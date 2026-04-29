שבירת שיא עולמי

לאחר שהציגה את 'נעלי העל' - אדידס מזנקת בבורסה 

דגם Adizero Adios Pro Evo 3 של ענקית האופנה והספורט אדידס עומד במרכז מהפכה בענף הריצה: שני רצים ירדו לראשונה משעתיים במרתון רשמי, ושיאים היסטוריים נוספים נקבעו בלונדון - המשקיעים מגיבים בהתאם (בעולם)

פחות ממאה רם. נעלי העל החדשות של אדידס (צילום: יצרן )

ביצועים חסרי תקדים במסלול הריצה הובילו גם לתגובה מיידית בשוק ההון: מניית אדידס רשמה עלייה לאחר שאתלטים שנעלו את דגם הדגל החדש של החברה, Adizero Adios Pro Evo 3, שברו שיאים היסטוריים במרתון לונדון 2026.

הרגע הדרמטי הגיע כאשר הרץ הקנייתי סבסטיאן סאווה עצר את השעון על זמן של 1:59:30, והפך לאדם הראשון שיורד משעתיים במרתון רשמי - הישג שנחשב עד לאחרונה לבלתי אפשרי בתנאי תחרות תקניים. אחריו סיים האתיופי יומיף קג'לצ’ה עם 1:59:41, וכך נרשמה לראשונה בהיסטוריה תחרות שבה שני רצים שוברים את מחסום השעתיים.

במרכז ההישגים עומדת הנעל החדשה של אדידס, ששוקלת פחות מ-100 גרם בלבד - כ-97 גרם - נתון שמציב אותה הרחק לפני מרבית נעלי הריצה התחרותיות כיום. הנעל משלבת קצף מתקדם מסוג Lightstrike Pro Evo, שמספק החזר אנרגיה גבוה יותר לצד משקל מופחת משמעותית, וכן מערכת קרבון חדשה בשם ENERGYRIM.

הדגם עומד בתקנות התאחדות האתלטיקה העולמית, עם גובה סוליה של 39 מ"מ בעקב, אך מצליח להציע שיפור מוערך של כ-1.6% ביעילות הריצה - יתרון שיכול להכריע תוצאות ברמות הגבוהות ביותר בתחרויות שכל שיא תלוי בשניות בודדות.

ההצלחה הספורטיבית מתורגמת גם להצלחה עסקית: מניית אדידס עלתה בכ-1.2% לאחר המרוץ, כאשר המשקיעים מזהים את הפוטנציאל המסחרי והמיתוגי של הדגם החדש. הנעל, שמחירה עומד על כ-500 דולר, הושקה עד כה במהדורות מוגבלות בלבד, עם צפי להשקה רחבה יותר לקראת עונת המרתונים הקרובה.

ההישגים האחרונים מסמנים גם שינוי מאזן כוחות בשוק נעלי הריצה, שבו שלטה במשך שנים נייקי עם דגמי Vaporfly ו-Alphafly. כעת, נראה כי אדידס מצליחה לא רק להדביק את הפער - אלא להוביל את המהפכה הבאה.

שיאו של סאווה עדיין ממתין לאשרור רשמי מצד התאחדות האתלטיקה, אך כבר כעת ברור: השילוב בין טכנולוגיה מתקדמת לביצוע אנושי הגיע לרף חדש - כזה שמשנה את גבולות האפשרי.

