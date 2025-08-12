נתניה לפני התחדשות עירונית - זו השכונה הבאה שתתפוצץ ( צילום: Midjourney )

הדירות מוצעות במחיר התחלתי של 2,230,000 ₪ בלבד, עם הון עצמי של 223,000 ₪ בלבד, ובתנאי תשלום מפתיעים: 15% בלבד בעת החתימה, ואת %ה־85 הנותרים בעוד 3–5 שנים – במדד מקובע. מדובר בעסקאות שנרכשו עוד בשלב ה־Pre Sale, כשהן "מתחת לרדאר", במחיר נמוך משמעותית ממחיר השוק.

המהלך הזה הוא חלק מהשיטה של ארויה נדל"ן, בהובלת ברוך בנארויה – מהנדס בניין ומתכנן לשעבר, שבנה קריירה על איתור עסקאות איכותיות לפני שהשוק בכלל יודע שהן קיימות. ברוך וצוותו פונים ישירות ליזמים כבר בשלבי התכנון, רוכשים מספר דירות בכוח קנייה מרוכז, ומשיגים ללקוחותיהם הנחות ענק ותנאי תשלום נדירים. "אנחנו לא יושבים ומחכים שהיזמים יתקשרו אלינו," אומר בנארויה. "אנחנו יוזמים, מנתחים לעומק כל פרויקט, ובוחרים רק את אלה עם פוטנציאל אמיתי לעליית ערך."

למה דווקא השכונה הזו בנתניה?

השכונה ותיקה, מבוקשת, וכעת עומדת בפני תהליך מואץ של פינוי-בינוי ותמ״א – מהלך שישדרג את הבנייה, התשתיות והאיכות האדריכלית, ויעלה את ערך הנכסים בעשרות אחוזים.

המיקום – בצמוד לשכונות היוקרה של עיר ימים ורמת פולג – מבטיח חיבור מיידי לערך האזור, לתשתיות המתקדמות, ולקרבה לחוף הים.

ההזדמנות – כאן ועכשיו

מי שייכנס לעסקה היום, במחיר של 2,230,000 ₪ בלבד והון עצמי התחלתי של 223,000 ₪ בלבד, נהנה מיתרון ברור על פני השוק – ויכול ליהנות מעליית ערך משמעותית כבר בזמן הבנייה.

מספר הדירות מוגבל – והמחירים כבר מתחילים לעלות.