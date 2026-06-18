הציור שנמכר ( צילום: Lyon & Turnbull )

במשך כמעט 60 שנה היה הציור הזה חלק מהרקע הביתי של משפחת פלוטקין. הוא היה תלוי בסלון, ראה ילדים גדלים, אורחים נכנסים ויוצאים, ושגרה אמריקנית רגילה לחלוטין. הלן פלוטקין, מורה לשעבר לאמנות ובעלת עין טובה לצבע ולקומפוזיציה, רכשה אותו בשנת 1966 בחנות יד שנייה בווייט פליינס שבמדינת ניו יורק. המחיר היה פחות מ-100 דולר. היא לא ידעה מי הצייר, החתימה הייתה קשה לקריאה, אבל משהו בדיוקן משך אותה מיד. הצבעים החזקים, משיחות המכחול והאווירה הכללית ששידרה התמונה הזכירו לה יצירה בעלת יד אמנותית בטוחה במיוחד.

במשך השנים היא אף דמיינה כי האישה בציור מזכירה את אלינור רוזוולט. לא הייתה לה סיבה לחשוב שהדיוקן התמים מהחנות השכונתית מסתיר סיפור אמנותי יוצא דופן. רק בסוף 2025 החליט בנה, בארי פלוטקין, לנסות לבדוק את מקורו בדרך מודרנית במיוחד: הוא צילם את הציור והעלה את התמונה ל-Google Gemini. בתוך זמן קצר הציעה מערכת הבינה המלאכותית כיוון מפתיע - ייתכן שהציור הוא מעשה ידיו של פרנסיס קמפבל בוילו קאדל, המוכר בשם F.C.B. Cadell, מאמני קבוצת “הצבעונים הסקוטים”. Gemini לא עצרה בזיהוי הכללי. לפי הדיווחים, המערכת גם המליצה למשפחה לבדוק סימונים ותוויות בגב הבד ולפנות למומחי אמנות מתאימים. הבדיקה הזו הובילה את המשפחה לבית המכירות הפומביות Lyon & Turnbull באדינבורו, שם בחנו את היצירה המומחים אליס סטראנג וניק קורנו. לאחר בדיקות ומחקר הם אישרו כי מדובר ביצירה של קאדל. הציור קיבל את השם Interior: The Lady in Black, והדמות בו זוהתה כמיי איסטר, אחת הדמויות שהאמן אהב לצייר במיוחד.

הלן פלוטקין לצד התמונה כשהיתה תלויה בקיר ביתה ( צילום: רשתות חברתיות )

הגילוי הפך את הקנייה הקטנה מחנות היד השנייה לאחת מאותן אגדות שוק אמנות שמתרחשות לעיתים רחוקות בלבד. בתחילת יוני 2026 הוצע הציור למכירה פומבית באדינבורו ונמכר תמורת 189,200 ליש"ט, שהם כ-254 אלף דולר. על פי הדיווחים, אותו ציור עצמו נמכר בעבר בכריסטי’ס בלונדון בשנת 1966 תמורת 21 ליש"ט בלבד, אך עדיין לא ברור כיצד מצא את דרכו, זמן קצר לאחר מכן, לחנות יד שנייה בפרבר ניו יורקי.

מעבר לסכום המרשים, הסיפור הזה מעלה שאלה רחבה יותר על מקומה של הבינה המלאכותית בעולם האמנות. מצד אחד, כלי כמו Gemini הצליח להעניק למשפחה כיוון ראשוני, לזהות מאפיינים סגנוניים ולשלוח אותה אל אנשי המקצוע הנכונים. מצד שני, גם במקרה הזה ההכרעה האמיתית לא ניתנה על ידי האלגוריתם, אלא על ידי מומחים שבחנו את הציור, את מקורו, את סגנונו ואת ההקשר ההיסטורי שלו. אפילו הזיהוי הראשוני של הדמות לא היה מדויק לחלוטין, מה שמזכיר כי בינה מלאכותית יכולה לפתוח דלת, אך לא להחליף את העין האנושית המיומנת.

עבור הלן פלוטקין, כיום בת 88, הסיפור הוא לא רק רווח כספי נדיר אלא גם אישור מאוחר לאינטואיציה האמנותית שלה. היא לא קנתה את הציור כי ידעה שהוא שווה הון, אלא כי זיהתה בו יופי, נוכחות ועבודת צבע יוצאת דופן. במשך עשרות שנים הוא היה בעיניה ציור אהוב בסלון. כעת מתברר שהוא היה גם יצירה אבודה של אמן חשוב, שחזרה אל אור הזרקורים בעזרת שילוב כמעט בלתי אפשרי של עין טובה, סבלנות, טכנולוגיה ומעט מזל.

ולא פחות יפה מכך: לפי הדיווחים, פלוטקין הביעה משאלה אחת לאחר המכירה - שהרוכש החדש יציג את הציור מדי פעם לציבור, כדי שגם נכדיה יוכלו לראות שוב את היצירה שליוותה את משפחתם במשך כמעט חיים שלמים.