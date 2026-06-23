הסמכת עורכי הדין ( צילום: יוסי זמיר )

כל מי שדרך אי פעם באולם הבחינות של לשכת עורכי הדין מכיר את ההרגשה המדויקת של "הדקה שאחרי".

הניירות נאספים, הבוחנים יוצאים, ובבת אחת משתחרר לחץ של שלושה חודשי מרתון מטורפים שבהם שכחתם איך נראים חיים רגילים. תוך דקות ספורות, קבוצות הווטסאפ והפייסבוק הופכות לשדה קרב של גרסאות, ויכוחים סוערים על שאלה בדיני ראיות, וחרדה קולקטיבית לגבי קו ה-65 המיוחל. אבל לפני ששוקעים עמוק בתוך השחזורים, ההשוואות והניתוחים, כדאי להביט למציאות ולנתוני האמת בעיניים. מה באמת אומרים המספרים של הלשכה, איזה מוסד אקדמי הפתיע לטובה, ואיך מתמודדים עם הימים המתוחים הבאים? הנה תמונת המצב המלאה.

טקס הסמכת עורכי הדין ( צילום: יוסי זמיר )

1. מדריך ההישרדות ליום שאחרי: כך תנצחו את תקופת ההמתנה

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עזבו רגע את הסטטיסטיקות בצד – עכשיו מדובר בבריאות הנפשית שלכם. השבועות הקרובים עד לפרסום המפתח הרשמי והציונים עלולים להיות מורטי עצבים. הנה חוקי הברזל של המתמחים שכבר עברו את הסיוט והמשיכו הלאה:

עוצר ווטסאפ ורשתות חברתיות: בשעות ובימים הקרובים יזרמו לרשתות "שחזורים לא רשמיים" וטענות על שאלות מכשילות. אל תיכנסו לזה. אין לכם שום דרך לשנות את מה שסימנתם בטופס האופטי, והדבר היחיד שתרוויחו הוא חרדה מיותרת והרס של שנת הלילה שלכם.

בשעות ובימים הקרובים יזרמו לרשתות "שחזורים לא רשמיים" וטענות על שאלות מכשילות. אל תיכנסו לזה. אין לכם שום דרך לשנות את מה שסימנתם בטופס האופטי, והדבר היחיד שתרוויחו הוא חרדה מיותרת והרס של שנת הלילה שלכם. חוק "המטוטלת" ואפקט פרוטוקול הערעורים: הציון הארצי המשוקלל (הכולל את כלל הניגשים – חדשים וחוזרים כאחד) רוקד תמיד על קו התער המשקף את רמת הקושי המבוקרת: בסתיו 2024 הממוצע עמד על 63.4, ובקיץ 2025 הוא צנח ל-59.6 בלבד. הלשכה מודעת לממוצעים הללו, וכמעט בכל מועד נפסלות שאלות או מתווספות חלופות נכונות בדיעבד בעקבות ועדות הערעור המשומנות. אם אתם מרגישים שאתם על הגבול (נעים בין 60 ל-64) – שום דבר לא אבוד. המשחק ממש לא נגמר ביום הבחינה.

נתקו מגע מהחומר האקדמי: הספרים של חברות ההכנה? שימו אותם בארגז עמוק, החזירו לחברים או דחפו למחסן. אל תשאירו אותם על השולחן בבית כמזכרת שמנקרת את העיניים. המוח שלכם חייב לעבור תהליך של "ניקוי רעלים" מהחקיקה המפרכת והפסיקה הארוכה.

הספרים של חברות ההכנה? שימו אותם בארגז עמוק, החזירו לחברים או דחפו למחסן. אל תשאירו אותם על השולחן בבית כמזכרת שמנקרת את העיניים. המוח שלכם חייב לעבור תהליך של "ניקוי רעלים" מהחקיקה המפרכת והפסיקה הארוכה. תנו לעצמכם את הקרדיט – עשיתם את זה! בחינת לשכת עורכי הדין בישראל נחשבת לאחת מהבחינות המקצועיות המתישות והקשות ביותר במשק. עצם העובדה ששרדתם את תקופת ההכנה המטורפת הזו והתמודדתם עם המבחן – היא תעודת כבוד ליכולת העמידה והנחישות שלכם. מגיע לכם לחגוג את סיום התקופה הזו, לצאת לבלות ופשוט לנשום.

2. חוק הניסיון הראשון: למה השחיקה המנטלית היא האויב הכי גדול שלכם?

אם יש נתון אחד קשיח ובלתי משתנה בשני העשורים האחרונים, הוא החשיבות הקריטית של המועד הראשון. הסטטיסטיקה הרשמית מוכיחה באופן חד-משמעי: הסיכוי הטוב ביותר שלכם לעבור הוא עכשיו.

