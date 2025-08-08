הורים יקרים, שלום וברכה.

אתם מכירים את זה שאחד הילדים מגיע והוא רוצה כסף? ביום אחרי זה הוא רוצה עוד כסף. בין הזמנים, הוא מרשה לעצמו. 'אני רוצה שווארמה', 'אני רוצה לצאת', 'אני רוצה טשולנט', 'אני רוצה לאכול'.

מאוד מאוד חשוב לתת לילד עצמאות בתקופה הזו. שיצא עם החברים שהוא אוהב.

אבל, גבולות.

הגבולות צריכים להיות בצורה מאוד מאוד מבוקרת. אסור שזה יהיה גבולות שיביאו אותו למצב של התרסה בינינו. מצד שני, צריך שזה יהיה גבול עם תיאום ציפיות על סכום מסוים שאנחנו בעצם אומרים לו שהוא הולך לקבל כל שבוע בבין הזמנים או כל יום, ואיתו הוא צריך להסתדר.

כשזה קורה, הילד יודע ללמוד להיות אחראי, להיות מחושב. בדיוק משם הוא מרוויח המון דברים והמון כלים מאיתנו ההורים.

גם אם יהיה נקודת חיכוך בעניין הזה, שהוא יבקש ויבקש וירצה עוד, אנחנו יכולים לענות לו בצורה ברורה: 'קבענו סכום, זה הסכום שלנו. אתה תצטרך להסתדר איתו'. זה ייתן לו המון המון כוח לדעת את האחריות שיש לו ואת מה שהוא צריך להשיג ממה שהוא קיבל. שיהיה לנו בהצלחה.

