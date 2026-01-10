הרובוט NEO ( צילום: יצרן )

בכנס האלקטרוניקה הצרכנית CES 2026 שהתקיים השבוע בלאס־וגאס, הוצגו לא פחות מארבעה רובוטים הומנואידים שנמצאים לראשונה בדרך לשוק הביתי. אחרי שנים של הדגמות ניסיוניות ומחירים דמיוניים, יצרניות הרובוטיקה מבקשות להפוך את החזון למוצר צריכה אמיתי.

אחת הבולטות הייתה חברת 1X Technologies, שהכריזה כי הרובוט NEO שלה מוצע להזמנה מוקדמת במחיר של 20 אלף דולר או במנוי חודשי של 499 דולר. הרובוט, בגובה מטר ושבעים, מצויד במנועים בעלי 22 דרגות חופש בכל יד ובמודל בינה מלאכותית מקומי המבצע מטלות כגון קיפול כביסה וניקוי הבית. כאשר NEO נתקל במטלה שלא למד, הוא פונה לסיוע אנושי בזמן אמת - תהליך שבו מפעילים מלמדים אותו פעולה חדשה שהופכת בהמשך ליכולת אוטונומית קבועה. חברה נוספת, Zeroth Robotics, הסירה את מסווה החשאיות והכריזה על חמישה דגמי רובוטים חדשים, בהם דגם M1 בגובה 38 ס"מ ובמחיר התחלתי של 2,399 דולר. הרובוט מיועד לתפקיד של בן לוויה ביתי, וכולל תכונות כמו זיהוי נפילות, תזכורות והתרעות, כשהכול מבוסס על מודל הבינה של גוגל, Gemini. ההזמנות המוקדמות ייפתחו ברבעון הראשון של השנה, עם אספקה צפויה באפריל.

M1 ( צילום: יצרן )

גם SwitchBot הציגה את הרובוט Onero H1, המוגדר על־ידה כ"רובוט הבית האמין ביותר במחיר סביר". הדגם, בעל 22 דרגות חופש ומערכת בינה מלאכותית חזותית־מגעית מקומית בשם OmniSense, ה demon ש בביצוע מטלות מגוונות — מהכנת קפה ועד ניקוי חלונות. עם זאת, מומחי התחום הזכירו כי סרטוני תצוגה מתוזמנים היטב אינם תמיד משקפים ביצועים אמיתיים בבית המשתמש.

הרובוט Onero H1 ( צילום: יצרן )

בין המציגות הגדולות גם LG Electronics, שהציגה את הרובוט CLOiD כחלק מהחזון החדש שלה - "הבית ללא עבודה". הוא כולל שתי זרועות עם שבע דרגות חופש וכפות ידיים עדינות בעלות חמש אצבעות, ומסוגל להוציא מוצרים מהמקרר, להכניס לארון או לתנור ולקפל בגדים. LG טרם חשפה מחירים ולוחות זמנים, אך מיתגה את CLOiD כמוקד מהפכת השירות הביתי שלה.

הרובוט CLOiD ( צילום: יצרן )

מציאות שוק ואתגרים טכנולוגיים

לצד ההתלהבות, גובר גם הספק. מומחה הרובוטיקה הוותיק רודני ברוקס טען כי הביצועים בפועל עדיין רחוקים משימוש יומיומי: רובוטים נעים לאט, נופלים לעיתים קרובות וזקוקים להתערבות אנושית, בעוד חיי הסוללה נמדדים בדקות ולא בשעות. לדבריו, "הקצב שבו החברות טוענות שהשוק יאומץ - פשוט לא ריאלי".

גם לפי דיווח ב־Wall Street Journal, מנהלי החברות עצמם מנסים לנהל ציפיות. אף שמחירי הייצור ירדו בכ־40% בשנים האחרונות, וחלק מהדגמים אף מוצעים מתחת ל־10,000 דולר, היכולת של רובוטים להתמודד עם סביבה ביתית בלתי צפויה - עדיין מוגבלת מאוד.

עם זאת, אין ספק שהמעבר מהמעבדה אל הצרכן כבר החל. 2026 מסתמנת כשנה הראשונה שבה רובוטים הומנואידים יצעדו, תרתי משמע, מתוך עולם המדע הבדיוני - היישר אל דלת הבית.