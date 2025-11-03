סיוע מהפכני במטלות הבית: הרובוט האנושי הראשון מגיע לבתים

NEO ( צילום: יצרן )

חברת הרובוטיקה האמריקאית 1X פתחה השבוע בהזמנה מוקדמת של רובוט הבית NEO, המוגדר כ"הרובוט האנושי הראשון המוכן לצרכנים". לפי החברה, מדובר בפעם הראשונה בה ניתן לרכוש רובוט בצורת אדם שמיועד ממש לעבודות בית: מלקפל כביסה ועד לארגן מדפים ולהשקות עציצים ולסדר את הקניות. בהשקה מוכרז כי הדגם הקודם של 1X יועד למחסנים, אך ה-NEO מפנה לראשונה את מבטו לעבר הבית הפרטי.

הרובוט, שגובהו כמטר ושישים ושמונה סנטימטרים ומשקלו 30 קילוגרם, עטוי חיפוי פולימרי מיוחד ומצויד במצלמות, מיקרופונים, רמקולים וחיבורי Wi-Fi, Bluetooth ו-5G. על פי החברה, NEO מסוגל להרים משקל של עד 25 ק"ג, לעבוד במשך ארבע שעות ברציפות ולקבל פקודות קוליות או לעבור שליטה דרך אפליקציה ייעודית.

משקה עציצים בכוחות עצמו ( צילום: יצרן )

יכול גם לבצע משימות כמו קטיפת פרחים ( צילום: יצרן )

NEO אינו רק עוזר אוטומטי: כאשר המשימה מורכבת מדי או טרם נלמדה - רובוט החברה עובר למצב "מומחה", במסגרתו מפעיל אנושי מטעם החברה משתלט עליו מרחוק – חוויה המשלבת בין רובוטיקה אנושית גם לאתגרים פרטיים. לטובת פרטיות הדיירים, ניתן לטשטש אנשים במצלמות ולסמן אזורים שאליהם הרובוט לא ייגש, אך נדרשת הסכמה לכך שבזמן הדרכה אנושית, לחברת 1X ישב עובד שיכול לראות לתוך הבית דרך עיניי הרובוט.

הרובוט לצד הנתונים שפורסמו ( צילום: יצרן )

עשוי מחומרים איכותיים ורכים ( צילום: יצרן )