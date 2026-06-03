ChatGPT חוצה את רף המיליארד ועושה היסטוריה 

פלטפורמת הבינה המלאכותית ChatGPT מבית OpenAI חצתה את רף מיליארד המשתמשים הפעילים החודשיים ברחבי העולם – אבן דרך היסטורית שהופכת אותה לאפליקציה הצומחת במהירות הגבוהה ביותר שנרשמה עד כה. כך עולה מנתוני חברת המחקר Sensor Tower, שפורסמו השבוע.

ההישג המרשים נרשם במאי 2026, פחות משלוש שנים לאחר השקתה הראשונית בנובמבר 2022. בכך עקפה ChatGPT את קצב האימוץ של ענקיות טכנולוגיה ואפליקציות פופולריות כגון Google Maps, TikTok, Instagram ו-YouTube.

עם זאת, מאחורי ההצלחה המסחררת מתנהל מרוץ הולך ומחריף על השליטה בשוק הבינה המלאכותית. המתחרה המרכזית, Anthropic, המפתחת את Claude, מציגה קצב צמיחה מהיר במיוחד: כ-56 מיליון משתמשים פעילים חודשיים נכון לרבעון השני של 2026, לצד זינוק שנתי של כ-640% – לעומת צמיחה של 62% בלבד עבור ChatGPT באותה תקופה.

נתוני Sensor Tower מצביעים גם על השפעה ישירה של התחרות: משתמשים בארה״ב שהתקינו את אפליקציית Claude ברבעון הראשון של 2026 הפחיתו את זמן השימוש שלהם ב-ChatGPT בכ-5% בתוך חודש מההתקנה, בהשוואה להרגלי השימוש הקודמים שלהם.

במקביל להתחרות הטכנולוגית, שתי החברות מכוונות כעת גם לשוק ההון. Anthropic הגישה השבוע בקשה חסויה להנפקה ראשונית (IPO) בארה״ב, בעוד שלפי דיווחים OpenAI עצמה מתכוננת להגשת תשקיף בשבועות הקרובים.

הדרך של ChatGPT למעמד הנוכחי הייתה מהירה במיוחד: מיליון משתמשים בתוך חמישה ימים מההשקה, ו-100 מיליון משתמשים חודשיים בתוך חודשיים בלבד. בפברואר 2026 הודיעה OpenAI כי הפלטפורמה הגיעה לכ-900 מיליון משתמשים פעילים שבועיים ולכ-50 מיליון מנויים משלמים.

כעת, עם קהל משתמשים חסר תקדים ושוק שמתפתח במהירות, הקרב על ההובלה בתחום הבינה המלאכותית רק מתחיל – והוא צפוי לעצב מחדש את תעשיית הטכנולוגיה בשנים הקרובות.