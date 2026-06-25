יועמ"שית הכנסת נגד חוק יסוד לימוד תורה: "הועבר בהליך פגום"

מכתב רשמי ששלחה היועצת המשפטית לכנסת, עו"ד שגית אפיק חושף דרמה משפטית ופוליטית מאחורי הקלעים של הצעת חוק-יסוד: לימוד תורה. במכתבה, שנכתב בהמשך לישיבת ועדת הכנסת מיום 22.6.2026, מביעה אפיק התנגדות נחרצת לניסיון להעביר את הדיון בהצעת החוק היוקרתית לוועדת הכנסת במקום לוועדת החוקה, חוק ומשפט – ומזהירה מפני פגיעה קשה בתקינות ההליך הפרלמנטרי.

הדרמה בוועדה: לאן יועבר חוק היסוד?

רקע המכתב נעוץ בדיון שנערך ביום 22.6.2026, אז קיימה ועדת הכנסת דיון בבקשת יו"ר ועדת החוקה להעביר את החוק אליו, אולם בסופו של דבר החליטה ועדת הכנסת להמליץ למליאה להעביר את הצעת החוק לטיפולה שלה – החלטה שאושרה במליאה עוד באותו היום.

היועצת המשפטית לכנסת מבהירה במכתבה כי הציגה עמדה חד-משמעית לפיה הוועדה המוסמכת והראויה לדון בחוק יסוד מסוג זה היא אך ורק ועדת החוקה. "הבהרתי כי עמדתי היתה שהוועדה המוסמכת לדון בהצעת החוק היא ועדת החוקה חוק ומשפט, כפי שנקבע מלכתחילה", כותבת אפיק.

"העברה לוועדה אחרת יהיה בה כדי לייצר קשיים משמעותיים שיעוררו קשיים ויוסיפו להעיב גם על המשך הליך החקיקה".

אפיק מוסיפה ותוקפת את הנימוק לפיו ועדת החוקה עמוסה מדי: "שיקולי עומס בוועדה המוסמכת אינם טעם להעברת הצעת החוק, ודאי כך כשהכנסת מצויה לקראת סיום כהונתה ובפרט כשענייננו בחוק יסוד חדש".

"צריך הליך חקיקה ברמת תקינות גבוהה"

בתשובה לשאלות חברי הכנסת במהלך הדיון, ציינה אפיק כי הייעוץ המשפטי להצעת החוק בוועדת הכנסת יינתן על ידי עו"ד ד"ר גור בליי, היועץ המשפטי של ועדת החוקה, וזאת בשל "המומחיות הנדרשת בקביעת חוק יסוד חדש ובקיאותו בתחום".

עם זאת, היא מזהירה: "שלוח אל יורד הקושי המקדמי בקיום הדיונים בהצעת החוק בוועדה לא מוסמכת, ונדרש שהמשך הליך חקיקה יהיה ברף תקינות גבוה".

היועצת המשפטית חושפת במכתב כי לאחר שאושרה העברת החוק, התברר לה כי בכוונת ועדת הכנסת לקבוע דיונים דחופים ומרתוניים בנושא. "כפי שידוע, בימים אלה מקיימת ועדת החוקה דיונים המצויים בעיצומם בהצעות חוק משמעותיות ומורכבות שעו"ד בליי מטפל בהן", היא מציינת, ומסבירה כי בשל העומס החריג, תצוות אליו עו"ד אסתר חן מהלשכה המשפטית כדי ללוות את הדיונים.

בסיום מכתבה, פונה אפיק בדרישה חד-משמעית להנהלת הוועדה להקפיד על הליך תקין, חרף ההחלטה הפוליטית להעביר אליה את הדיונים: "יהיה עליך להקפיד ביתר שאת על הליך חקיקה ברמת תקינות גבוהה במיוחד, הן ביחס לשמיעת מוזמנים ונציגים חיצוניים, חברי כנסת ועמדות מגוונות והן לעניין אופן קיום הישיבות ותדירותן... זאת כדי לרפא את הפגם והפגיעה בהליך החקיקה עליהם עמדתי בדיון בוועדת הכנסת".