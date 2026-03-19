אחד האירועים המרכזיים שעלו לדיון בתוכנית "יומן מלחמה" לסיכום שלושה שבועות של מלחמה הוא הדיווח על כעסו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בעקבות תקיפת שדות הגז באיראן. ד"ר איל חולתא, ראש המל"ל לשעבר, הסביר כי מדובר ככל הנראה בטקטיקה אמריקנית ולא בנתק אמיתי.

"אין ספק שהאמריקאים ידעו מהתקיפה", טען חולתא. "המסר של טראמפ מכוון לאיראנים ולקטארים, ואולי גם לקהל הפנימי בארה"ב בשל החשש מעליית מחירי הנפט. טראמפ מנסה לשכך את התנודות בשוק האנרגיה".

יקי דיין, קונסול ישראל לשעבר בארה"ב, הוסיף ואמר כי "רמת התיאום בין נתניהו לטראמפ היא יוצאת דופן. הם יצאו למערכה משולבת. טראמפ מבין שיש לו כדור אחד בקנה, והוא רוצה תמונת ניצחון. המערכה הזו הוגדרה מראש כעניין של שבועות, ולא חודשים".

שאלת "היום שאחרי" והגרעין האיראני

ד"ר חולתא הדגיש כי המטרה המרכזית כרגע היא שחיקת יכולת הדיכוי של המשטר האיראני כדי לאפשר לעם להתקומם. עם זאת, הוא התריע מפני "הפיל שבחדר" – מאגר האורניום המועשר: "לסיים את המלחמה הזו בלי שהמאגר הזה יצא מאיראן – זו תהיה פשרה מסוכנת. זה מבצע מורכב, ואני משוכנע שנתניהו וטראמפ דנים בזה".

חולתא גם התייחס להכנות המוקדמות למערכה, וציין כי התקציבים והיכולות שהופעלו בשבועיים האחרונים הם פרי של תכנון והצטיידות שהחלו עוד בתקופת הממשלה הקודמת בראשות בנט ולפיד.

הטרגדיה השקופה: 400,000 קשישים בסיכון

בצד המערכה הצבאית, נחשף בתוכנית הצד הכואב של העורף הישראלי. בעקבות הטרגדיה ברמת גן, בה נספו בני זוג מבוגרים שלא הצליחו להגיע לממ"ד בזמן, התארח נחי כץ, מנכ"ל "קדם".

כץ חשף נתונים מדאיגים:

בישראל כ- 400,000 קשישים סיעודיים .

. מספר המיטות הסיעודיות עומד על כ- 22,000 בלבד - נתון שלא השתנה כבר עשור, למרות הכפלת האוכלוסייה.

- נתון שלא השתנה כבר עשור, למרות הכפלת האוכלוסייה. קשישים רבים, בהם ניצולי שואה, לכודים בקומה שלישית ללא מעלית וללא יכולת להגיע למרחב מוגן תוך זמן קצר.

"המדינה לא ערוכה להזדקנות האוכלוסייה", הזהיר כץ. "הזקנה היא 'שקופה' בסדרי העדיפויות הלאומיים. אין גוף אחד שמתכלל את האירוע הזה בחירום". המגישים ישי כהן ויוסי סרגובסקי קראו לצופים: "גלו ערנות, דפקו בדלת של השכן המבוגר, וודאו שהם שומעים את האזעקה ויכולים להגיע למיגון".

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה