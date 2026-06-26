דרמה אווירית התרחשה ביום רביעי בטיסה של חברת אייר קנדה, כאשר קברניט המטוס חווה בעיה רפואית חמורה באמצע הטיסה וסטה בחדות באוויר. הנוסעים, שחששו לחייהם, נאלצו לרסן את הקברניט במשך כ-40 דקות עד שהמטוס ביצע נחיתת חירום בבוסטון.

הטיסה AC2259, שהופעלה עבור אייר קנדה על ידי השותפה האזורית PAL Airlines, יצאה מניוארק שבניו ג'רזי ביעד להליפקס שבקנדה. על הסיפון היו 61 נוסעים, ביניהם משפחות עם ילדים שחוו רגעי אימה שלא ישכחו במהרה.

"ידעתי שמשהו לא בסדר"

רודני מקדונלד, אחד הנוסעים שהיה בטיסה יחד עם אשתו ושני בניו, תיאר את רגעי האימה: "ברגע שהמטוס סטה, ידעתי שמשהו לא בסדר כי זו לא הייתה טורבולנציה רגילה". לדבריו, הסטייה החדה של המטוס גרמה לנוסעים להבין מיד שמדובר באירוע חריג.

הנוסעים היו בחרדה במהלך הדקות הארוכות שבהן המטוס המשיך לטוס לעבר בוסטון, כשטייס המשנה משתלט על ההגה.

על פי עדויות הנוסעים, דיילת הוציאה את הקברניט מתא הטייס לאחר שהתברר שהוא אינו כשיר להמשיך לטוס. מקדונלד סיפר כי הוא סייע לרסן את הקברניט באמצעות חגורות בטיחות במשך כ-40 דקות: "היה ברור שהוא לא בשליטה על היכולות שלו והיה צריך לרסן אותו".