה בשמו הטוב של אדם אינה מספיקה כדי לשלול את החסינות, אם הדברים נאמרו במסגרת הפעילות שהתפקיד נועד להגן עליה.

בית המשפט דחה את התביעה על הסף, מבלי להכריע אם הדברים שפרסמה דיסטל היו נכונים.