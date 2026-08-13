הרב מאיר פרטוש, בעדות מצמררת | צפו 10 10 0:00 / 12:38 הרב מאיר פרטוש, בעדות מצמררת | צפו

התמונות הקשות מקולומביה ממשיכות לזרום ולזעזע את העולם: הרס עצום, מאות הרוגים, אלפי נעדרים וערים שלמות ששקעו בתוך רגעים מעטים אל תוך כאוס מוחלט. בלב מוקד האסון בעיר קאלי – העיר השלישית בגודלה בקולומביה – פועל ללא הפסקה הרב מאיר פרטוש, מייסד ומנהל 'הבית היהודי' המקומי. בשעה שתיים לפנות בוקר (שעון קולומביה), כשהוא בדרכו חזרה מבית החולים לאחר שנחלץ לסייע למטיילת ישראלית, העניק הרב פרטוש ראיון מיוחד ומרגש ל'כיכר השבת', שבו תאר את מראה עיניו ואת שרשרת הניסים שליוותה את בני הקהילה.

"מפנים בטונדות בידיים חשופות" "המצב בשטח קשה מאוד ולא פשוט כלל", פותח הרב פרטוש את תיאוריו בקול ספוג דאגה. "במשך כל שעות היום אני מסתובב בין אתרי הריסות שונים בעיר, והמחזות פשוט קשים מנשוא. רואים אנשים שמחלצים אותם מבין ההריסות כשכבר אינם בין החיים, וסביבם בני משפחה הקורסים בבכי ברחובות. צריכים לזכור שקולומביה היא מדינת עולם שלישי שאין לה את התשתיות והציוד המתקדם שיש במדינות מערביות. רק באתרים בודדים רואים טרקטורים או כלי צמ"ה, וברוב המקומות האזרחים והמחלצים המקומיים פשוט עובדים עם הידיים החשופות – מזיזים אבנים, פיגומים ובטונדות שנפלו כדי לנסות לאתר לכודים." לדבריו, ממה שהוא רואה וחווה בשטח, הנתונים הרשמיים עלולים לזנק: "לצערי הרב, מכיוון שכל כמה מטרים שנוסעים רואים עוד בניין שקרס, עוד בית שנחרב ושכונה שלמה ששקעה, אני מעריך ויודע שמספר הקורבנות והנעדרים עוד יעלה. עדיין ישנם אנשים רבים קבורים מתחת להריסות, ואנו מתפללים ומקווים שהמספרים ייעצרו." הנסיך הארי חזר ביום רביעי לבריטניה - כעת הוא מזהיר: "אנחנו בסכנה" כיכר השבת | 20:14 סירבה למיליארדים: המדינה המוסלמית שלא מוכנה לבגוד בישראל דוד הכהן וב. ניסני | 15:04

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הנס בבית משפחת פרטוש: "עמדת נרות השבת לא זזה"

כאשר מגיעים לדבר על הקהילה היהודית בעיר קאלי, המונה כאלף נפשות ובהם גרי צדק רבים, קולו של הרב מתמלא בהודאה לבורא עולם. בחסדי שמיים גלויים, אין בקרב בני הקהילה והמטיילים הישראלים אף נפגע בגוף או בנפש.

הרב פרטוש משחזר את רגעי האימה שחווה בביתו הפרטי ברגעים שבהם החלה האדמה לרעוד: "הייתי בבית בבוקר, רגע לפני יציאה לתפילת שחרית. פתאום התקבלה התראה בטלפון, ואשתי התעוררה וצעקה לי 'רעידת אדמה!'. רצנו מיד החוצה מפתח הבית. שניה אחת לאחר מכן, ראינו את הבניינים הגבוהים סביבנו רוקדים מצד לצד ממש כמו לולב בארבעת המינים. אמרתי לאשתי באותם רגעים את הפסוק מתהילים: 'המביט לארץ ותרעד, יגע בהרים ויעשנו'. כשנרגע הרעש וחזרנו לתוך הבית, גילינו שרכוש רב ניזוק – הספרייה עפה ונפלה, בקבוקי יין נשברו וכל מה שהיה על השולחנות התפזר. ואז אשתי הסתכלה על עמדת נרות השבת ואמרה לי: 'מאיר, תראה, זה נס!'. כל הבית התהפך, אבל עמדת נרות השבת עמדה שלמה ולא זזה אפילו מילימטר אחד."

