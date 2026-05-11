במשך חודשים ארוכים הוטחה בציבור החרדי ביקורת חריפה: "הם לא נשמעים להנחיות", "הם מתקהלים בזירות נפילה", "הם מזלזלים בפיקוד העורף". אלא שסקר חדש וחסר תקדים של מכון "סופר דאטה" עבור "כיכר השבת", חושף מציאות הפוכה לחלוטין שמנפצת את הסטיגמות האוטו-אנטישמיות לרסיסים.

בפאנל מרתק בהגשת אלי גוטהלף, בהשתתפות אבי וידרמן (ראש מכון סופר דאטה) , יוסי סרגובסקי (מגיש כיפות שחורות) וד"ר גלעד מלאך (מומחה למדיניות חרדית), עלו אל פני השטח המספרים שמראים בדיוק איפה עובר הגבול בין אמונה בבורא עולם לבין שמירה על "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם".

"תורה מגנא ומצלא" - הגרסה הריאלית

המיתוס לפיו החרדי הממוצע סומך על הנס בלבד קרס מול הנתונים: 87% מהמשיבים קבעו בצורה נחרצת כי "התורה מגינה, אך יש להקפיד גם על ההנחיות".

"צריך לומר את האמת - התורה מצווה להישמע להנחיות", הסביר יוסי סרגובסקי. אבי וידרמן הוסיף דוגמה טרייה מחגיגות ל"ג בעומר האחרון: "ברגע שהמשטרה סגרה את מירון ואמרה לא לבוא - הציבור בהמוניו לא הגיע. ראינו מספרים מזעריים בהר לעומת מאות האלפים שבכל שנה. הציבור מבין את סכנת החיים".

חשיפה: האם החרדים באמת בורחים מהמקלטים?

אחת הסוגיות הנפיצות ביותר בסקר הייתה הצורך להיכנס למרחב מוגן. 91% מהציבור החרדי הצהירו כי הם רואים בכך חובה. אלא שכאן נחשף הפער הכואב בין ההצהרה למציאות הטכנית בערים החרדיות הצפופות.

"כשקוראים לערד 'עיר חרדית' בציניות אחרי אסון, שוכחים שהמציאות של משפחה עם שישה ילדים בזמן מקלחות היא בלתי אפשרית טכנית לפעמים", אמר סרגובסקי.

ד"ר גלעד מלאך הוסיף: "יש פער בין ההצהרה לחיים עצמם. בסקר כולם יגידו שהם נכנסים למקלט, אבל בשטח, כשיש לך ילדים קטנים, שמונה דקות הליכה למקלט ציבורי הן נצח".

המלחמה על "ציפור הנפש": לימודים מול טילים

נקודת הפיצוץ האמיתית נרשמה בשאלת פתיחת מוסדות החינוך בזמן סכנה. בעוד הציבור הכללי רואה בבית הספר מסגרת חשובה, בציבור החרדי מדובר בערך קיומי.

48% אמרו שהנחיות הבטיחות גוברות.

אמרו שהנחיות הבטיחות גוברות. 39% דרשו שילוב, מה שד"ר מלאך מפרש כאמירה - "אנחנו נשלח את הילדים ללמוד בכל דרך, כי זה בליבת הקיום שלנו".

"בית ספר הוא לא בייביסיטר עבורנו", הבהירו חברי הפאנל, "וזו הסיבה שהציבור מרגיש לפעמים שההנחיות מנותקות. כשדובר פיקוד העורף אומר לא לקרוא מגילה במניין של עשרה אנשים, הציבור מרגיש שלא מבינים מה באמת חשוב לו".

הסוד החרדי: למה הם לא בלחץ?

אולי הנתון המדהים ביותר בסקר הוא מדד החרדה: למעלה מ-60% מהציבור החרדי דיווחו על רמות מתח נמוכות מאוד או אפס חרדה.

הסיבה? "דיאטת חדשות" קשוחה. "לציבור החרדי אין פלייסטיישן, אין נטפליקס, ובעיקר - אין פושים שמקפיצים את הלב כל דקה", הסביר סרגובסקי בסיפוק. "הם הרבה יותר בריאים בנפשם כי הם צורכים מידע מסונן ואמין מאתרי חדשות (65%) ולא נשאבים לטירוף של הרשתות החברתיות והטלגרם שמפיצים פחד ופייק ניוז".

מה גורם לאלפי חרדים להתקהל בזירות נפילה והאם זה קשור לסקרנות או לחוסר אמון? ואיך הפך המגזר החרדי לישראלי יותר מאי פעם דווקא בשיאה של המלחמה?

צפו בפרק השני והמרתק של "סופר דאטה"