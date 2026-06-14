טרגדיה בארצות הברית: שניים עשר בני אדם נהרגו היום (ראשון) בהתרסקות מטוס סמוך לשדה התעופה באטלר שבמדינת מיזורי, כשבין ההרוגים 11 צנחנים והטייס, כך לפי הרשויות המקומיות.

משטרת התנועה של מיזורי מסרה כי המטוס התרסק סמוך לשדה התעופה העירוני, וכי על פי ההערכות אין ניצולים. כוחות משטרה, כבאות והצלה הוזעקו למקום, והנסיבות שהובילו להתרסקות נמצאות בחקירה.

על פי הדיווחים, המטוס המריא בסביבות השעה 11:20 בבוקר (שעון מקומי), אך זמן קצר לאחר ההמראה התקשה לצבור גובה, ביצע פנייה חדה שמאלה והתרסק במרחק של כ-300 מטרים ממסלול ההמראה.

דניס ג'ייקובס, מנהל שדה התעופה בפועל ומנהל מערך החירום של מחוז בייטס, סיפר ל-CNN כי מדובר במטוס טורבו-פרופ חד-מנועי המופעל על ידי חברת Skydive Kansas City. לדבריו, המטוס היה בדרכו להעלות צנחנים לקפיצה כאשר התקבל דיווח על כלי טיס שהתרסק ועלה באש.

בזירה פועלים כוחות משטרה, כבאות והצלה, לצד אנשי משרד השריף של מחוז בייטס. הרשויות טרם פרסמו את שמות ההרוגים, מאחר שמשפחותיהם עדיין לא עודכנו. "האירוע הזה פשוט נורא", אמר ג'ייקובס.