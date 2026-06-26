דרמה אווירית התרחשה ביום רביעי בטיסה של חברת אייר קנדה, כאשר קברניט המטוס חווה בעיה רפואית חמורה באמצע הטיסה וסטה בחדות באוויר. הנוסעים, שחששו לחייהם, נאלצו לרסן את הקברניט במשך כ-40 דקות עד שהמטוס ביצע נחיתת חירום בבוסטון.
הטיסה AC2259, שהופעלה עבור אייר קנדה על ידי השותפה האזורית PAL Airlines, יצאה מניוארק שבניו ג'רזי ביעד להליפקס שבקנדה. על הסיפון היו 61 נוסעים, ביניהם משפחות עם ילדים שחוו רגעי אימה שלא ישכחו במהרה.
"ידעתי שמשהו לא בסדר"
רודני מקדונלד, אחד הנוסעים שהיה בטיסה יחד עם אשתו ושני בניו, תיאר את רגעי האימה: "ברגע שהמטוס סטה, ידעתי שמשהו לא בסדר כי זו לא הייתה טורבולנציה רגילה". לדבריו, הסטייה החדה של המטוס גרמה לנוסעים להבין מיד שמדובר באירוע חריג.
הנוסעים היו בחרדה במהלך הדקות הארוכות שבהן המטוס המשיך לטוס לעבר בוסטון, כשטייס המשנה משתלט על ההגה.
על פי עדויות הנוסעים, דיילת הוציאה את הקברניט מתא הטייס לאחר שהתברר שהוא אינו כשיר להמשיך לטוס. מקדונלד סיפר כי הוא סייע לרסן את הקברניט באמצעות חגורות בטיחות במשך כ-40 דקות: "היה ברור שהוא לא בשליטה על היכולות שלו והיה צריך לרסן אותו".
נחיתת חירום בבוסטון
המטוס, מדגם de Havilland Dash 8-400 דו-מנועי, המריא מניוארק בשעה 12:39 בצהריים. על פי נתוני FlightAware, המשטרה ואנשי נמל התעופה קיבלו התראה על מצב חירום בשעה 1:40 אחר הצהריים, והמטוס נחת בנמל התעופה לוגן בבוסטון מעט לפני השעה 2:00.
בהקלטת קשר שפורסמה נשמע דיווח ברור: "הטייס אינו כשיר. המטוס מוטס על ידי טייס המשנה". טייס המשנה, שהשתלט על המטוס במהלך האירוע, הצליח להסיט את הטיסה לבוסטון ולבצע נחיתה בטוחה.
אמבולנסים הוזעקו למטוס מיד לאחר הנחיתה, והמטוס נגרר לשער. הקברניט פונה לטיפול רפואי, אך פרטים נוספים על מצבו לא פורסמו. הנוסעים, שחוו רגעי אימה שלא ישכחו, המשיכו בדרכם להליפקס בטיסה חלופית שהמריאה בשעה 7:30 בערב ונחתה ביעד מעט לפני 9:30 בערב.
אייר קנדה: "פעלנו בהתאם לנהלי בטיחות"
מחברת אייר קנדה נמסר כי הקברניט חווה בעיה רפואית במהלך הטיסה והוצא מתא הטייס בהתאם לנהלי הבטיחות. החברה הדגישה כי טייס המשנה השתלט על המטוס באופן מקצועי והסיט את הטיסה לבוסטון, שם נחתה בבטחה.
האירוע מצטרף לשורה של תקריות חריגות שהתרחשו בחודשים האחרונים בטיסות של חברות תעופה שונות, ומדגיש את חשיבות נהלי הבטיחות והיכולת של צוותי האוויר להתמודד עם מצבי חירום. למרות הדרמה, כל הנוסעים הגיעו לבסוף ליעדם בשלום.
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