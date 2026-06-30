כיכר השבת

 השופט מלצר מזהיר: טוהר הבחירות בסכנה; "צריך להתכונן לרע"

שופט העליון לשעבר חנן מלצר מציב תמרור אזהרה לקראת הבחירות הקרובות: בראיון מיוחד הוא מודה כי מנגנון הבחירות הישראלי ניצב בפני איומים. לדעתו טוהר הבחירות ב-2026 נמצא בסכנה, ואמר: "היא בסכנה, אבל אפשר למנוע את הסכנה". מלצר, שניהל בעבר את ועדת הבחירות, פוסל מעבר להצבעה דיגיטלית מחשש לזיופים ומסכם כי "אנחנו מתפללים לטוב ומתכוננים לרע" כדי להגן על הדמוקרטיה (משפט)

(צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

שופט בית המשפט העליון לשעבר, חנן מלצר, שכיהן גם כיושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, הזהיר כי טוהר הבחירות בישראל ניצב בפני איומים משמעותיים, אך הדגיש כי ניתן להתמודד עמם באמצעות היערכות מוקדמת. את הדברים אמר במהלך ריאיון בכנס הרצליה שעסק באיומי סייבר, דיסאינפורמציה וחופש העיתונות.

לדברי מלצר, תרחישי האיום כוללים ניסיונות להתערבות זרה באמצעות דיסאינפורמציה וסייבר, לצד אפשרות של שימוש בכלים טכנולוגיים גם מצד גורמים מקומיים. הוא ציין כי כבר בתקופת כהונתו כיו"ר ועדת הבחירות המרכזית הוקם מנגנון תיאום בין כלל גופי הביטחון, במטרה למנוע התערבות בבחירות, והוסיף כי בשתי מערכות הבחירות שניהל לא הצליחו ניסיונות מסוג זה, ככל הידוע לו.

הבחירות בעמנואל (צילום: ועדת הבחירות)

במהלך הריאיון נשאל מלצר האם טוהר הבחירות בישראל בשנת 2026 נמצא בסכנה, והשיב: "התשובה היא כן, היא בסכנה, אבל אפשר למנוע את הסכנה". לדבריו, יש להיערך לכל תרחיש, החל מהפצת מידע כוזב ועד ניסיונות פגיעה בתהליך הבחירות, תוך שימוש בפתרונות טכנולוגיים מתאימים.

מלצר התייחס גם לחופש העיתונות בישראל והעריך כי מצבו כיום עומד על ציון של כ-70 מתוך 100. לדבריו, קיימות יוזמות חקיקה שעלולות, לשיטתו, לפגוע בחופש העיתונות אם יקודמו. הוא הוסיף כי מועצת העיתונות, שבה הוא פעיל, פועלת באמצעים משפטיים וציבוריים נגד מהלכים שלדבריו עלולים לפגוע בעצמאות התקשורת.

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עוד אמר כי הוא תומך בהמשך ההצבעה באמצעות פתקי הצבעה ולא במעבר לבחירות דיגיטליות. לדבריו, אף שלבחירות דיגיטליות יש יתרונות, הן עלולות להקל על ביצוע זיופים ולהקשות על גילויים בדיעבד. "אנחנו מתפללים לטוב ומתכוננים לרע", סיכם מלצר, והדגיש כי היערכות מוקדמת היא הדרך להתמודד עם האיומים על מערכת הבחירות.

בית המשפט העליוןועדת הבחירות המרכזיתחנן מלצרטוהר הבחירות

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