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תיעוד מבחיל

הדיילים נדהמו: זו ה"הפתעה" הדוחה שנמצאה בעגלת השירות בטיסת ארקיע

תיעוד חריג בטיסת ארקיע: צוות הדיילים איתר גורי חולדות בתוך אחת מעגלות השירות במטוס | בארקיע טענו כי מדובר בעגלת ציוד שהגיעה ממחסן הציוד היבש של חברת תמ״מ ולא במזון שיועד לנוסעים | בתמ״מ דחו את הטענות ומסרו כי העגלה, שכללה שתייה קלה בלבד, נבדקה ואושרה כתקינה לפני ההעמסה למטוס | בחברה קראו לארקיע לבצע תחקיר מקיף לבירור נסיבות האירוע (תעופה)

גורי החולדות שנמצאו
גורי החולדות שנמצאו| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א

חריג ודוחה: צוות הדיילים של חברת ארקיע נדהם לגלות אתמול (ראשון) שקית ובה גורי חולדות בתוך עגלת השתייה בטיסה מפרבזה שביוון לת"א.

הממצא התגלה כאשר אנשי הצוות פתחו את העגלה שבה כוסות חד פעמיות ומים, והתקבלה בארץ לפני ההמראה ליוון - אשר יועדה להגשה לנוסעים בטיסת החזור לתל אביב. על פי העדויות, חולדה בוגרת קפצה מתוך העגלה ובהמשך נמצאו גורי חולדות בתוך אחד המדפים שבה.

האירוע הוביל לחילופי האשמות קשים בין חברת התעופה ארקיע לבין ספקית הקייטרינג, חברת תמ"מ.

בארקיע הבהירו מיד כי בשום שלב לא היה מגע בין הממצא לבין המזון שסופק לנוסעים או לאנשי הצוות, וכי המזון שהועמס לטיסה לא נפגע ולא הושפע מהאירוע. לדבריהם, "האירוע התגלה בעגלת ציוד שהגיעה ממחסן הציוד היבש של חברת תמ"מ ולא במזון שיועד להגשה לנוסעים. מיד עם גילוי הממצא, העגלה הוצאה משימוש והנושא טופל באופן מיידי".

בארקיע השליכו את האחריות לאירוע המטריד לחברת הקייטרינג ומסרו: "חברת תמ"מ הינה ספקית הקייטרינג האחראית על הכנת המזון, אחסונו ושינועו, ומספקת שירותי קייטרינג לכלל חברות התעופה הישראליות וכן לחברות תעופה זרות רבות הפועלות בנתב"ג".

בארקיע הוסיפו כי הם דורשים מספקית המזון לבצע בדיקה מקיפה ויסודית של נסיבות המקרה. "האחריות על המחסנים, הציוד, התנאים התברואתיים ובקרת האיכות במתקניה חלה על חברת תמ"מ באופן מלא, מצפים לקבל הסברים מלאים לצד צעדים מתקנים שיבטיחו כי אירוע מסוג זה לא יחזור על עצמו".

מנגד, חברת תמ"מ דוחה את הטענות ומדגישה כי העגלה נבדקה ואושרה לפני ההמראה. "כל ניסיון להטיל דופי במפעל תמ"מ המספק מאות אלפי מנות מזון בחודש ופועל בהתאם לתקני בטיחות המזון המחמירים ביותר, אינו מתקבל על הדעת ובמידת הצורך ייענה בבית המשפט", נמסר מהחברה.

בתמ"מ ציינו כי העגלה, שכללה שתייה קלה בלבד, "נבדקה כבכל טיסה בידי איש צוות ארקיע ונציג מפעל המזון" - שאישרו כי היא תקינה לחלוטין בעת ההעמסה. על פי הודעת תמ"מ הוסיפו כי המקרה התגלה רק בעת חניית המטוס ביוון.

"על חברת ארקיע לבצע תחקיר דחוף ומעמיק על מנת לברר כיצד אירוע חמור כזה מתרחש במטוסיה", מסרו בספקית המזון.

טיסהארקיעחולדות
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