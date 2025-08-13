כיכר השבת
חיזבאללה יתפרק מנשקו?

ממשלת לבנון העבירה מסר חריף לאיראן: "מתנגדים להתערבותכם בנוגע לעניינים הפנימיים שלנו"

ארגון הטרור הלבנוני יפורק מנשקו? בלבנון העבירו במהלך הימים האחרונים מסר לאיראן ומדינות נוספות, כי רק הם יכריעו כיצד לנוהג בכל הנוגע להצעה האמריקאית | "מדינות מחוץ ללבנון לא צריכות לתת לנו פקודות, ולהורות לנו מה לעשות" (מדיני, בעולם)

חיזבאללה יתפרק מנשקו? (צילום: דו"צ)

ברקע הדיבורים על האופציה המסתמנת לפיה ארגון הטרור חיזבאללה יפורק מנשקו, ראש המועצה לביטחון לאומי ב, עלי לאריג'אני, אמר במהלך מסיבת עיתונאים שקיים בביירות אחרי שנפגש עם נשיא ג'וזף עאון, כי העם הלבנוני הוא עם אמיץ אשר מסוגל לקבל את ההחלטה בעצמו וכל החלטה שתקבל ממשלת לבנון בשיתוף פעולה ותיאום עם הפלגים החמושים בלבנון, איראן תכבד אותה לחלוטין.

אך בהמשך ניסה ראש המל"ל האיראני להטיף ללבנון וטען כי כשהוא אמר כי הוא מתנגד ללוח הזמנים לפירוק מנשקו הוא התכוון למסמך האמריקני שהוגש ללבנון. בהמשך אף הוסיף כי לבנון בהתייעצות עם חזבאלללה צריכים לקבל את ההחלטה המתאים ביותר, כשהוא רומז לביקורת מסויומת שיש לו על הצעד של ממשלת לבנוןץ

אך נשיא לבנון, ג׳וזף עאון, לא נותר חייב והדגיש בפגישתו עם ראש המל"ל האיראני, כי הוא מסרב לקיום ידידות בין שתי המדינות באמצעות חזבאללה), ובנוסף הוא מתנגד להצהרות של חלק מבכירי הממשל באיראן שהביעו את התנגדותם לפירוק חזבאללה מנשקו.

כשהוא מוסיף כי כאחד שמייצג את העם הלבנוני אני וממשל לבנון, מתנגדים בחריפות להתערבות איראנית בכל הנוגע לענייניה הפנימיים של לבנון. כמו כן הדגיש נשיא לבנון בפגישה עם לאריג׳אני כי אסור לשום גורם, חוץ מצבא לבנון להחזיק בנשק ולהתחמש מבחוץ.

מחבלי חיזבאללה באימון (צילום: חיזבאללה)

רק במוצאי השבת האחרונה נמסר מדובר צה"ל, כי כוחותינו תקפו וחיסלו מחבל מארגון הטרור חיזבאללה אשר עסק באיסוף מודיעין על כוחות צה״ל במרחב עיינתא שבדרום לבנון.

עוד נאמר כי "פעולותיו של המחבל היוו הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון", וכי "צה״ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל".

בנוסף, שישה אנשי צבא לבנון נהרגו מפיצוץ שרידי חומרי נפץ "מהמלחמה עם ישראל" בצור שבדרום המדינה. כך מסרו גורמים ביטחוניים לסוכנות הידיעות "רויטרס". 

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר