תשכחו מכבלי טעינה: שיאומי חשפה רובוט שיטעין לכם את הרכב לבד

הזרוע הרובוטית של שיאומי ( צילום: צילום מסך )

שיאומי ממשיכה להרחיב את גבולות מערך הרכב החשמלי שלה, והפעם לא דרך מכונית חדשה, אלא דרך הדרך שבה מטעינים אותה. החברה חשפה זרוע רובוטית ביתית לטעינת רכב חשמלי, מוצר שנועד להפוך את פעולת הטעינה היומיומית לפעולה אוטומטית כמעט לחלוטין. לפי דיווחים מסין, שיאומי מכוונת להשקת המוצר כבר ברבעון הרביעי של 2026.

הרעיון פשוט, אך שאפתני: בעל הרכב מחנה את המכונית בבית, והמערכת מזהה את מיקום שקע הטעינה, מזיזה את הזרוע הרובוטית, מחברת את תקע הטעינה ומתחילה את התהליך בלי שהנהג יצטרך לגעת בכבל. לאחר שהסוללה מתמלאת, או מגיעה לרף טעינה שהוגדר מראש, הזרוע מנתקת את עצמה ומחזירה את המחבר למקומו. שיאומי מציגה זאת כחלק מתפיסת "אדם-רכב-בית" שלה, כלומר חיבור בין הרכב החשמלי, הבית החכם והשליטה דרך אפליקציה אחת. לפי החברה, סרטון ההדגמה שפורסם אינו רק תצוגת תכלית תיאורטית, אלא צולם בתנאי שימוש אמיתיים. שיאומי אף טוענת כי הפונקציות שהוצגו בו מוכנות לייצור סדרתי, אמירה שמרמזת כי מדובר במוצר קרוב יחסית לשוק ולא בעוד גימיק עתידני שנועד בעיקר לכותרות. אחד היתרונות המרכזיים שעליהם שיאומי שמה דגש הוא הנוחות. המערכת תומכת בטעינה אוטומטית לאחר חניה, בניתוק אוטומטי בסיום הטעינה, וגם בהפעלה מרחוק דרך הטלפון, כל עוד הרכב חונה בטווח הפעולה של הזרוע. דיווחים נוספים מציינים כי הגוף עצמו צר יחסית, ברוחב של כ-152 מ"מ, כך שהוא מיועד להשתלב גם בחניות ביתיות צפופות יחסית.

מוצר דומה מגיע גם מחברות אחרות בסין ( צילום: רשתות חברתיות )

מעבר לנוחות, המוצר מסמן כיוון רחב יותר בתעשיית הרכב החשמלי. ככל שהמכוניות הופכות חכמות ואוטונומיות יותר, גם פעולת הטעינה הופכת לחלק מהחוויה האוטומטית. אם הרכב כבר יודע להחנות את עצמו, השלב הבא הוא שגם הטעינה לא תדרוש פעולה ידנית. במובן הזה, שיאומי אינה לבד: Li Auto, HIMA ו-Star Charge כבר הציגו או בחנו פתרונות טעינה רובוטיים, כולל מערכות שמיועדות לעמדות ציבוריות ולרכבים אוטונומיים.

עם זאת, עדיין יש כמה שאלות פתוחות. שיאומי לא פרסמה מחיר רשמי, לא פירטה באילו דגמים המערכת תתמוך בשלב הראשון, ולא ברור אם מדובר במוצר שיישאר בעיקר בסין או יהפוך בהמשך לפתרון רחב יותר. גם שאלת ההתאמה לתקני טעינה בינלאומיים תהיה קריטית, במיוחד אם החברה תרצה לשווק את המוצר מחוץ לשוק המקומי.