הותר כעת (חמישי) לפרסום: רחפן נפץ של ארגון הטרור חיזבאללה הצליח לפגוע ברכב שבו נסע מפקד פיקוד הצפון במהלך סיור מבצעי בדרום לבנון. בחסדי שמיים, לא היו נפגעים באירוע הנפיץ.

יצוין כי האירוע לא התרחש בשבוע האחרון, אלא הותר לפרסום רק כעת מטעמי בטחון. פרטים נוספים על מועד האירוע המדויק ונסיבותיו לא פורסמו.

איום הרחפנים - מחיר כבד

רחפני הנפץ של חיזבאללה הפכו לאחד האיומים הקטלניים ביותר על כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. כפי שדיווחנו בכיכר השבת, בימים האחרונים נפלו מספר חיילים מפגיעות רחפנים, ביניהם סרן ד"ר אורי יוסף סילבסטר הי"ד, רופא גדוד שקד בחטיבת גבעתי, שנפל מפגיעת רחפני נפץ סמוך למצודת הבופור.

בצה"ל מביעים דאגה מהתגברות השימוש של חיזבאללה ברחפני נפץ המצוידים במצלמות מתקדמות, המאפשרות להם לאתר מטרות ולפעול גם בשעות החשיכה. לפי ההערכות, השימוש באמצעים אלה מהווה אתגר מבצעי משמעותי לכוחות הפועלים בשטח.

מאמצי צה"ל להתמודדות עם האיום

במקביל לפעילות המבצעית, צה"ל מקדם מהלכים נרחבים להתמודדות עם איום הרחפנים. כפי שפרסמנו, מפקד זרוע היבשה, האלוף נדב לוטן, הקים צוותי עבודה ייעודיים לגיבוש מענה רחב ומהיר לאיום הרום הקרוב לקרקע.

במסגרת המהלך, הוקמו ארבעה צוותי עבודה שפועלים מסביב לשעון. הצוות הראשון מעדכן מדי שבוע את תורת הלחימה בהתאם ללקחים שעולים מהשטח, בעוד הצוות השני מתמקד ביכולות גילוי ויירוט. גורם בכיר בזרוע היבשה ציין כי האתגר המרכזי הוא זיהוי רחפנים קטנים בעלי חתימה נמוכה, שמעניקים לכוחות שניות בודדות בלבד להתגונן.

לצד טכנולוגיות בפיתוח, צה"ל מבצע רכש של תחמושת ייחודית, הכוללת כדורי 5.56 מ"מ מתפצלים ורובים ייעודיים נגד רחפנים. בנוסף, צוות הדיגיטל והספקטרום פועל לחסימת רחפנים מבוססי GPS, תוך ניסיון למנוע פגיעה במערכות הקשר והניווט של כוחותינו.