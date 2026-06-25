רגעים לפני הכניסה למבצע בדרום לבנון, עמד סא"ל דור גדליה בן שמחון הי"ד, מפקד גדוד 52 בעוצבת 'עקבות הברזל', מול לוחמיו ומסר להם דברים שהפכו למסר אחרון מזעזע.

"אני דור בן שמחון, נשוי לארייאל, שתי בנות, איילה וגאיה, זה אני ובשביל זה אני מתכוון לחזור", אמר המג"ד ללוחמיו בטרם היציאה למשימה. הדברים, שנאמרו בפשטות ובכנות, חשפו את הממד האנושי של המפקד - לא רק את תפקידו הצבאי, אלא את מה שמחכה לו בבית, את הסיבה האמיתית לשאיפתו לשוב בשלום.

בהמשך דבריו, פנה בן שמחון אל הלוחמים במסר של אמון ונחישות: "כל מי שפה מבחינתי מייצג את הלוחם הישראלי, אנחנו נכנסים בהתקפה חזקה, סומך עליכם. אנחנו הולכים למשימה וחוזרים ממנה". המילים האלה, שנועדו לחזק את רוח הלוחמים, הפכו למסר טראגי לאור מה שאירע זמן קצר לאחר מכן.

ביום שישי האחרון התיר דובר צה"ל לפרסם את דבר נפילתו של סא"ל בן שמחון, בן 32 מבית השיטה. המפקד נפל בקרב יחד עם שלושת חברי צוות הטנק שלו - סמ"ר נוה חבשוש הי"ד בן 20 מגבע בנימין-אדם, רס"ל ניר בן ארי הי"ד בן 21 מכפר מימון, וסמ"ר יואב קליין הי"ד בן 20 מרעננה.

האסון אירע בלילה שבין חמישי לשישי, כאשר רחפן נפץ פגע בטנק המג"ד בכפר תיבנית שבדרום לבנון, מצפון לבופור. הפגיעה הקטלנית הביאה לנפילתם של ארבעת הלוחמים, ורעדה את כל מערכת הביטחון. על פי הנמסר, הפגיעה אירעה בדיוק בחצות הלילה, פחות משעה לאחר שאחד הלוחמים שלח הודעה לאביו על אפשרות להשתחרר לביתו בימים הקרובים.

סא"ל בן שמחון, שכיהן כמפקד גדוד 52, היה ידוע כמפקד מסור ואהוב על לוחמיו. הבחירה שלו להציג את עצמו בצורה כה אישית לפני היציאה למבצע - לספר על אשתו ובנותיו, להדגיש את הרצון לשוב הביתה - מעידה על סגנון מנהיגות ייחודי, שבו המפקד לא התבצר מאחורי תפקידו אלא בחר לחלוק עם לוחמיו את האנושיות שלו.