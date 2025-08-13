ברקע הדיבורים על האופציה המסתמנת לפיה ארגון הטרור חיזבאללה יפורק מנשקו, ראש המועצה לביטחון לאומי באיראן, עלי לאריג'אני, אמר במהלך מסיבת עיתונאים שקיים בביירות אחרי שנפגש עם נשיא לבנון ג'וזף עאון, כי העם הלבנוני הוא עם אמיץ אשר מסוגל לקבל את ההחלטה בעצמו וכל החלטה שתקבל ממשלת לבנון בשיתוף פעולה ותיאום עם הפלגים החמושים בלבנון, איראן תכבד אותה לחלוטין.

אך בהמשך ניסה ראש המל"ל האיראני להטיף ללבנון וטען כי כשהוא אמר כי הוא מתנגד ללוח הזמנים לפירוק חזבאללה מנשקו הוא התכוון למסמך האמריקני שהוגש ללבנון. בהמשך אף הוסיף כי לבנון בהתייעצות עם חזבאלללה צריכים לקבל את ההחלטה המתאים ביותר, כשהוא רומז לביקורת מסויומת שיש לו על הצעד של ממשלת לבנוןץ

אך נשיא לבנון, ג׳וזף עאון, לא נותר חייב והדגיש בפגישתו עם ראש המל"ל האיראני, כי הוא מסרב לקיום ידידות בין שתי המדינות באמצעות חזבאללה), ובנוסף הוא מתנגד להצהרות של חלק מבכירי הממשל באיראן שהביעו את התנגדותם לפירוק חזבאללה מנשקו.

כשהוא מוסיף כי כאחד שמייצג את העם הלבנוני אני וממשל לבנון, מתנגדים בחריפות להתערבות איראנית בכל הנוגע לענייניה הפנימיים של לבנון. כמו כן הדגיש נשיא לבנון בפגישה עם לאריג׳אני כי אסור לשום גורם, חוץ מצבא לבנון להחזיק בנשק ולהתחמש מבחוץ.