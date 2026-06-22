ניצחון לליכוד: נדחתה הבקשה לצו מניעה לכינוס ועידת הליכוד

דודי אמסלם ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

בית המשפט המחוזי בירושלים ביטל היום (שני) את צו המניעה הזמני שעיכב את כינוס ועידת הליכוד, וקבע כי הוועידה תוכל להתכנס כמתוכנן כדי לאשר את תקנון הבחירות המקדימות (הפריימריז) של המפלגה. החלטת השופטת תמר בר-אשר התקבלה בתום דיון ממושך ודחוף, שבו הובהר כי לוח הזמנים הפוליטי לקראת הבחירות לכנסת אינו מאפשר דחיות נוספות.

במהלך הדיון הציג מ"מ מנכ"ל הליכוד, דוד שרן, את הדחיפות הלוחצת של מוסדות המפלגה. לפי הסברו, הבחירות הכלליות לכנסת צפויות להתקיים ב-20 באוקטובר 2026, כאשר את רשימות המועמדים יש להגיש 45 ימים קודם לכן. כדי לעמוד ביעד זה, על הליכוד לערוך את הפריימריז לכל המאוחר 65 ימים לפני הבחירות הכלליות. מאחר שספר הבוחרים של התנועה צפוי להיסגר סופית כבר ב-6 ביולי 2026, הדגיש שרן כי ועדת החוקה חייבת להתכנס באופן מיידי לקביעת התקנון. השופטת בר-אשר קיבלה עמדה זו וקבעה כי מאזן הנוחות נוטה בבירור לטובת קיום הוועידה, שכן עיכוב נוסף ערב הכינוס עלול לפגוע קשות בהיערכות המפלגה כולה. התפתחות דרמטית בפרשת "קטארגייט": כתב אישום כנגד אלוף במיל' ובכיר במוסד כיכר השבת | 20:27 ניצחון מוחץ לאלוף במיל' ישראל זיו בתביעת לשון הרע נגד פעיל הימין משה כהן | 21:50

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הסערה המשפטית החלה בעקבות תביעה שהגישו שמונה חברי ליכוד, המיוצגים על ידי עו"ד מיכאל דבורין, בדרישה לבטל את תוצאות הבחירות לוועידת התנועה שנערכו בנובמבר החולף. המבקשים התבססו על בדיקות פנימיות וממצאי ביקורת של מבקר המדינה, שהעלו חשדות חמורים למעשים פליליים ולפגיעה בטוהר הבחירות. על פי החשד, כ-21% מהמתפקדים שנכללו בספר הבוחרים – כ-28,000 בני אדם – לא שילמו את דמי החבר בעצמם, אלא גורמים זרים שילמו עבורם כדי להטות את התוצאות.

החשדות הכבדים הובילו למפנה דרמטי בצמרת המשפטית של המפלגה בסוף השבוע. בתחילה, היועץ המשפטי של הליכוד, עו"ד אבי הלוי, תמך בעמדת העותרים וסבר כי אין לכנס את הוועידה כל עוד לא הושלמה בדיקה חיצונית מקיפה של ספר המועמדים. על רקע זה אף ניתן צו מניעה זמני בהסכמתו. אלא שבימים האחרונים חל מהפך: עו"ד הלוי התפטר מתפקידו כיועמ"ש הליכוד והשתחרר מייצוג התנועה, ואת מקומו תפס עו"ד אילן בומבך. עו"ד בומבך הודיע מיד לבית המשפט כי המפלגה חוזרת בה מהסכמתה הקודמת ומבקשת לבטל את הצו כדי למנוע שיתוק פוליטי.

בסופו של דבר, השופטת בר-אשר אימצה את המתווה המצמצם שקבע בית הדין הפנימי של הליכוד. המשמעות היא שצו המניעה הכללי מבוטל והוועידה תתכנס, אך סמכויותיה יהיו מוגבלות אך ורק לעניינים הדחופים הנוגעים ישירות לבחירות המקדימות, כמו בחירת נשיאות הוועידה ואישור תקנון הפריימריז. שאר הטענות החמורות בנוגע לזיופים וליקויים בספר הבוחרים לא ייעלמו, אלא יוחזרו להמשך בירור מעמיק בפני ועדת הבחירות המרכזית של התנועה בראשות השופט בדימוס מנחם נאמן. בית המשפט לא פסק הוצאות בתיק.