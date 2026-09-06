ניצחון לליכוד: בג"ץ הפך את החלטתו של סולברג 

מליאת ועדת הבחירות המרכזית אישרה היום (ראשון) לנציגי המפלגות בקלפיות להעביר למטותיהן מידע על זהות הבוחרים שכבר הגיעו להצביע. בכך הפכה המליאה את החלטתו של יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, שאסר על העברת המידע.

להחלטה משמעות מעשית עבור פעילות המפלגות ביום הבחירות. גם במערכת הבחירות הקרובה הן יוכלו לעקוב במהלך היום אחר שיעורי ההצבעה בקרב בוחרים ספציפיים, לזהות מי מתומכיהן טרם הגיע לקלפי ובהתאם להפעיל את מערכי המרצת המצביעים שלהן.

ההכרעה מגיעה לאחר שבחודש האחרון הסוגיה עוררה סערה פוליטית ומשפטית. בתחילת חודש אוגוסט קבע סולברג כי עצם המידע על הגעתו של אדם לקלפי הוא מידע פרטי. בהתאם לכך קבע כי לנציגי המפלגות, שנחשפים למידע במסגרת עבודתם בקלפי, אין סמכות להעביר אותו למאגרי המפלגות לצורך פעילות פוליטית.

החלטתו עוררה ביקורת חריפה במערכת הפוליטית, ובמיוחד מצד הליכוד ומפלגות הקואליציה. לטענתן, האיסור משנה באופן דרמטי נוהג שהיה קיים במשך מערכות בחירות ומקשה על יכולת המפלגות להמריץ את תומכיהן להגיע ולהצביע.

בעקבות ההחלטה עתר הליכוד לבג"ץ. בשבוע שעבר קבע בג"ץ כי ההכרעה בסוגיה אינה צריכה להתקבל על ידי יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לבדו, והחזיר את הנושא לדיון ולהכרעה בפני מליאת ועדת הבחירות.