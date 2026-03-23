היום ה-24 למלחמה - עדכונים שוטפים:

11:38: דובר צה"ל מעדכן כי לוחמי חטיבת גבעתי בפיקוד אוגדה 91, ממשיכים בפעילות הקרקעית הממוקדת להרחבת ההגנה הקדמית. בסוף השבוע, הכוחות איתרו עמדת טילי נ"ט ואמצעי לחימה בדרום לבנון. לכתבה המלאה - לחצו כאן

פעילות לוחמי חטיבת גבעתי בדרום לבנון ( צילום: דובר צה"ל )

11:30: התרעות על חדירת כלי טיס עוין הופעלו ביישובים ברעם, דוב"ב, יראון, בגבול הצפון.

11:27: לפני זמן קצר התקבל דיווח על רסיס שנמצא בבית שמש. חבלן משטרה נמצא במקום ומטפל באירוע. התושבים מתבקשים שלא להתקרב לאזור, ולא לגעת בפריטים חשודים - הנחיות פיקוד העורף מצילות חיים.

11:22: אזרחי איראן החלו להתכונן לדד-ליין של טראמפ, מחשש לקריסה מוחלטת במערכת החשמל של המדינה. לפי עדויות תושבי הבירה, תורי ענק נצפו בתחנות הדלק ברחבי טהרן.

11:02: מזירת נפילת רסיס בקרית גת - למרבה הנס ללא נפגעים

11:00: עופר (פושקו) מוסקוביץ נהרג אתמול (ראשון) כתוצאה מירי במרחב משגב עם. בשעות הערב, התקיים תחקיר בנושא בראשות מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, ומפקדים בכירים נוספים.

ממצאי התחקיר הראשוני מראים כי עופר (פושקו) מוסקוביץ נהרג מירי ארטילרי שבוצע במטרה לסייע לכוחות הפועלים במרחב דרום לבנון. משפחתו עודכנה על כך.

מפקד הפיקוד סיכם כי במהלך האירוע עלו מספר ליקויים ושגיאות מבצעיות קשות בתכנון וביצוע הירי. ירי הפגזים בוצע בזווית שגויה ולא על פי הנהלים הנדרשים. בעקבות כך, פגעו חמישה פגזים ברכס משגב עם, במקום במטרות אויב.

מסקנות התחקיר יופקו וילמדו על ידי כלל הגורמים הרלוונטיים.

מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא בתחקור הירי לעבר משגב עם בו נהרג עופר (פושקו) מוסקוביץ: "מדובר באירוע קשה מאוד, עופר (פושקו) מוסקוביץ נהרג מאש כוחותינו תוך מערכה שכל תכליתה היא הגנה על האזרחים".

דובר צה"ל: "צה"ל מצר על האירוע ומשתתף בצער משפחת מוסקוביץ וקהילת משגב עם בשעה קשה זו. צה"ל יבצע תחקיר המשך מעמיק ובשקיפות מלאה, יציגו למשפחה ולאחר מכן לציבור".

10:50: בהמשך לאזעקות שהופעלו במספר יישובים במועצה האזורית חוף אשקלון, ללא נזק ונפגעים בגוף. חלקי יירוט נמצאו דרומית לקיבוץ באזור עוטף ובמושב סמוך לאשקלון, בטיפול ביטחון חוף אשקלון, משטרה וחבלנים.

10:46: שר החוץ גדעון סער נשא דברים בפתח הדיון שהתקיים במשרד החוץ של ועדת המשנה למדיניות חוץ והסברה, וחשף כי "40 מדינות הכריזו על משמרות המהפכה כארגון טרור. זה נתון מדהים שמגיע כתוצאה ישירה של המאמץ שלנו".

10:42: צוותי כיבוי וחילוץ של כבאות והצלה לישראל ביצעו סריקות במקום לאיתור מוקדי פגיעה. לאחר סריקות לא אותרו מוקדי פגיעה.

10:40: כך נראה פיצוץ מחסן תחמושת באזור העיר סירג'אן שבדרום איראן:

פיצוץ מחסן תחמושת ( צילום: לפי סעיף 27א )

10:37: מאיראן מגיעים הדיווחים על תקיפות נרחבות במהלך הלילה (שני), שהביאו להשבתה נרחבת של החשמל באזורים שונים ברחבי טהרן.

האיראנים חוששים כי ישראל וארה"ב החלו לממש את האיום לפגוע במערכת החשמל של המדינה, מהלך שלפי הדיווחים זוכה לתמיכה ישראלית.

10:35: לוחמי חטיבת החשמונאים בפיקוד עוצבת 'ברעם' (300), פועלים בשבועות האחרונים בדרום לבנון ומבצעים פשיטות ממוקדות במספר מרחבים בדרום לבנון במסגרת מאמץ ההגנה הקדמי, כך מפרסם הבוקר (שני) דובר צה"ל.

