חיים חבשוש, אביו של סמ"ר נוה חבשוש הי"ד שנפל באסון הטנק הקשה בדרום לבנון ביום חמישי שעבר, שיתף הבוקר (שני) את הקהל הרחב בהתמודדות הכואבת של בתו הקטנה, נסיה, עם האבל הכבד שפקד את המשפחה. בפרסום מרגש ברשתות החברתיות, תיאר האב את הרגעים הקשים בהם התמודדה הילדה הצעירה עם אובדן אחיה האהוב.

"נסיה שהייתה שקטה ביומיים האחרונים ורק שיחקה עם כל מי שהגיע לבקר, אתמול בלילה התפרקה", כתב חיים. "היא שכבה על הגב במיטה שלנו, צרחה בקול 'נוולי נוולי' והושיטה ידיים למעלה".

האב סיפר שכאשר שאל את בתו אם היא יודעת היכן נמצא נוה, היא ענתה בחיוב. "הוא נקבר באדמה אבל הנשמה שלו עדיין מרחפת בשמים", אמרה הילדה הקטנה, בהבנה מפתיעה לגילה את משמעות האובדן הכבד.

אולם מעבר לכאב על אובדן האח, נסיה הביעה כעס וצער על תחושת ההזנחה שחשה. "נסיה בכתה כל כך וכעסה עלינו, למה כולם באים לחבק רק אותנו, אותי, את אמא ואת נועם ואף אחד לא בא לחבק אותה", מסר האב. הילדה הקטנה הביעה אכזבה גם מכך שלא הורשה לה לשבת עם המשפחה מקדימה בזמן הלוויה, בעקבות המלצה שקיבלה המשפחה.

"שימו לב גם אליה"

חיים חבשוש פנה בבקשה מיוחדת למבקרים בבית האבלים. "אנחנו כמובן מבקשים סליחה מנסיה, אבל אם תבואו לבקר אותנו במהלך השבעה, שימו לב גם אליה. אל נסיה. חבקו גם אותה", כתב. "גם היא אבלה איתנו. גם אם היא פחות בעניין של להקשיב לסיפורים ויותר לשחק, גם לה יש זיכרון עצום ואינספור זמן איכות עם נוה".