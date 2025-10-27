שר האוצר בצלאל סמוטריץ' שכבר התנצל בפני הסעודים לאחר 'נאום הגמלים', ממשיך לעורר סערה מדינית, ובישיבת סיעתו, הציונות הדתית, התייחס לסערה סביב התבטאותו ואמר כי "הסעודים אמרו עלינו דברים הרבה יותר מעליבים מנאום הגמלים שלי. הם היו שותפים לאמירות אנטישמיות ואף אחד לא דרש מהם להתנצל".

סמוטריץ' אמר בפתח ישיבת סיעתו כי "המלחמה לא הסתיימה". לדבריו, "המבחן האמיתי יהיה ביישום ההסכם. לא נתפשר על פירוז אמיתי של עזה. לא נאפשר שום שיקום עזה בלי פירוז מלא ואמיתי. זה תנאי יסוד לשיקום. ביטחון ישראל קודם לכל".

סמוטריץ' הוסיף כי "המלחמה היא גם בלאומי, חברתי וכלכלי. מי שנשא את מירב הנטל הוא מעמד הביניים והוא צריך להיות הראשון שייהנה מהפירות האלו. הודעתי אתמול - אנחנו נוריד מיסים".

סמוטריץ' אמר כי הוא "תומך הגדול ביותר בהרחבת הסכמי אברהם, אנחנו תומכים בשלום. אנחנו לא נעשה את זה בכל מחיר וגם לא נתחנן לנרמול יחסים. אנחנו מעצמה אזורית". הוא הוסיף כי "מדינה פלסטינית לא תהיה. נקודה".

בנוגע לתקציב המדינה ולתקציב הביטחון אמר כי "חייבים להתחיל לחזור לתקציב רגיל. במשך שנתיים נתנו לצבא צ'ק פתוח - אי אפשר להישאר ברמות התקציב ביטחון של השנתיים האחרונות. חייבים לחזור ולהשקיע במשימות לאומיות".

סמוטריץ' התייחס ל"נאום הגמלים" שלו על סעודיה, ואמר כי "הסעודים אמרו עלינו דברים הרבה יותר מעליבים מנאום הגמלים שלי. הם היו שותפים לאמירות אנטישמיות ואף אחד לא דרש מהם להתנצל".

הוא הוסיף: "הסעודים דורשים לקרוע את מדינת ישראל לשניים ורוצים להקים אצלנו מדינת טרור - אבל זה בסדר. להם מותר. אז היתה לי אמירה לא מוצלחת אבל אוי ואבוי העלבנו את הסעודים. מי ישמע?!".