פעילות לוחמי חטיבת החשמונאים בלבנון ( צילום: דובר צה"ל )

10:32: צה"ל תקף לפנות בוקר שוב את גשר אל-קעקעיה שעל נהר הליטאני, כך דווח בלבנון.

10:31: ב'איראן אינטרנשיונל' דווח כי הלילה הותקפו כמה בתי מסתור באזורים שונים בטהראן, ולפי שעה לא ברור מי שהה בהם בזמן התקיפות.

10:30: באיראן מדווחים על ארבעה הרוגים בתקיפת דירה בעיר תבריז.

10:22: פיקוד העורף מודיע כי ניתן לצאת מהמרחב המוגן באזורים - עוטף עזה, מרכז הנגב, מערב הנגב, ירושלים, מערב לכיש, יהודה, ים המלח, שפלת יהודה, לכיש, שומרון, ירקון, דן, השפלה.

10:19: דוברות כבאות והצלה לישראל: נפילת פריטי אמל"ח בגזרת מחוז דרום - צוותי כיבוי וחילוץ עושים דרכם לזירה בגזרת המחוז, מהדיווח הראשוני עולה כי נגרם נזק למבנה.

10:17: דיווח ראשוני על מספר זירות באשקלון, כנראה ללא נפגעים. מסתמן כי שוב שוגר טיל מתפצל.

10:11: אזעקות הופעלו באזורים עוטף עזה, מערב הנגב, לכיש, דן, השפלה, ירקון, שומרון, שפלת יהודה, מערב לכיש, ירושלים, יהודה. באזור המרכז האזעקה הופעלה ללא התראה מקדימה.

10:04: בעקבות זיהוי שיגורים מאיראן, בדקות הקרובות צפויות להתקבל התרעות באזורים יהודה, ים המלח, מערב לכיש, שפלת יהודה, לכיש, עוטף עזה, ירושלים, מרכז הנגב, מערב הנגב.

10:01: דוברות המשטרה: שוטרי תחנת אריאל במחוז ש״י וחבלני מג״ב איו״ש טיפלו הבוקר בזירת נפילה של פריטי אמל״ח באיזור השומרון ונטרלו את הסכנה. במקרה זה לא דווח על נפגעים.

אנו פונים לציבור להישמע להנחיות, להימנע מהגעה לאתרי נפילות טילים ואתרי הרס, לא לגעת בפריטי אמל״ח, ולאפשר לכוחות המשטרה וההצלה לבצע את עבודתם ולהציל חיים.

9:30: נמשך הירי לצפון. אזעקות הופעלו בחניתה הסמוך לקו הגבול.

9:10: דיווחים בלבנון כי חיל האוויר הרס הלילה לחלוטין גשר נוסף על נהר הליטני - גשר אלקעקעיה.

07:45: דובר צה"ל: תרגיל צבאי של פיקוד העורף יתקיים היום בשעות הבוקר במרחב המועצה המקומית פרדס חנה כרכור.

במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי רכב במרחב. התרגיל תוכנן מראש כחלק מתוכנית האימונים לשנת 2026.

07:30: במשמרות המהפכה התייחסו שוב לאיומים של הנשיא טראמפ לתקוף תחנות כוח במדינה: "במקרה של פגיעה במתקני אנרגיה, איראן תגיב נגד מתקני האנרגיה של ישראל ובפגיעה במתקני אנרגיה באזור, שמספקים חשמל לבסיסים אמריקניים".

07:10: פיקוד העורף הודיע כי האירוע בצפון הסתיים וכי ניתן לצאת מהמרחב המוגן.

07:05: דיווח ראשוני על נפילת רסיס בעיר צפת; עד כה לא דווח על נפגעים.

06:58: השיגורים מאיראן: אזעקות הופעלו בצפון הארץ.

06:53: לאחר לילה שקט: זוהו שיגורים מאיראן, אזעקות צפויות בצפון הארץ.

06:45: גורמים ביטחוניים בישראל ובארה"ב אמרו לוושינגטון פוסט כי מנהיגה העליון של איראן החדש מוג'תבא ח'אמנאי "פצוע, מבודד ואינו מגיב להודעות שמועברות אליו".

כותרות החדשות מהלילה והבוקר

• דובר צה"ל הודיע כי חיל האוויר פתח בגל תקיפות נרחב לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני בטהרן.

• עוד חיסול ממוקד? סוכנות הידיעות האיראנית 'נור ניוז' דיווחה לפנות בוקר כי בניין מגורים הופצץ וקרס בעיר אורמיה שבצפון־מערב המדינה. כוחות הצלה מקומיים פועלים במקום ומחפשים אחר נעדרים מתחת להריסות הבניין.

• אזעקות הופעלו בצפון הארץ בשל שיגורים של חיזבאללה מלבנון, בחסדי ה' לא היו נפגעים.

• משרד ההגנה של סעודיה הודיע כי איראן שיגרה שני טילים בליסטיים לעבר הבירה ריאד, טיל אחד יורט על ידי מערכות ההגנה האווירית והטיל השני נפל בשטח פתוח.