הניגשים בפעם הראשונה: נהנים מאחוזי מעבר יציבים וגבוהים מאוד, שנעים ברוב המועדים (כמו סתיו 2024 וקיץ 2025) בין 75% ל-83%.הניגשים בפעם השנייה: חווים נפילה חופשית קבועה בסטטיסטיקה, כאשר אחוזי המעבר צונחים דרמטית לטווחים של 29% עד 31.5% בלבד (למעט נקודת אור חריגה בסתיו 2024 עם 48.3% מעבר).פעם שלישית ומעלה: כאן מדובר במלחמה קשוחה מול היסטוריה סטטיסטית קשה, כשאחוזי המעבר של הניגשים הוותיקים נעים בעקביות בין 6% ל-14% בלבד.

הסמכת עורכי הדין ( צילום: יוסי זמיר )

3. קרב המוסדות: נתוני האמת והמספרים מאחורי הקלעים

הפילוח האקדמי מציג תמונה מורכבת של פערים, ומגלה שלא מדובר רק בחלוקה פשטנית של "אוניברסיטאות מול מכללות", אלא בנתונים ספציפיים ומשמעותיים של המוסדות השונים:

מדד המוסדות האקדמיים: הדירוג הרשמי (מהסיכוי הגבוה לנמוך):

הפסגה האוניברסיטאית (העברית ותל אביב): מובילות בעקביות עם 97% עד 98.5% מעבר לניגשים לראשונה, ומחזיקות בציון הממוצע הגבוה בארץ – 74.69.אוניברסיטת חיפה ובר-אילן: מציגות מועדי שיא היסטוריים (כמו 100% מעבר לחדשים בקיץ 2022) ונעות בעקביות סביב 84%–94% מעבר.המכללות שפיצחו את השיטה: המכללה למינהל הציגה זינוק אדיר (93.33% מעבר לראשונה בסתיו 2024 ו-89.90% בקיץ 2025). מכללת ספיר שומרת על יציבות מרשימה בצמרת (בין 80% ל-93% מעבר לחדשים), ואוניברסיטת רייכמן מציגה נתונים חזקים של 83% עד 91.6%.

מוסדות המסה הקריטית – הפילוח המלא של הנתונים הנסתרים:

הקריה האקדמית אונו: מגישה את כמות הסטודנטים הגדולה ביותר בארץ. היא רושמת נתון מכובד של כ-66.5% מעבר בקרב הניגשים לראשונה, אך בשל נפח עצום של נבחנים חוזרים שמורידים את הממוצע, הנתון המשוקלל הכללי שלה יורד ל-46.3%.המרכז האקדמי למשפט ולעסקים: מציג אחוזי מעבר תנודתיים ונמוכים יותר, שעומדים על כ-55% מעבר בלבד לניגשים לראשונה. הציון הממוצע המוסדי הרשמי שלו נחשף והוא נמוך מרף המעבר – 58.7 בלבד.

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4. אפקט מקום ההתמחות: הניסיון המעשי ששווה נקודות יקרות

הנתונים חושפים קשר ישיר והדוק בין המקום שבו העברתם את שנת ההתמחות שלכם לבין הסיכוי להחזיק בתעודת עורך דין:

פרקליטות המדינה והמחוזות: המובילים הכלליים הבלתי מעורערים עם אחוזי הצלחה פנומנליים של 92.86% עד 94.41% מעבר.פרקליטות צבאית / משטרה: אחוזי הצלחה גבוהים ויציבים מאוד, הנעים בין 70% ל-76%.בתי משפט (עוזרים משפטיים ומתמחי שפיטה): רשמו זינוק מטורף ל-75% מעבר בסתיו 2024 (לעומת 45%-47% בעבר).משרדי ממשלה ורשויות מקומיות: מציגים יציבות יפה של כ-66% מעבר בשנתיים האחרונות.משרדים פרטיים: המגזר הגדול ביותר שמכיל את רוב הנבחנים בארץ. כאן הנתונים מורכבים בהרבה ועומדים בעקביות על 35% עד 55% מעבר בלבד – בעיקר בשל השונות העצומה באיכות ההתמחות במשרדים השונים.

בשורה מעודדת למילואימניקים: מתמחים ששירתו במערך המילואים המבצעי וקיבלו מהלשכה מתכונת התאמות ומתווחי הקלות מיוחדים, הוכיחו שההשקעה השתלמה: במועד סתיו 2024 נרשמו אחוזי מעבר פנטסטיים של 80.70% בקרב נבחני המילואים