למרות התקרית הקטלנית בדרום לבנון, שבה נהרגו שני לוחמי המילואים הראל בירנשטוק ותמיר וקנין הי"ד מפיצוץ מבנה ממולכד במג'דל זון, המשלחות של ישראל ולבנון מתייצבות היום (חמישי) ליום השלישי של שיחות המשא ומתן ברומא.

על פי הדיווח בעיתון נידאא' אל-וטן הלבנוני, שהובא בחדשות 12, ארה"ב "הצליחה להגביל את התגובה הישראלית ולמנוע מהמצב בשטח לפגוע בהתקדמות בשולחן המשא ומתן. ההתערבות האמריקנית המכרעת הצילה את היום השלישי לשיחות".

מקור רשמי בלבנון אמר לעיתון כי "המדינה הלבנונית ניסתה לבלום את המתיחות בדרום לבנון, באמצעות סדרה של מגעים דיפלומטיים וביטחוניים". עם זאת, הוא טען כי "חוסר שיתוף הפעולה של חיזבאללה, מצד אחד, והתעקשותה של ישראל לתקוף כל איום, מצד שני, דוחפים את המצב לעבר הסלמה אפשרית".

המקור הדגיש כי "כל האפשרויות פתוחות, ולכן המדינה מנסה לנקוט בכל הצעדים הדרושים כדי לעצור את ההסלמה ולחזור למשא ומתן, תחת לחץ אמריקני לפתירת העניינים בדרכי שלום ובהבנה של דרישות לבנון, תוך הדגשת הצורך שלא לבזבז הזדמנות זו".

בתוך כך, רשת אל-מיאדין הלבנונית, שמזוהה עם חיזבאללה, דיווחה הלילה כי מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו בעיירות אל-מנסורי ובורג' א-שמאלי שבאזור צור בדרום לבנון.

לפי הדיווח, באזור בורג' א-שמאלי בוצעו גם שלוש תקיפות באמצעות כטב"מים, וכוחות הצלה פינו מהמקום כמה פצועים. במקביל דווח כי צה"ל ירה פגזי ארטילריה לעבר אזור רכס עלי א-טאהר בדרום המדינה.