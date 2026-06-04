מנכ"ל אנבידיה: "חברות צריכות לשלם לעובדים כמה שיותר"

מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, קרא לחברות להעלות את שכר העובדים ככל הניתן, על רקע הרווחים העצומים שמניבה מהפכת הבינה המלאכותית. את הדברים אמר בשולי תערוכת Computex בטאיפיי, כאשר נשאל על סכסוך עבודה מתוקשר בסמסונג אלקטרוניקס.

"אני לא מומחה בתחום הזה," אמר הואנג, "אבל אני חושב שאנשים צריכים להיות מתוגמלים כמה שיותר. אני משלם לעובדים שלי כמה שאני יכול". דבריו מגיעים בתקופה שבה גוברת הביקורת כלפי חברות טכנולוגיה, שלכאורה אינן מחלקות את פירות הצמיחה המואצת באופן שוויוני בין עובדים לבעלי מניות.

ההתייחסות של הואנג באה לאחר שסמסונג הצליחה למנוע שביתה בחטיבת השבבים שלה, בעקבות הסכם חדש הכולל בונוסים בגובה 10.5% מהרווח התפעולי של החטיבה, לצד עליית שכר ממוצעת של 6.2% לכ-78 אלף עובדים. גם חברת TSMC הטייוואנית פועלת להרגיע עובדים, עם הבטחה להגדלת תמריצים בשנים הקרובות.

במקביל, הואנג דחה טענות לפיהן הבינה המלאכותית צפויה לפגוע בתעסוקה. לדבריו, "זה פשוט לא נכון" - והוסיף כי הביקוש למהנדסים ולמפתחי תוכנה דווקא נמצא בעלייה, בין היתר בשל ההתרחבות המהירה של תחום ה-AI.

באותו אירוע חשף הואנג גם את RTX Spark - פלטפורמה חדשה למחשבים אישיים, שפותחה בשיתוף מיקרוסופט ומדיהטק. לדבריו, מדובר בדור חדש של מחשבים המותאמים לעידן "סוכני הבינה האישיים".

המערכת משלבת מעבד גרפי מתקדם מסדרת Blackwell של אנבידיה עם מעבד Grace בן 20 ליבות, ומציעה ביצועים של עד פטהפלופ אחד בתחום הבינה המלאכותית, לצד זיכרון מאוחד בנפח של עד 128 גיגה-בייט.

לפי החברה, מחשבים ראשונים מבוססי RTX Spark צפויים להגיע לשוק בסתיו 2026, כולל דגם חדש של Surface מבית מיקרוסופט, לצד יצרניות נוספות כמו אסוס, לנובו ואייסר.