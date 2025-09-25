"מי שברך" לשלושת גדולי האדמו"רים: ראש השנה בחצר הקודש צאנז

אלפי חסידי צאנז זכו לשהות בימי ראש השנה בצילו של צדיק, האדמו"ר מצאנז בקריית צאנז בנתניה.

לקראת ראש השנה הרחיבו את קומות הגלריות עם פתיחתה של הרחבה חדשה (שלישית במספרה בהיכל) שהוסיפה מעל 500 מקומות ישיבה חדשים, וכן עזרת נשים שלישית חדשה שהכילה מאות מקומות.

התפילות בשני ימי החג החלו בשעה 8:00 בבוקר. בליל החג נערך ה'טיש' המסורתי, שנמשך משעה 23:00 ועד אחרי השעה 1:00 אחר חצות.

בני האדמו"ר ניגשו לעמוד התפילה לקרוא את פסוקי דזמרה, ואילו האדמו"ר עצמו ניגש לעמוד לתפילת מוסף וכמובן תקע בשופר.

בשני הימים נערכה הפסקה קצרה של 25 דקות לפני התקיעות, כדי להתכונן לרגע המרומם. ביום הראשון נשא הרבי דרשה מיוחדת לפני תקיעת שופר, שעוררה את הציבור לקראת יום הדין.

בעת קריאת התורה, הורה האדמו"ר לערוך 'מי שברך' מיוחד לרפואה שלמה עבור האדמו"רים מויז'ניץ, גור ובעלזא, וכן עבור הגאב"ד מערלוי ביתר.

ביום הראשון סיימו את התפילות בשעה 18:55, והוכרז כי ניתן לאכול את סעודת היום עד השעה 19:40, כ-10 דקות לפני זמן רבנו תם. ביום השני סיימו את התפילות מוקדם יותר, בשעה 18:00.

בצאת החג ערך הרבי טיש נעילת החג בהיכל המתיבתא.