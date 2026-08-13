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כאלף מקומות חנייה

רוצים לטוס בזול דרך חיפה לחו"ל ולחוצים על חנייה? זה הפתרון החדש

רשות שדות התעופה מקימה חניון בהיקף של 900 מקומות חניה בנמל התעופה חיפה • בשיתוף עיריית חיפה נבחנת הפעלת קו תחבורה ציבורית ישיר מהעיר לנמל (תעופה)

1תגובות
שדה התעופה בחיפה (צילום: אבשלום שושני/פלאש90)

רשות שדות התעופה מקימה בימים אלה חניון חדש בנמל התעופה חיפה בהיקף של כ-900 מקומות חניה, על שטח של כ-20 דונם מצפון לטרמינל הנוסעים. המהלך מגיע בעקבות גידול מרשים במספר הנוסעים והטיסות בנמל, והרחבת אפשרויות התעופה עבור תושבי חיפה והצפון.

החניון החדש צפוי לספק מענה לעומסים הגוברים בנמל התעופה, במקביל לתנופת הפעילות המשמעותית שחווה המתקן בתקופה האחרונה. על פי הנמסר מרשות שדות התעופה, המהלך נועד לאפשר לנוסעים מהצפון ליהנות מחוויית טיסה נגישה יותר.

שיתוף פעולה עם עיריית חיפה

במקביל להקמת החניון, רשות שדות התעופה פועלת בשיתוף עם עיריית חיפה לבחינת פתרונות נוספים לטובת ציבור הנוסעים. בין האפשרויות הנבחנות: הפעלת קו תחבורה ציבורית מחניון בעיר חיפה ישירות לנמל התעופה, בתדירות גבוהה.

עד להשלמת פתרונות החניה, ומתוך רצון לצמצם את העומסים, יצאה הרשות בקמפיין הסברה לתושבי האזור ולנוסעים, הקורא להעדיף הגעה בתחבורה ציבורית ככל שניתן. הרשות מדגישה כי הגידול בפעילות נמל התעופה חיפה הוא בשורה משמעותית לצפון, והיא פועלת לסייע ככל הניתן בכל האמצעים העומדים לרשותה.

התרחבות משמעותית בפעילות

כזכור, חברת התעופה 'אייר חיפה' הודיעה לאחרונה על קליטת מטוס רביעי, כחלק מתנופת ההתרחבות שלה. החברה צפויה לקלוט שני מטוסים נוספים במהלך השנה הקרובה, מה שיביא להכפלת היקף הפעילות בנמל התעופה חיפה.

הקמת החניון החדש מהווה חלק מהמאמצים להתאים את התשתיות לגידול המשמעותי בפעילות, ולאפשר לנוסעים מהצפון ליהנות מאלטרנטיבה נוחה ויעילה לנמל התעופה בן גוריון במרכז הארץ.
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1 תגובות

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1
להגדיל את הטרמינל לא את החניון יא טמבלים גם את המסלול
מגוכח

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