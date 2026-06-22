האלוף במיל' ישראל זיו ( צילום: Tomer Neuberg/Flash90 )

מכה משפטית וכלכלית קשה לפעיל הימין אלירן אברהם דהן. בית המשפט פסק אתמול (ראשון) לטובתו של האלוף במיל' ישראל זיו, בתביעת דיבה ולשון הרע שהגיש נגד דהן בחודש מרץ האחרון.

מאחר שדהן לא הגיש כתב הגנה, נקבע כי עליו לשלם לזיו את מלוא סכום התביעה שעומד על 160,000 שקלים בתוספת ריבית, וכן הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך 20,000 שקלים נוספים. התביעה, שהוגשה באמצעות עורך דינו של זיו, תומר ברזיק, הגיעה בעקבות פרסומים כוזבים שהפיץ דהן ברשתות החברתיות. דהן, המוכר כמי שנוהג להגיע לחסימות אישים, ייחס לזיו קשר לסחר בנשק בדרום סודן, שלטענתו הוביל להטלת סנקציות אמריקאיות. התפתחות דרמטית בפרשת "קטארגייט": כתב אישום כנגד אלוף במיל' ובכיר במוסד כיכר השבת | 20:27

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למרות שכלל הטענות הללו התבררו כחסרות שחר וכלא נכונות, דהן סירב להסיר את הפרסומים והמשיך להפיצם, מה שהוביל בסופו של דבר לפנייה לערכאות המשפטיות ולפסיקה הנוכחית.

הפסדו הנוכחי של דהן מצטרף לשורה של הפסדים משפטיים מול אנשי תקשורת ואישי ציבור. ביולי 2025 הפסיד דהן בתביעת לשון הרע שהגיש נגדו כתב המשפט של חברת החדשות, גיא פלג, בעקבות סרטוני האשמות קשים שפרסם נגדו ברשתות.

בית המשפט פסק אז כי עליו לשלם לפלג כ-144 אלף שקלים, וחצי שנה לאחר מכן החוב שלו לעיתונאי כבר תפח לסכום של 237,000 שקלים.

במהלך ההליכים המשפטיים טען דהן למצב כלכלי קשה ביותר, וציין כי הוא גרוש המתגורר בבית אמו, וכי אין ביכולתו לשלם דמי מזונות לגרושתו.

בעקבות אי-תשלום החוב, פתח פלג בהליכי הוצאה לפועל ופנה לבית המשפט בבקשה להכריז על דהן כפושט רגל. במסגרת פנייה זו נחשף כי לדהן ישנם כיום כ-14 נושים שונים, וכי חובותיו המצטברים כבר זינקו לסכום של למעלה מ-676 אלף שקלים