יאיר גולן ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

מפלגת 'הדמוקרטים' בראשות יאיר גולן חשפה היום (ראשון) את רשימת 51 המתמודדים בבחירות המקדימות לכנסת. הפריימריז, שייערכו ב-20 ביולי, יאפשרו ל-85 אלף מתפקדים לעצב את הרשימה שתתמודד בבחירות הכלליות.

מספר המתפקדים במפלגה מהווה שיא מאז שנות ה-90 ומעיד על התחזקות המפלגה בקרב ציבור שמחפש אלטרנטיבה פוליטית שתילחם על הדמוקרטיה והביטחון. כיום, 'הדמוקרטים' הם בעלי מספר המתפקדים הגדול ביותר בגוש המרכז-שמאל, עם אלפי פעילים ומתנדבים הפרוסים ברחבי הארץ. מגוון רחב של מועמדים רשימת המתמודדים כוללת נציגים ממגזרים ויישובים שונים ברחבי הארץ, מבית ג'אן בצפון ועד שדה בוקר בדרום. בין 51 המועמדים ניתן למצוא יהודים, דרוזים, ערבים ונציגי קהילת הלהט"ב, כאשר 19 מהם נשים. תקנון המפלגה מבטיח מנגנון ריצ'רץ – שיבוץ נשים וגברים לסירוגין ברשימה הסופית לכנסת. היועץ מטיל פצצה פוליטית: "פרישה של נפתלי בנט - תרחיש סביר" יוני גבאי | 14:57 בין המתמודדים ניתן למצוא שמות מוכרים לצד פנים חדשות בזירה הפוליטית. יש להזכיר גם את רונן צור, יועץ התקשורת והאסטרטג הפוליטי המוכר, שהודיע לאחרונה על התמודדותו בפריימריז. צור, שכיהן בעבר כחבר כנסת מטעם מפלגת העבודה והיה ממקימי מטה משפחות החטופים, נחשב לאחד המבקרים החריפים של ממשלת נתניהו, אך הוא פרש לבסוף מהמירוץ.

רונן צור ( צילום: Gili Yaari /FLASH90 )

קריאה לשמירה על הרוח הדמוקרטית

מנכ"ל המפלגה, עומר לובטון-גרנות, פנה הבוקר למתמודדים במכתב שבו הדגיש את הייחודיות של 'הדמוקרטים' כמפלגה דמוקרטית אמיתית. "'הדמוקרטים' היא המפלגה הדמוקרטית היחידה בגוש השינוי", כתב לובטון-גרנות. "בעוד יתר המרכיבים של המפה הפוליטית נסוגים אל החדרים הסגורים, נסמכים על ועדות מסדרות או על מנהיג יחיד, אנחנו מציעים לציבור אלטרנטיבה שלטונית שקופה, פתוחה, ערכית ויציבה".

המנכ"ל קרא למתמודדים, בהם חברי כנסת מכהנים, לשעבר ומצטרפים חדשים, לשמור על הרוח הדמוקרטית גם במהלך התחרות הפנימית. "גם כשאנו מתחרים בפריימריז, אנו שותפים מלאים לשינוי האמיתי שיוביל את המדינה", הבהיר. "שמרו על שיח מכבד, כבדו את חופש הביטוי והקפידו על שמירת החוק וערכי המפלגה".

מועמדים בולטים ברשימה

רשימת המתמודדים כוללת, בין היתר, את השמות הבאים (בסדר אלפביתי): תומר אביטל, יואב אגמי, יריב אופנהיימר, דניאל אלגרט, חן אריאלי, אביתר באר, עאיד בדיר, מאלכ בדר, ענבר בזק, גיל ביילין, מהרטה ברוך רון, סומיה בשיר, אליס גולדמן, אבי דבוש, אוליביה דה לם, לי הופמן אגיב, ענבל וורטמן שהם, מורן זר קצנשטיין, אמיר ח'ניפס, אחסאן חלאילה, יעל כהן פארן, נעמה לזימי, אבישי ליכטנשטיין, גבי לסקי, איתי לשם, אמילי מואטי, בנימין מיניץ, מורן מישל, נדאל מסאלחה, ירון ניב, ערן ניסן, נאור נרקיס, רתם סיון, עלי סלאלחה, גאלב סלאמנה, ערן עציון, קטי פיאסצקי, יאיר פינק, גלעד קריב, הדס רגולסקי, משה רדמן, יאיר רובינשטיין, נאווה רוזוליו, מיכל רוזין, עמרי רונן, מוסי רז, אפרת רייטן, איהאב שליאן, דימה שפירא, רם שפע ונמרוד שפר.

יצוין כי רשימת המועמדים כפופה לאישור סופי מטעם ועדת הבחירות של 'הדמוקרטים'. עד שבוע לפני מועד הפריימריז, עדיין ניתן יהיה להתפקד למפלגה ולקחת חלק בעיצוב הרשימה לכנסת. הצפיפות ברשימת המתמודדים לצד מספר המתפקדים הגבוה מעידים על תחרות פנימית אמיתית שתעצב את פני המפלגה לקראת הבחירות הכלליות.