הרב פרטוש עם חלק מבני הקהילה

עם תום הרעש, מיהר הרב ליצור קשר מול כל ההוסטלים בעיר ובני הקהילה כדי לוודא את שלומם. במהלך הדיווחים התברר כי ביתה של אחת המשפחות בקהילה קרס לחלוטין, אך בחסד ה' בני המשפחה שהו מחוץ לבית באותן דקות והספיקו להימלט בזמן. בבית הכנסת ובבניין הקהילה צנח קיר מהבניין השכן ישירות על הגג וגרם לנזק בלתי הפיך, אך מדובר בנזקי רכוש בלבד. תושבת מקומית מהקהילה שנכנסה לחרדה וללחץ נפשי פונתה על ידי הקהילה למרפאה המקומית, שם הוענק לה טיפול והיא נרגעה.

חמ"ל חסד וסיוע: ממרק חם ועד תוספי מלחים למחלצים

בעקבות המצב, השגרה בעיר קאלי נעצרה כמעט לחלוטין. מוסדות הלימוד והעסקים הושבתו, וחנויות מכולת רבות נהרסו. בתוך הכאוס ברחובות, הפך 'הבית היהודי' לחמ"ל חסד פעיל סביב השעון, המעניק מענה רפואי, גשמי ורוחני:

סיוע רפואי וליווי ישראלים: הרב פרטוש מלווה מטיילים המגיעים לבתי החולים (כמו במקרים של פציעות או תגובות אלרגיות), מסייע בתרגום מול תחנות המשטרה, ומספק ארוחות כשרות ותפילות.

הרב פרטוש מלווה מטיילים המגיעים לבתי החולים (כמו במקרים של פציעות או תגובות אלרגיות), מסייע בתרגום מול תחנות המשטרה, ומספק ארוחות כשרות ותפילות. תמיכה בלוחמים משוחררים: הבית היהודי מהווה בית חם עבור חיילים משוחררים רבים המגיעים לטיול הגדול בדרום אמריקה כשהם מתמודדים עם חוויות לחימה ומצבים נפשיים מורכבים, ומעניק להם אוזן קשבת ותמיכה.

הבית היהודי מהווה בית חם עבור חיילים משוחררים רבים המגיעים לטיול הגדול בדרום אמריקה כשהם מתמודדים עם חוויות לחימה ומצבים נפשיים מורכבים, ומעניק להם אוזן קשבת ותמיכה. חלוקת מזון וציוד הומניטרי: רעייתו של הרב מבשלת מדי בוקר סיר מרק חם המחולק לנזקקים ברחוב. כמו כן, צוות הבית היהודי מחלק טיטולים, מוצרי היגיינה ומים למשפחות שאיבדו את ביתן.

רעייתו של הרב מבשלת מדי בוקר סיר מרק חם המחולק לנזקקים ברחוב. כמו כן, צוות הבית היהודי מחלק טיטולים, מוצרי היגיינה ומים למשפחות שאיבדו את ביתן. סיוע ייחודי למחלצים בשטח: חלוקת תוספי מלחים (Suero) למחלצים ולאזרחים העומדים שעות ארוכות תחת השמש היוקדת באתרים, כדי למנוע התייבשות וקריסה פיזית.

"הנשיא הקודם פגע ביהודים, כעת היחס השתנה ב-100%"

במהלך השיחה התייחס הרב פרטוש גם לשינוי הפוליטי והחברתי ביחס לקהילה היהודית. לדבריו, בתקופת הנשיא הקודם שררה אווירה עוינת שלדבריו פגעה באופן ישיר ביהודים במדינה: "הנשיא הקודם היה אנטישמי, והוא אפשר לאנשים אנטישמים להרים ראש. נכנסתי פעם לחנות חומרי בניין מקומית ('פרוטריה'), וכשהמוכר זיהה שאני יהודי, הוא קרא בקול שכל מי שלא יהודי בתור מוזמן להתקדם ולקבל שירות לפניי. זה אירוע חריג מאוד, כי העם הקולומביאני בבסיסו הוא חם ואוהב."

לדבריו, כעת המצב שונה לחלוטין: "מאז נכנס לתפקידו הנשיא החדש, דוד לספרג'ה, שהוא אוהב ישראל, היחס מצד הרשויות והמשטרה השתנה ב-100% לטובה. מעבר לכך, ברחובות יש הבעת חיבה עצומה ליהדות – תושבים מקומיים עוצרים אותנו, מבקשים ברכות עבור האם או הסבתא, ומביעים הערכה גדולה לפעילות הסיוע שלנו."

קריאה לסיוע ולתמיכה בבית היהודי בקאלי

בעקבות הוצאות העתק הנדרשות למימון ציוד הסיוע, המזון, התרופות והעזרה ההומניטרית הרציפה לנפגעי הרעש ולמטיילים, פונה 'הבית היהודי' בקאלי לציבור הרחב בבקשת תמיכה ושותפות.

לפניות, הצעות סיוע ותרומות ישירות בוואטסאפ (WhatsApp):

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