כיכר השבת
כצפוי

ייעצר בטרם ימומש? הוגשה עתירה לבג"ץ נגד חוק עונש מוות למחבלים 

מיד לאחר שאושר בכנסת בקריאה שנייה ושלישית, האגודה לזכויות האזרח הזדרזה להגיש עתירה לבג"ץ נגד חוק עונש מוות למחבלים | "החוק הקיצוני, המיועד לחול על פלסטינים בלבד, אינו חוקתי ופוגע בצורה אנושה ובלתי הפיכה בזכות לחיים", נמסר | כזכור, 62 תמכו בהצעת חוק עונש מוות למחבלים של סיעת עוצמה יהודית, ו-48 חברי כנסת התנגדו (משפט)

אולם בית המשפט העליון (צילום: חיים גולדברג /פלאש 90)

שעה קלה לאחר שאושר בכנסת בקריאה שנייה ושלישית, האגודה לזכויות האזרח עתרה לבג"ץ נגד חוק עונש מוות למחבלים. "החוק הקיצוני, המיועד לחול על פלסטינים בלבד, אינו חוקתי ופוגע בצורה אנושה ובלתי הפיכה בזכות לחיים", נמסר.

בעתירה שהגישה האגודה, הובהר כי עונש המוות אינו חוקתי מעיקרו, וזאת בשל "פגיעה אנושה ובלתי הפיכה בזכות לחיים. ההסדרים שקבועים בחוק זה, והעובדה שנוסח כך שיחול על פלסטינים בלבד, מעצימים את אי-החוקיות ואי-החוקתיות שבעונש המוות".

עוד נטען כי החוק פוגע באופן בלתי מידתי בזכויות אדם, אינו הולם את ערכיה של מדינה דמוקרטית ונעשה על רקע תכלית נקמנית וגזענית אסורה.

כזכור, הצעת חוק עונש מוות למחבלים של סיעת עוצמה יהודית, אושרה הערב במליאת הכנסת בקריאה שניה ושלישית. 62 תמכו בהצעת החוק ו-48 חברי כנסת התנגדו. ראש הממשלה נתניהו, הגיע להשתתף במיוחד בהצבעה והצביע בעד, למרות שההצעה הייתה עוברת גם בלי שהיה מגיע.

חברי הכנסת גפני ומקלב התנגד להצעת החוק, וחבר הכנסת אריה דרעי הצביע בעד החוק, חבר הכנסת פרוש נמנע ואילו חבר הכנסת ליברמן, שהיה בין מובילי החוק לא נכח בעת ההצבעה והגיע למליאה רק לאחר מכן והצביע בעד רק בסיבוב השני. ח"כ יולי אדלשטיין שוב חרג מהמסגרת המפלגתית ולא נכח במליאה בעת ההצבעה.

4
עד מתי רשעים יעקב?
בג"ץ וגלי יפסלו זאת ברגע אחד
3
החוק הזה הוא היחיד שיציל חיים של יהודים. אם אין מחבלים חיים - לא יהיו חטיפות, ולא יהיו שחרורים של מחבלים - שתמיד חוזרים לרצוח. זה גם חיסכון של מליארדים למדינה שמרוששת מהמלחמות, וצריכה לממן למחבלים חיות אדם פנסיון 5 כוכבים. לערבים אין בעיה עם חוק מוות - בכל מדינות ערב יש חוק מוות.
!!!
2
האגודה לזכויות האזרח, הכל תלוי איזה אזרח אתה... לרחם על מי שלקח נשמה במזיד זה ממש לרחם על אכזרים ולכן הם הפכו להיות אכזרים כלפי המשפחות השכולות שרוצות צדק הכי פשוט שיש. מי שהרג צריך למות. זה העמוד הכי צודק ונכון
יעקב
מי שמרחם על האכזר מתאכזר,לרחמן משפט מהתנך
מיכל
1
טיפשים עושים הכול הפוך מההיגיון נה לא להיתיחס !!!!
בני

