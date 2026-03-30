שעה קלה לאחר שאושר בכנסת בקריאה שנייה ושלישית, האגודה לזכויות האזרח עתרה לבג"ץ נגד חוק עונש מוות למחבלים. "החוק הקיצוני, המיועד לחול על פלסטינים בלבד, אינו חוקתי ופוגע בצורה אנושה ובלתי הפיכה בזכות לחיים", נמסר.

בעתירה שהגישה האגודה, הובהר כי עונש המוות אינו חוקתי מעיקרו, וזאת בשל "פגיעה אנושה ובלתי הפיכה בזכות לחיים. ההסדרים שקבועים בחוק זה, והעובדה שנוסח כך שיחול על פלסטינים בלבד, מעצימים את אי-החוקיות ואי-החוקתיות שבעונש המוות".

עוד נטען כי החוק פוגע באופן בלתי מידתי בזכויות אדם, אינו הולם את ערכיה של מדינה דמוקרטית ונעשה על רקע תכלית נקמנית וגזענית אסורה.

כזכור, הצעת חוק עונש מוות למחבלים של סיעת עוצמה יהודית, אושרה הערב במליאת הכנסת בקריאה שניה ושלישית. 62 תמכו בהצעת החוק ו-48 חברי כנסת התנגדו. ראש הממשלה נתניהו, הגיע להשתתף במיוחד בהצבעה והצביע בעד, למרות שההצעה הייתה עוברת גם בלי שהיה מגיע.

חברי הכנסת גפני ומקלב התנגד להצעת החוק, וחבר הכנסת אריה דרעי הצביע בעד החוק, חבר הכנסת פרוש נמנע ואילו חבר הכנסת ליברמן, שהיה בין מובילי החוק לא נכח בעת ההצבעה והגיע למליאה רק לאחר מכן והצביע בעד רק בסיבוב השני. ח"כ יולי אדלשטיין שוב חרג מהמסגרת המפלגתית ולא נכח במליאה בעת ההצבעה.