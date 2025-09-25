כיכר השבת
בהיכל הגדול

"מי שברך" לשלושת גדולי האדמו"רים: ראש השנה בחצר הקודש צאנז

אלפי חסידי צאנז זכו לשהות בימי ראש השנה בצילו של צדיק, האדמו"ר מצאנז | לקראת החג נחנכה הרחבה חדשה בהיכל הגדול שהוסיפה מאות מקומות ישיבה | בעליה לתורה הורה האדמו"ר לערוך תפילת 'מי שברך' לאדמו"רים מויז'ניץ, גור ובעלזא | צפו בתיעוד ענק מערב ומוצאי החג בצל הקודש (חסידים)

האדמו"ר מצאנז בטיש נעילת החג ר"ה (צילום: משה גולדשטיין)

אלפי חסידי צאנז זכו לשהות בימי ראש השנה בצילו של צדיק, האדמו"ר מצאנז בקריית צאנז בנתניה.

לקראת ראש השנה הרחיבו את קומות הגלריות עם פתיחתה של הרחבה חדשה (שלישית במספרה בהיכל) שהוסיפה מעל 500 מקומות ישיבה חדשים, וכן עזרת נשים שלישית חדשה שהכילה מאות מקומות.

התפילות בשני ימי החג החלו בשעה 8:00 בבוקר. בליל החג נערך ה'טיש' המסורתי, שנמשך משעה 23:00 ועד אחרי השעה 1:00 אחר חצות.

בני האדמו"ר ניגשו לעמוד התפילה לקרוא את פסוקי דזמרה, ואילו האדמו"ר עצמו ניגש לעמוד לתפילת מוסף וכמובן תקע בשופר.

בשני הימים נערכה הפסקה קצרה של 25 דקות לפני התקיעות, כדי להתכונן לרגע המרומם. ביום הראשון נשא הרבי דרשה מיוחדת לפני תקיעת שופר, שעוררה את הציבור לקראת יום הדין.

בעת קריאת התורה, הורה האדמו"ר לערוך 'מי שברך' מיוחד לרפואה שלמה עבור האדמו"רים מויז'ניץ, גור ובעלזא, וכן עבור הגאב"ד מערלוי ביתר.

ביום הראשון סיימו את התפילות בשעה 18:55, והוכרז כי ניתן לאכול את סעודת היום עד השעה 19:40, כ-10 דקות לפני זמן רבנו תם. ביום השני סיימו את התפילות מוקדם יותר, בשעה 18:00.

בצאת החג ערך הרבי טיש נעילת החג בהיכל המתיבתא.

האדמו"ר מצאנז בדרך לסליחות ערב ר"ה (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בסליחות ערב ר"ה (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בסליחות ערב ר"ה (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בסליחות ערב ר"ה (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בסליחות ערב ר"ה (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בהתרת נדרים (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בהתרת נדרים (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בהתרת נדרים (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בהתרת נדרים (צילום: משה גולדשטיין)
היכל רוזנברג בקריית צאנז מוכן לתפילות ר"ה (צילום: משה גולדשטיין)
היכל רוזנברג בקריית צאנז מוכן לתפילות ר"ה (צילום: משה גולדשטיין)
היכל רוזנברג בקריית צאנז מוכן לתפילות ר"ה (צילום: משה גולדשטיין)
היכל רוזנברג בקריית צאנז מוכן לתפילות ר"ה (צילום: משה גולדשטיין)
היכל רוזנברג בקריית צאנז מוכן לתפילות ר"ה (צילום: משה גולדשטיין)
היכל רוזנברג בקריית צאנז מוכן לתפילות ר"ה (צילום: משה גולדשטיין)
היכל רוזנברג בקריית צאנז מוכן לתפילות ר"ה (צילום: משה גולדשטיין)
היכל רוזנברג בקריית צאנז מוכן לתפילות ר"ה (צילום: משה גולדשטיין)
היכל רוזנברג בקריית צאנז מוכן לתפילות ר"ה (צילום: משה גולדשטיין)
היכל רוזנברג בקריית צאנז מוכן לתפילות ר"ה (צילום: משה גולדשטיין)
היכל רוזנברג בקריית צאנז מוכן לתפילות ר"ה (צילום: משה גולדשטיין)
היכל רוזנברג בקריית צאנז מוכן לתפילות ר"ה (צילום: משה גולדשטיין)
היכל רוזנברג בקריית צאנז מוכן לתפילות ר"ה (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בטיש נעילת החג ר"ה (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בטיש נעילת החג ר"ה (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בטיש נעילת החג ר"ה (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בטיש נעילת החג ר"ה (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בטיש נעילת החג ר"ה (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בטיש נעילת החג ר"ה (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בטיש נעילת החג ר"ה (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בטיש נעילת החג ר"ה (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בטיש נעילת החג ר"ה (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בטיש נעילת החג ר"ה (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בטיש נעילת החג ר"ה (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בטיש נעילת החג ר"ה (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בהבדלה מוצאי ר"ה (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בהבדלה מוצאי ר"ה (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בהבדלה מוצאי ר"ה (צילום: משה גולדשטיין)
האדמו"ר מצאנז בהבדלה מוצאי ר"ה (צילום: משה גולדשטיין)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (81%)

לא (19%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

בהיכל הגדול

|

אשרי העם שככה לו

|

תפילות, סליחות ודבש

|

בבגדי לבן

||
1

כמדי שנה

|

תיעוד ענק

|

והיכן נערך הטיש? 

|

בהיכל בית מדרשו

||
3

צפו בתיעוד

|

אחוז שרעפי קודש

|

התעוררות מיוחדת

||
2

בהיכל הסאלש

||
3

בפני הדיינים

|

בפתח ה'דאווין צימער'

|

שִׁמְעוּ נָא דַּיָּנִים מוּמְחִים

||
2

בהשתתפות האורחים מחו"ל

||
2

בשבת האחרונה של השנה

|

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר