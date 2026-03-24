היום ה-25 למלחמה - עדכונים שוטפים:

12:10: תיעוד מזירת נפילה בצפון הארץ - למרבה הנס ללא נפגעים.

12:08: המשטרה מעדכנת כי לפני זמן קצר התקבל דיווח אודות נפילת פריטי אמל"ח באזור הגליל העליון. נגרם נזק במקום, ללא פצועים. כוחות המשטרה, בהם שוטרי המחוז הצפוני, לוחמי מג"ב וחבלני משטרת ישראל, פועלים במקום.

12:06: צה"ל תקף במהלך הלילה (שלישי) מעבר מרכזי נוסף ששימש את מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה לנוע מצפון לדרום נהר הליטאני. "שלחו מיקומים - ואנחנו נטפל בזה": המוסד בקמפיין דרמטי בלב איראן דני שפיץ | 10:33 מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה השתמשו במעבר שהותקף להעברת אמצעי לחימה, רקטות ומשגרים במטרה לקדם ולהוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל. תקיפתו מתווספת למעברים נוספים שהותקפו לאורך השבוע האחרון.

12:03: פיקוד העורף מעדכן כעת כי ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים בקו העימות.

11:54: שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים הבוקר (שלישי) הערכת מצב בבור ביחד עם הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם, סגן הרמטכ"ל, אלוף תמיר ידעי, ראש אמ"ן, אלוף שלומי בינדר, ראש אמ"ץ אלוף איציק כהן, מפקד חיל האוויר, אלוף תומר בר, ראש אג"ת, אלוף הדי זילברמן, מזכ"צ שהב"ט תא"ל גיא מרקיזנו, רח"ט מבצעים תא"ל ישראל שומר ובכירים נוספים במערכת הביטחון.

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר: "ממשיכים לתקוף באיראן בכל העוצמה".

ביחס ללבנון הוא אמר כי "החיזבאללה עשה טעות קשה כשתקף את ישראל, ככלי שרת של משטר הטרור האיראני, והוא משלם וישלם מחיר כבד. צה"ל ממשיך וימשיך לפעול בלבנון במלוא העוצמה מול מחבלי החיזבאללה ומול משגרי הטילים.

"ממשלת לבנון התחייבה לפרק את החיזבאללה מנשקו בדרום לבנון ובכל רחבי לבנון ולא עשתה כלום.

"צה"ל מתמרן לתוך שטח לבנון לתפיסת קו הגנה קדמי, מחסל מחבלי חיזבאללה והורס את תשתיות הטרור שהוקמו שם, ואת הבתים בכפרי המגע הלבנונים סמוכי הגבול, המשמשים כמוצבי טרור לכל דבר, וזאת בהתאם למודל רפיח ובית חאנון בעזה - כדי לייצר מרחב הגנה ולהרחיק את האיום מעל היישובים.

"ביקרתי אתמול בצפון ושוחחתי עם המח"טים המתמרנים בלבנון ונפעמתי מעוז רוחם ומהנחישות שלהם.

"מאות אלפי תושבי דרום לבנון שהתפנו צפונה - לא יחזרו דרומית לנהר הליטאני עד להבטחת הביטחון לתושבי הצפון. כל 5 הגשרים מעל הליטאני ששימשו את החיזבאללה למעבר מחבלים ונשק - פוצצו, וצה"ל ישלוט בשאר הגשרים ובמרחב הביטחוני עד לליטאני".

כ"ץ הבהיר כי "העיקרון הוא ברור: יש טרור וטילים אין בתים ואין תושבים - וצה"ל נמצא בפנים. לא נאפשר חזרה למצב של ה-7 באוקטובר. הבטחנו להביא ביטחון לתושבי הצפון וכך בדיוק נעשה".

11:51: שוב אזעקות על ירי טילים בקו העימות ביישובים כפר גלעדי, כפר יובל, מטולה, משגב עם, קריית שמונה, תל חי, מרגליות, מנרה.

11:39: פיקוד העורף מודיע כי תושבי קו העימות יכולים לצאת מהמרחב המוגן.

11:29: אזעקות על חדירת כטב"מ הופעלו בכפר יובל, מעיין ברוך, דפנה, הגושרים, ע'ג'ר, קיבוץ דן, בית הלל, שאר ישוב, שניר.

11:28: אזעקות מפני ירי טילים הופעלו בקריית שמונה, ובתל חי, משגב עם, מטולה וכפר גלעדי.

11:20: כוחות חטיבת 'ההרים' (810) בפיקוד אוגדה 210, פועלים במרחב הר דב הלבנוני כחלק ממאמץ ההגנה הקדמי.

במהלך פשיטה ממוקדת, הכוחות איתרו פיר ששימש את ארגון הטרור חיזבאללה ובפעילות נוספת השמידו מתחם אמצעי לחימה של הארגון.

11:00: הממשלה תאשר הערב את הארכת ההכרזה על "מצב מיוחד בעורף" בכל המשינה עד 14 באפריל.

"בשים לב להימשכות הירי", נכתב בדברי ההסבר, "ולהערכת גורמי הביטחון כי הירי צפוי להמשיך להתבצע אל עבר אוכלוסייה אזרחית ברחבי מדינת ישראל, וכן בשים לב להמשך פעילותו המבצעית של צה"ל, מוצע, בכפוף לאישור ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, להאריך את ההכרזה על מצב מיוחד בעורף בכל רחבי המדינה עד ה-14 באפריל".

10:50: דובר צה"ל מעדכן כי לאורך הלילה (שלישי) צה"ל תקף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בביירות ובמרחבים נוספים בלבנון.

בתקיפות שבוצעו בביירות, הותקפו מפקדות של ארגון הטרור, בהן מפקדה של יחידת 'כוח רדואן', ממנה פעלו מחבלי היחידה לקידום והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. בנוסף, צה"ל תקף מפקדה של מטה המודיעין בחיזבאללה.

במסגרת תקיפה נוספת שבוצעה בכפר א-טירי, הותקפה מפקדה של מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה שהוקמה בתוך תחנת שידור רדיו 'נור'. המפקדה הותקפה כשמתוכה פעלו מחבלים של הארגון.

10:38: עיריית ראש העין מעדכנת כי בדקות הקרובות יישמע פיצוץ מבוקר של נפל בכביש 444, במסגרת טיפול של כוחות הביטחון. מדובר בפעילות יזומה ומבוקרת, אין חשש לאירוע ביטחוני נוסף.

ייתכן ויישמע קול נפץ חזק באזור. אין צורך להיכנס למרחבים מוגנים, אך יש להימנע מהגעה למקום ולאפשר לכוחות לפעול בבטחה.

10:36: פיקוד העורף מודיע כי בכל האזורים בצפון בהם נשמעה אזעקה ניתן לצאת מהמרחב המוגן.

10:30: המטח מלבנון נמשך, אזעקות הופעלו כעת בנהריה, גשר הזיו, איזור תעשייה מילואות צפון, בצת, חוף בצת, לימן, ראש הנקרה, שלומי, חוף אכזיב, מצובה.

10:23: אזעקות הופעלו באזור הצפון בעקבות ירי מלבנון, בין היתר הופעלו אזעקות באזור תעשייה שער נעמן, חיפה - קריית חיים ושמואל, קריית ים, קריית מוצקין, כפר ביאליק, קריית ביאליק, קריית אתא, חיפה - מפרץ, אזור תעשייה קריית ביאליק, עכו - רמות ים, כפר מסריק, עין המפרץ, עכו - אזור תעשייה, עכו, אפק, אושה, כפר המכבי, רמת יוחנן.

10:15: בלבנון דווח כי צה"ל תקף תחנת דלק של חברת אל-אמאנה ששייכת לחיזבאללה, בנבטיה שבדרום לבנון.

10:00: ה'וול סטריט ג'ורנל' מדווח כי סעודיה הסכימה לכך שארה"ב תשתמש בבסיס חיל האוויר שלה כדי לתקוף את איראן. עוד דווח כי "זה רק עניין של זמן" שסעודיה תצטרף למלחמה יחד עם איחוד האמירויות. החשש של המדינות, כך לפי הדיווח, הוא שטראמפ יסיים את המלחמה וישאיר אותן לבדן.

09:30: צה"ל ממשיך לתקוף מטרות ברחבי איראן: עד כה הותקפו יותר מ-3,000 מטרות של משטר הטרור האיראני מאז פתח צה"ל במבצע 'שאגת הארי'.

לאורך הלילה ואתמול הושלמו גלי תקיפות לעבר אתרי טילים במערב ובמרכז איראן ומפקדות בטהרן

09:17: בתום הערכת מצב, פיקוד העורף הפיץ הנחייה כי ניתן לצאת מהמרחב המוגן. יש להמשיך ולהישמע להנחיות פיקוד העורף.

09:11: הטיל ששוגר מאיראן לדרום הארץ - יורט. עד כה לא דווח על נפגעים.

09:05: השיגורים מאיראן: אזעקות הופעלו בדרום הארץ.

08:58: זוהו שיגורים נוספים מאיראן, אזעקות צפויות בדרום הארץ.

08:45: חיל האוויר החל בגל תקיפות במערב איראן.

08:30: חובש רפואת חירום במד״א נריה חדד, שטיפל בזירת הנפילה בתל אביב, סיפר: "הגענו באמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ ואופנועי מד״א למקום, ראינו בזירה הרס, ורכבים עולים באש, ביצענו סריקות מקיפות על מנת לאתר פצועים, חשוב מאוד להישמע להנחיות פיקוד העורף".

08:15: נס בתל אביב: הבניין שנפגע מטיל איראני היה מיועד לתמ"א ופונה מהדיירים.

08:10: אל״מ אביחי אדרעי מפרסם אזהרה דחופה לתושבי דרום לבנון, ובפרט בכפרים בורג' אל-שמאלי, מעשוק וצור: "פעילות חיזבאללה מאלצת את צה"ל לפעול נגדו. צה"ל אינו מעוניין לפגוע בכם. למען ביטחונכם, עליכם להתפנות מבתיכם מיד. למען שמירה על חייכם, התפנו מבתיכם מיד ופנו צפונה מנהר אלזהראני".

08:06: דוברות איחוד הצלה: "צוותי הרפואה של איחוד הצלה העניקו סיוע למספר נפגעים קל ולנפגעי חרדה".

08:03: עד כה דווח על שישה נפגעים באורח קל בזירת הנפילה בתל אביב.

07:58: זירת נפילה נוספת בעיר ראש העין, עד כה בחסדי ה' לא דווח על נפגעים.

07:52: שוטרי מחוז ת"א, לוחמי מג"ב וחבלנים מטפלים כעת במספר זירות נפילה של פריטי אמל"ח בתחום המחוז.

07:49: דובר צה"ל: כוחות חילוץ והצלה של פיקוד העורף בדרכם לזירות בהן התקבלו דיווחים על פגיעות במרכז הארץ. יש להימנע מהתקהלויות באזורים אלו.

07:44: פיקוד העורף: ניתן לצאת מהמרחב המוגן.

07:35: דיווח ראשוני על נפילות בגוש דן.

07:32: השיגורים מאיראן: אזעקות הופעלו במרכז, בגוש דן, בשפלה ובשומרון.

07:28: זוהו שיגורים מאיראן, אזעקות צפויות בירושלים והמרכז.

07:15: ערוצי אופוזיציה באיראן מדווחים כי הלילה היה ניכר שהיה "רגוע יחסית" מבחינת התקיפות באיראן.

07:00: דובר משרד החוץ של פקיסטן אמר לרשת CNN כי פקיסטן "כבר מוכנה לארח שיחות" בין איראן וארצות הברית.

06:45: דוברות המשטרה: "שוטרי מחוז הדרום, לוחמי מג"ב וחבלני המשטרה, עורכים כעת סריקות לאיתור נפילות של חלקי יירוט בגזרת מרחב הנגב, ללא דיווח על נפגעים".

06:35: כוחות חילוץ והצלה של פיקוד העורף בדרכם לזירות בהן התקבלו דיווחים על פגיעות בדרום הארץ.

06:28: דובר צה"ל: בתום הערכת מצב, פיקוד העורף הפיץ הנחייה כי ניתן לצאת מהמרחב המוגן. יש להמשיך ולהישמע להנחיות פיקוד העורף.

06:25: במד"א מעדכנים כי לא ידוע על נפגעים כתוצאה מהירי מאיראן לעבר דרום הארץ.

06:16: השיגורים מאיראן: אזעקות הופעלו בבאר שבע וביישובים רבים בדרום הארץ.

06:09: זוהו שיגורים מאיראן, אזעקות צפויות בדרום הארץ.

כותרות הלילה והבוקר

• איראן שיגרה במהלך הלילה והבוקר מספר מטחים לעבר מדינת ישראל. אזעקות הופעלו במרכז, בדרום ובצפון. מיליונים נכנסו למקלטים ולמרחבים מוגנים.

• במהלך הלילה זוהתה נפילה בעיר נשר וכתוצאה מכך נגרם נזק למבנה מגורים אך בחסדי ה' לא היו נפגעים.

• צה"ל פתח במהלך הלילה בגלי תקיפות נגד יעדי המשטר האיראני באיראן ונגד מטרות טרור של חיזבאללה בלבנון.

• מוחסן רזאאי, שדווח לאחרונה כי מונה ליועצו הצבאי של המנהיג העליון החדש מוג'תבא חמינאי, הצהיר הלילה: "מלחמה תימשך עד שנקבל פיצוי על כל הפסדינו, כל הסנקציות הכלכליות יוסרו, ונקבל ערבויות משפטיות בינלאומיות שוושינגטון לא תתערב בעניינינו".