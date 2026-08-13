שדה התעופה בחיפה ( צילום: אבשלום שושני/פלאש90 )

רשות שדות התעופה מקימה בימים אלה חניון חדש בנמל התעופה חיפה בהיקף של כ-900 מקומות חניה, על שטח של כ-20 דונם מצפון לטרמינל הנוסעים. המהלך מגיע בעקבות גידול מרשים במספר הנוסעים והטיסות בנמל, והרחבת אפשרויות התעופה עבור תושבי חיפה והצפון.