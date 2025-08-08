כיכר השבת
נקודת מפגש 4: הבן שלכם מבקש שוב ושוב כסף בחופש? זה הפתרון • צפו

איש החינוך הרב משה רבי בסדרה חדשה ומיוחדת לבין הזמנים - "נקודת מפגש", ובה טיפים קצרים להורים לבחורים הנפגשים בימי בין הזמנים | הנקודה הרביעית: הבן שלכם מבקש שוב ושוב כסף? זה הפתרון • צפו (בין הזמנים)

נקודת מפגש 4

הורים יקרים, שלום וברכה.

אתם מכירים את זה שאחד הילדים מגיע והוא רוצה כסף? ביום אחרי זה הוא רוצה עוד כסף. בין הזמנים, הוא מרשה לעצמו. 'אני רוצה שווארמה', 'אני רוצה לצאת', 'אני רוצה טשולנט', 'אני רוצה לאכול'.

מאוד מאוד חשוב לתת לילד עצמאות בתקופה הזו. שיצא עם החברים שהוא אוהב.

אבל, גבולות.

הגבולות צריכים להיות בצורה מאוד מאוד מבוקרת. אסור שזה יהיה גבולות שיביאו אותו למצב של התרסה בינינו. מצד שני, צריך שזה יהיה גבול עם תיאום ציפיות על סכום מסוים שאנחנו בעצם אומרים לו שהוא הולך לקבל כל שבוע בבין הזמנים או כל יום, ואיתו הוא צריך להסתדר.

כשזה קורה, הילד יודע ללמוד להיות אחראי, להיות מחושב. בדיוק משם הוא מרוויח המון דברים והמון כלים מאיתנו ההורים.

גם אם יהיה נקודת חיכוך בעניין הזה, שהוא יבקש ויבקש וירצה עוד, אנחנו יכולים לענות לו בצורה ברורה: 'קבענו סכום, זה הסכום שלנו. אתה תצטרך להסתדר איתו'. זה ייתן לו המון המון כוח לדעת את האחריות שיש לו ואת מה שהוא צריך להשיג ממה שהוא קיבל. שיהיה לנו בהצלחה.

4
זה בסדר הוא מתאמן לחיי זוגיות. העיקר שלא יחשוב על לעבוד.
אמא
3
ילד לא צריך לבקש כסף. חובה על ההורים לתת לכל ילד דמי כיס לפי גילו. פעם בשבוע או פעם בחודש, סכום הוגן.
מרדכי
היא צרכה לשים לך גבולות...
אא
2
מספיק עם הסדרות האלה ההורים שלי תמימים וחושבים שאני הולך עם חברה רעה בגללכם
אני
1
צריך לתת כסף לילדים נקדה
רות

